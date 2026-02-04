EUR – USD avanza levemente tras fuerte decepción en el dato ADP 💡

Conclusiones clave Nóminas privadas ADP: 22 mil, Esperado: 48 mil, Previo: 41 mil

En términos generales, el período de tres meses mostró volatilidad en la contratación del sector privado: un breve repunte, una contracción significativa (especialmente entre las pequeñas empresas) y una recuperación parcial concentrada en sectores vinculados al sector público o tradicionalmente más estables de servicios (educación/salud y ocio/hospitalidad), sin un impulso sólido y generalizado del empleo privado.

Bienes +1 mil frente a -3 mil el mes pasado

Servicios +21 mil frente a +44 mil el mes pasado

Pequeñas empresas 0 mil vs +9 mil previo

Empresas medianas +41 mil vs +34 mil el mes pasado

Grandes empresas -18 mil vs +2 mil el mes pasado

Salarios de trabajadores que permanecen en su empleo 4,5% vs 4,4% el mes pasado

Salarios de trabajadores que cambian de empleo 6,4% vs 6,6% el mes pasado

Cambios sectoriales: Educación y salud +74 mil vs +39 mil previo

Ocio y hospitalidad +4 mil vs +24 mil previo

Construcción +9 mil

Actividades financieras +14 mil vs +6 mil previo

Servicios profesionales y empresariales -57 mil vs -29 mil previo Datos mixtos del mercado laboral, que señalan un potencial ligeramente mayor para recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "