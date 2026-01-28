Dólar hoy en Chile: el peso mantiene sesgo bajista tras la pausa de tasas del Banco Central y con el mercado a la espera de la Fed

En un escenario de cautela global, el tipo de cambio podría moverse en un rango estimado de $950 a $964 por dólar , con atención adicional al tono de la Fed y a la evolución de los datos en EE. UU.

El peso chileno se mantiene estable por el cobre y la mantención de la TPM en 4,5% del Banco Central de Chile , decisión unánime y alineada con las expectativas.

El dólar en Chile inicia la sesión con una leve presión alcista, mientras el mercado espera el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal .

El dólar en Chile inicia la jornada con una leve presión alcista, apoyado por dos factores principales, por un lado, una decisión del Banco Central de Chile (BCCh) que no generó sorpresas y por otro, la cautela de los mercados en la antesala del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal. Todavía, tras un inicio al alza, el peso logró continuar su sesgo bajista.

En el frente local, el peso chileno ha logrado mantener estabilidad, respaldado por la fortaleza del precio del cobre y por la mantención de la tasa de política monetaria (TPM) en 4,5%, decisión que fue adoptada por unanimidad. El resultado se alineó con las expectativas del mercado, en un contexto en el que se observa una reducción del diferencial de tasas con Estados Unidos y donde la inflación esperada a dos años se mantiene en torno al 3%. Bajo estas condiciones, el anuncio no provocó mayor volatilidad en el tipo de cambio.

Contexto internacional

A nivel global, el dólar ha mostrado debilidad luego de conocerse datos de confianza del consumidor estadounidense por debajo de lo previsto. Ese registro ha sostenido la presión vendedora, mientras el yen y el euro se fortalecen, reforzando la idea de que el mercado está reordenando posiciones antes de contar con señales más claras sobre la trayectoria de la política monetaria en Estados Unidos.

A este cuadro se suman declaraciones del presidente Trump, quien indicó que no considera que el dólar haya caído “demasiado” y que podría oscilar. Este tipo de mensajes incrementa la necesidad de definiciones más nítidas desde la Reserva Federal en su reunión de hoy, especialmente en un escenario de incertidumbre donde el mercado tiende a sobrerreaccionar ante matices de comunicación.

Lectura del Banco Central

La mantención de la TPM en 4,5% y por unanimidad sugiere que el Banco Central de Chile privilegia la cautela. La inflación total (3,5%) y la inflación subyacente (3,3%) siguen convergiendo y, sobre todo, las expectativas a dos años permanecen ancladas en 3%, lo que permite sostener la tasa sin necesidad de endurecer más.

Al mismo tiempo, la actividad local mostró debilidad en el margen, con un Imacec de noviembre contractivo, pero el propio diagnóstico apunta a factores transitorios y a un gasto que viene evolucionando en línea con lo previsto, mientras el mercado laboral continúa sin señales de sobrecalentamiento.

En el frente externo, un mejor impulso de EE. UU. y un cobre más alto aportan soporte a Chile, aunque el Consejo reconoce que los riesgos globales se han vuelto más complejos por la combinación de tensiones geopolíticas y factores fiscales y financieros.

Qué viene

Con el peso apreciándose y las tasas locales moviéndose poco (reduciendo diferenciales), el canal financiero no está agregando presiones inflacionarias relevantes y el crédito sigue sin grandes cambios, lo que indica que la restricción monetaria aún opera.

Si el escenario de corto plazo confirma una inflación menor a la estimada y la demanda se mantiene contenida, se abre espacio para discutir recortes graduales más adelante. Sin embargo, el Banco Central probablemente querrá ver consistencia en los datos (actividad, empleo e inflación subyacente) y que el entorno externo no reintroduzca volatilidad en el tipo de cambio o en precios de energía y alimentos.

En esa lógica, el foco estará en el IPoM de marzo para recalibrar el sendero: sostener hoy la tasa le da flexibilidad para evitar un giro prematuro, sin perder el ancla de llevar la inflación al 3% en el horizonte de dos años.

Análisis técnico del dólar en Chile

Desde el punto de vista técnico, el tipo de cambio mantiene una estructura bajista clara, operando por debajo de las medias móviles de corto y largo plazo y respetando una directriz descendente bien definida. El rebote reciente desde la zona de $854–$855 luce más técnico que de cambio de tendencia, con el precio encontrando resistencia dinámica en torno a $863–$866, niveles que coinciden con retrocesos de Fibonacci y antiguos soportes.

Mientras no recupere con convicción esa zona, el sesgo sigue siendo negativo, con riesgo de nuevas pruebas hacia los mínimos recientes y una extensión hacia niveles inferiores si aumenta la presión vendedora.

Fuente: xStation5.

____________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí