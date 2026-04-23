Dólar Hoy en Chile: sube a $891 por alza del petróleo y estancamiento en negociaciones entre EE.UU. e Irán

El dólar en Chile inicia la jornada de este 23 de abril con una subida cercana al 0,4%, ubicándose en torno a los $890-$892 en las primeras operaciones, consolidando así su tercera sesión consecutiva al alza. La cotización se alinea con registros recientes del mercado, donde el tipo de cambio se mueve dentro de un rango diario cercano a los $889-$892, reflejando una presión sostenida en el corto plazo.

Este avance responde principalmente a un fortalecimiento del dólar a nivel global, en un contexto donde los inversionistas han vuelto a buscar refugio ante un entorno internacional más incierto. La dinámica reciente confirma un cambio respecto a la semana pasada, cuando el tipo de cambio había caído hacia la zona de $880 tras la desescalada inicial del conflicto. En ausencia de datos económicos locales relevantes, el mercado cambiario chileno vuelve a estar completamente condicionado por factores externos, especialmente por la evolución del frente geopolítico y su impacto en el dólar global.

Geopolítica, energía e inflación

El principal catalizador detrás del movimiento del tipo de cambio es la persistencia de tensiones en Medio Oriente, donde las negociaciones entre Estados Unidos e Irán muestran escasos avances. A pesar de los intentos diplomáticos, el mercado comienza a internalizar un escenario más prolongado de incertidumbre, especialmente tras reportes contradictorios sobre el progreso de las conversaciones.

A esto se suma la continuidad de restricciones en el estrecho de Ormuz, lo que ha vuelto a presionar al alza los precios de la energía. Este elemento es especialmente relevante, considerando que por esta vía transita una parte significativa del petróleo global, por lo que cualquier disrupción tiene efectos inmediatos en los mercados. El repunte del petróleo ha reactivado temores inflacionarios a nivel global, lo que refuerza la demanda por activos refugio como el dólar. En este contexto, el mercado vuelve a transitar hacia una postura más defensiva, impulsando la divisa estadounidense y presionando al alza el tipo de cambio en Chile.

El entorno actual también está condicionado por las expectativas de política monetaria en Estados Unidos. El alza en los precios de la energía, sumada a datos recientes que reflejan resiliencia en la economía estadounidense, refuerza la idea de que la Reserva Federal deberá mantener una postura cauta en el corto plazo. Este escenario implica que las tasas de interés podrían mantenerse elevadas por más tiempo, lo que sigue siendo un soporte estructural para el dólar global. La combinación de crecimiento sólido y riesgos inflacionarios persistentes genera un entorno particularmente favorable para la divisa estadounidense. En consecuencia, el dólar se fortalece por su rol de refugio y por sus fundamentos macroeconómicos, lo que amplifica su impacto en monedas emergentes como el peso chileno.

Cobre corrige tras máximos

En el plano local, el cobre muestra una caída cercana al 1,2% en la jornada, luego de haber alcanzado máximos de un mes en sesiones previas. Este retroceso responde principalmente a un entorno de mayor cautela global, donde las preocupaciones sobre la demanda vuelven a tomar protagonismo. A pesar de esta corrección, el metal sigue contando con cierto soporte estructural, especialmente por compras desde China previas a feriados, lo que ha ayudado a contener caídas más pronunciadas. Sin embargo, en el corto plazo, el movimiento del cobre resta impulso al peso chileno.

Este factor es sumamente relevante, ya que reduce uno de los principales soportes recientes de la moneda local, dejando al tipo de cambio aún más expuesto a la fortaleza del dólar global y a los factores geopolíticos.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El precio de USDCLP en M15 mantiene una estructura de recuperación tras el rebote desde la zona de 874–875, donde se formó una base con velas de rechazo y pérdida de presión vendedora. A partir de ahí, el activo desarrolla un impulso alcista progresivo que lo lleva a superar la zona de 884 y extenderse hacia niveles cercanos a 893–895, aunque sin lograr continuidad plena. En el tramo más reciente se observa una corrección moderada seguida de estabilización, con el precio sosteniéndose por encima de la media móvil y respetando soportes intermedios.

En el detalle, las velas actuales muestran cuerpos relativamente pequeños y presencia de mechas, reflejando una fase de equilibrio tras el impulso previo. El RSI se mantiene en zona media-alta sin sobreextensión evidente, mientras el MACD pierde pendiente, sugiriendo desaceleración del momentum alcista. Este contexto apunta a una posible consolidación de corto plazo, donde la reacción en torno a los niveles cercanos determinará si el precio retoma la tendencia al alza o entra en un rango más lateral.