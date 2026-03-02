Dólar Hoy en Chile: impacto del IMACEC y PMI de EE.UU.

El dólar en Chile opera con presiones moderadas al alza (+0,11%) durante la sesión, en un contexto donde los últimos datos macroeconómicos internos muestran señales de desaceleración más pronunciada de lo esperado, mientras que la actividad manufacturera en Estados Unidos sigue en terreno de expansión.

Datos económicos clave en Chile: IMACEC enero 2026

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de Chile, que resume la actividad productiva de bienes y servicios y actúa como aproximación mensual del PIB, fue publicado hoy con una variación interanual de -0,1%, muy por debajo de las expectativas de un crecimiento positivo y marcando una señal de aceleración de la desaceleración económica local.

Este resultado apunta a una economía chilena que no logra sostener un impulso firme, lo que puede generar debilidad en el peso chileno frente al dólar, ya que los datos sugieren menor dinamismo en producción, empleo y consumo en el comienzo de 2026.

Estados Unidos: PMI manufacturero Febrero 2026

Los indicadores adelantados de actividad manufacturera en EE.UU. mostraron un desempeño más sólido de lo anticipado:

El PMI manufacturero de S&P Global para EE.UU. se mantuvo en zona de expansión con lecturas por encima de 50 en febrero de 2026, señalando un crecimiento moderado del sector fabril.

De acuerdo con datos finales, el PMI manufacturero estadounidense cayó a 51,2 en febrero desde 52,4 en enero, por debajo de lo esperado, pero aún en expansión.

, por debajo de lo esperado, pero aún en expansión. El PMI compuesto de EE.UU., que combina manufactura y servicios, también indica que la actividad privada se expande por séptimo mes consecutivo aunque a un ritmo más lento.

Estos resultados sugieren que la economía estadounidense sigue creciendo, aunque con señales de moderación, lo que refuerza el dólar globalmente y tiene implicancias para monedas de economías emergentes como el peso chileno.

Análisis Técnico del dólar en Chile



Fuente: xStation5

En M15, el dólar en Chile mantiene una estructura alcista luego del rally que llevó al precio a la zona de 885–886, y actualmente consolida cerca de 883,05, todavía muy por encima de las medias, lo que confirma que el sesgo de corto plazo sigue favoreciendo alza mientras no se pierda la base del movimiento.



Dicho eso, el impulso se ve más dosificado porque el RSI salió de niveles de sobrecompra y en el tramo final dejó una dinámica compatible con divergencia bajista (precio marcando máximos con un RSI menos convincente), lo que suele anticipar pausas o retrocesos técnicos.



En niveles, el primer soporte relevante es 883,0 y luego 879,0 (61,8%), más abajo, 874,8 y 871,1 actúan como zonas de control si aumenta la toma de utilidades. Por arriba, la resistencia inmediata vuelve a ser 885,6 y, si se retoma el impulso, el mercado mirará 889,7 y 893,8 como siguientes techos.