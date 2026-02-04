Leer más
10:28 · 4 de febrero de 2026

ÚLTIMA HORA: El US100 reacciona a un débil informe ADP en EE.UU.

Conclusiones clave
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
Conclusiones clave
  • Un ADP más débil de lo esperado impulsa al US100, al reforzar expectativas de recortes de tasas de la Fed, aunque el escenario sigue dependiendo de la confirmación en próximos datos laborales.

Informe ADP de EE. UU. (cambio en el empleo privado): 22.000 frente a los 45.000 previstos y los 41.000 anteriores. Los futuros del US100 suben tras los datos mixtos del mercado laboral, lo que indica un potencial ligeramente mayor de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

 

Fuente: xStation5

6 de febrero de 2026, 04:58

Calendario del día: Mercado laboral canadiense e índice de Michigan
6 de febrero de 2026, 04:45

La bolsa hoy : Venta masiva de acciones tecnológicas
5 de febrero de 2026, 16:20

Resumen diario: El rojo domina a ambos lados del Atlántico
5 de febrero de 2026, 15:03

Desastre para las acciones de Volvo: ¿el fin de una marca icónica?

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo
Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo