ÚLTIMA HORA: El US100 reacciona a un débil informe ADP en EE.UU.

- Un ADP más débil de lo esperado impulsa al US100, al reforzar expectativas de recortes de tasas de la Fed, aunque el escenario sigue dependiendo de la confirmación en próximos datos laborales.
Informe ADP de EE. UU. (cambio en el empleo privado): 22.000 frente a los 45.000 previstos y los 41.000 anteriores. Los futuros del US100 suben tras los datos mixtos del mercado laboral, lo que indica un potencial ligeramente mayor de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
