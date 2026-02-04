Leer más
10:32 · 4 de febrero de 2026

EUR – USD avanza levemente tras fuerte decepción en el dato ADP 💡

Conclusiones clave
-
-
  • Nóminas privadas ADP: 22 mil, Esperado: 48 mil, Previo: 41 mil

En términos generales, el período de tres meses mostró volatilidad en la contratación del sector privado: un breve repunte, una contracción significativa (especialmente entre las pequeñas empresas) y una recuperación parcial concentrada en sectores vinculados al sector público o tradicionalmente más estables de servicios (educación/salud y ocio/hospitalidad), sin un impulso sólido y generalizado del empleo privado.
 

  • Bienes +1 mil frente a -3 mil el mes pasado

  • Servicios +21 mil frente a +44 mil el mes pasado

  • Pequeñas empresas 0 mil vs +9 mil previo

  • Empresas medianas +41 mil vs +34 mil el mes pasado

  • Grandes empresas -18 mil vs +2 mil el mes pasado

  • Salarios de trabajadores que permanecen en su empleo 4,5% vs 4,4% el mes pasado

  • Salarios de trabajadores que cambian de empleo 6,4% vs 6,6% el mes pasado
     

Cambios sectoriales:

  • Educación y salud +74 mil vs +39 mil previo

  • Ocio y hospitalidad +4 mil vs +24 mil previo

  • Construcción +9 mil

  • Actividades financieras +14 mil vs +6 mil previo

  • Servicios profesionales y empresariales -57 mil vs -29 mil previo

Datos mixtos del mercado laboral, que señalan un potencial ligeramente mayor para recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
 

 

Fuente: xStation 

5 de febrero de 2026, 16:20

