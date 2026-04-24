Dólar Hoy en Chile: se mantiene cerca de $894 tras fuerte alza del IPP y persistente tensión en Ormuz

El dólar en Chile inicia la jornada de este 24 de abril con una leve corrección, ubicándose en torno a los $892-$894, aunque manteniendo un sesgo comprador tras las alzas acumuladas durante la semana. Este comportamiento refleja una pausa técnica más que un cambio de tendencia, en un contexto donde el dólar ha venido fortaleciéndose en sesiones recientes. El mercado muestra señales de estabilización tras el impulso alcista, pero sin una corrección profunda, lo que sugiere que la presión de fondo sigue siendo al alza.

IPP sorprende al alza y reabre el debate inflacionario en Chile

El principal foco local de la jornada está en la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de marzo, que confirmó una aceleración relevante de las presiones inflacionarias en etapas tempranas de la cadena productiva. El indicador registró una variación mensual de 2,1% y un alza de 14,8% en doce meses, cifras que reflejan un repunte significativo en los costos de producción. El aumento estuvo liderado por el sector minero, con una variación mensual de 2,0%, seguido por manufactura con 2,8%, destacando el impacto del cobre, que aportó la mayor incidencia positiva en el índice. Este punto es especialmente relevante, ya que muestra que las presiones provienen del componente energético y de los principales productos de exportación del país.

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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile

Además, el IPP sin cobre también registró un incremento mensual de 2,4%, lo que confirma que las presiones inflacionarias son más amplias y no exclusivamente dependientes del metal rojo. En conjunto, estos datos refuerzan la idea de que el proceso de desinflación podría enfrentar obstáculos en los próximos meses.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile

Geopolítica y energía mantienen en alza al dólar y el cobre pierde impulso

En el plano externo, el mercado continúa atento a la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, donde si bien han surgido señales de posibles avances, la incertidumbre sigue siendo elevada. La falta de acuerdos concretos y la persistencia de tensiones han mantenido activa la demanda por activos refugio, favoreciendo al dólar a nivel global. Además, las disrupciones parciales en el estrecho de Ormuz continúan afectando los precios de la energía, lo que mantiene vivas las preocupaciones inflacionarias a nivel global. Este factor refuerza la idea de que la Reserva Federal deberá mantener una postura prudente, limitando el espacio para recortes de tasas.

En este contexto, el dólar en Chile sigue encontrando soporte tanto por su rol defensivo como por fundamentos macroeconómicos, lo que explica por qué el tipo de cambio en Chile se mantiene en niveles elevados, incluso en jornadas de corrección.

En el mercado de materias primas, el cobre muestra una leve caída cercana al 0,2%, cotizando en torno a los US$6,07 por libra, según registros recientes. Este retroceso se da tras el fuerte repunte observado en semanas anteriores, donde el metal había alcanzado máximos de corto plazo. El ajuste responde principalmente a un entorno de mayor incertidumbre global, donde los costos energéticos elevados y las tensiones geopolíticas comienzan a afectar las expectativas de demanda industrial. A esto se suma una moderación en el impulso comprador, luego de semanas de avances sostenidos.

Si bien la caída es acotada, el cobre pierde parte de su capacidad de actuar como soporte para el peso chileno en el corto plazo, lo que deja al tipo de cambio más expuesto a la dinámica del dólar global y a factores financieros.

Análisis técnico

USDCLP (M15)



Fuente: xStation

El precio de USDCLP en M15 extiende el impulso alcista tras rebotar desde la zona de 874, donde previamente se observaron velas con mechas inferiores que reflejan absorción de ventas. Desde ese nivel, el activo construye una secuencia de máximos y mínimos ascendentes, apoyado por velas alcistas de buen cuerpo y retrocesos controlados, lo que confirma la dominancia compradora. La media móvil acompaña el movimiento con pendiente positiva y actúa como soporte dinámico, mientras el precio logra posicionarse por encima de la zona de 890.

En el tramo más reciente, el precio alcanza niveles cercanos a 896–898, donde comienzan a aparecer velas con menor cuerpo y ligeras sombras superiores, señal de pausa tras la extensión. Las bandas de Bollinger se expanden, reflejando volatilidad reciente, mientras el RSI se ubica en zona alta cercana a sobrecompra y el MACD mantiene momentum positivo, aunque con leve desaceleración. En este contexto, mientras se mantenga sobre 890, el sesgo sigue siendo alcista, aunque no se descartan retrocesos técnicos antes de intentar una nueva extensión hacia la zona de 904.