Dólar hoy en Chile: el tipo de cambio busca equilibrio entre el alza de inventarios de cobre y la fuerza global del dólar

El cobre corrige por inventarios al alza en hubs clave; si profundiza la caída, el peso pierde soporte y el tipo de cambio queda más expuesto al dólar global.

El tipo de cambio avanza en línea con el fortalecimiento global del dólar , con menor “ancla” de empleo por el cierre parcial del gobierno en EE.UU.

El tipo de cambio registra un avance en línea con el fortalecimiento global del dólar, en una jornada donde se observa presión sobre monedas emergentes pese a que la dinámica externa luce relativamente estable. El soporte para el billete verde viene de una lectura más firme de la economía de EE.UU., particularmente desde indicadores asociados a actividad industrial, lo que tiende a moderar apuestas por recortes rápidos de tasas.

A eso se suma que el mercado sigue operando sin el ancla habitual del empleo, ya que la publicación de cifras laborales quedó retrasada por el cierre parcial del gobierno, aumentando la dependencia de señales de actividad y de expectativas de política monetaria.

Yen más débil amplifica el movimiento del dólar global

Otro viento de cola para el dólar ha sido el debilitamiento del yen, asociado a expectativas políticas en Japón que han favorecido un sesgo de mayor demanda por dólar. En la práctica, cuando el yen se deprecia en un contexto de reposicionamiento global, el movimiento suele contagiarse al resto del mercado cambiario mediante ajustes de coberturas y reequilibrios, elevando la sensibilidad de monedas como el peso chileno.

Cobre corrige por inventarios al alza

A nivel local, el peso chileno se ha mostrado relativamente estable gracias a expectativas de mejora del entorno económico y al rebote previo del cobre tras la volatilidad reciente. Sin embargo, hoy el cobre vuelve a corregir en la LME, -0,4%, y la explicación es más concreta que una simple toma de ganancias.

El mercado está reaccionando a inventarios en aumento en los principales hubs de negociación Shanghai, Londres y Nueva York, una combinación que suele interpretarse como menor urgencia de compra en el mercado físico, más metal retornando a bodegas o una oferta que está llegando con mayor holgura.

Además, el cobre se está desacoplando de oro y plata, que avanzan por segundo día con flujos de refugio, mientras el cobre depende más de la lectura industrial y del equilibrio físico de oferta y demanda. Ese desacople refuerza la idea de que el movimiento de hoy en cobre tiene más que ver con fundamentos de corto plazo del mercado físico que con un rally generalizado de metales.

Rango estimado para la jornada

Con este cuadro, el escenario base sigue siendo una jornada acotada, con el tipo de cambio oscilando en un rango estimado entre $850 y $865 por dólar, salvo que el dólar global acelere o que el cobre profundice su corrección por nuevas señales de inventarios.

Análisis técnico del dólar en Chile

En el intradía, el precio se mantiene cerca de 860, consolidando bajo la SMA 50 y bastante por debajo de la SMA 200, lo que mantiene un sesgo aún frágil en el corto plazo. La primera resistencia se concentra en 861,9 a 865,5, zona relevante por congestión y área de gap, mientras que los soportes inmediatos se ubican en 857,2 y luego 851,8. Con RSI alrededor de 46 y un MACD todavía en terreno negativo, el sesgo favorece lateralidad con riesgo de extensión al alza solo si se valida una ruptura sostenida sobre 865.

Fuente: xStation5.

___________

