Dólar Hoy en Chile: sube a $900 tras tono restrictivo del Banco Central y alza del petróleo antes de la Fed

El dólar en Chile inicia la jornada de este 29 de abril con un movimiento alcista relevante, cotizando en torno a los $898-$900 en las primeras operaciones, en una sesión marcada por alta sensibilidad a eventos tanto locales como internacionales. La divisa retoma presión compradora luego de la volatilidad observada en días previos, consolidándose nuevamente cerca de la barrera psicológica de los $900. Este avance se da en línea con el fortalecimiento del dólar a nivel global, que continúa actuando como activo refugio en un contexto de incertidumbre geopolítica persistente. El mercado ha incrementado su exposición a la moneda estadounidense, especialmente tras el repunte del petróleo, lo que ha reforzado las preocupaciones inflacionarias.



En este escenario, el tipo de cambio en Chile vuelve a reflejar una dinámica dominada por factores externos, donde la combinación de flujos globales y expectativas macroeconómicas define la dirección del mercado en el corto plazo.

Banco Central de Chile mantiene tasa en 4,5%

En el plano local, el Banco Central de Chile mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 4,5%, en línea con lo esperado por el mercado, extendiendo así la pausa en el ciclo de ajustes. Sin embargo, el foco estuvo en el tono del comunicado, que mostró un sesgo más restrictivo respecto a reuniones anteriores.



La autoridad monetaria señaló explícitamente que el desarrollo del conflicto en Medio Oriente ha sido más adverso que lo proyectado en el IPoM de marzo, lo que eleva los riesgos tanto para la inflación como para la actividad global. Este cambio en el diagnóstico es relevante, ya que sugiere que el escenario base del Banco Central se ha deteriorado en el margen.

Fuente: xStation



En particular, el Consejo reconoce que el alza de los precios energéticos podría generar presiones inflacionarias adicionales, lo que limita el espacio para recortes de tasas en el corto plazo. Este mensaje ha sido interpretado por el mercado como un factor de contención para el dólar en Chile, aunque insuficiente para revertir completamente la presión alcista externa.

Mercado espera mantención de tasas en 3,5%-3,75% de la Fed

A nivel internacional, la atención está centrada en la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed), que se conocerá durante la jornada. El consenso del mercado apunta a una mantención en el rango de 3,5%–3,75%, nivel en el que se han mantenido las tasas en las últimas reuniones, no obstante, el foco estará en el tono del comunicado y en las señales sobre la trayectoria futura de la política monetaria. En particular, el mercado busca claridad sobre si la Fed mantendrá un sesgo hacia recortes o si, por el contrario, adoptará una postura más neutral ante el repunte inflacionario reciente.

Fuente: Trading Economics, desde datos de Reserva Federal de EE.UU.



Los datos recientes y el alza del petróleo han reforzado las preocupaciones inflacionarias, lo que ha llevado a que el mercado reduzca las expectativas de recortes en el corto plazo. De hecho, se anticipa que cualquier flexibilización monetaria podría postergarse hacia 2027, reflejando un escenario más restrictivo de lo previsto inicialmente.

Petróleo al alza y cobre débil

En el mercado de materias primas, el petróleo continúa al alza, cotizando cerca de los US$104 por barril, impulsado por la persistencia de tensiones en Medio Oriente y el riesgo de nuevas disrupciones en el suministro global. Este nivel mantiene activas las preocupaciones inflacionarias y refuerza el soporte estructural para el dólar.



El encarecimiento de la energía vuelve a tensionar las expectativas de inflación global, lo que impacta directamente en la política monetaria de la Fed y fortalece a la divisa estadounidense. Este canal que conecta la energía con la inflación, las tasas y el dólar en Chile sigue siendo uno de los principales motores del mercado. En paralelo, el cobre muestra una corrección en la jornada, perdiendo parte del impulso observado en semanas previas. Este retroceso responde a una mayor cautela global y a preocupaciones sobre el impacto del alza de costos energéticos en la actividad industrial, lo que reduce el soporte para el peso chileno.



Este doble efecto, petróleo al alza y cobre a la baja, muestra un escenario particularmente desafiante para la moneda local, aumentando la sensibilidad del tipo de cambio a factores externos.

Análisis técnico

USDCLP (M15)



​​​​​​​​​​​​​​Fuente: xStation



El USDCLP en M15 muestra un rebote técnico tras defender la zona de 888–890, donde previamente apareció presión compradora. Desde ese nivel, el precio ha recuperado con fuerza, rompiendo la media móvil y acercándose nuevamente a la resistencia psicológica de 900, que coincide además con la parte alta reciente y un nivel clave de oferta. Las bandas de Bollinger comienzan a expandirse al alza, lo que sugiere aumento de volatilidad acompañando el impulso, mientras el RSI se acerca a zona de sobrecompra, reflejando fortaleza en el corto plazo.



En este contexto, el sesgo inmediato es alcista mientras el precio se mantenga por encima de 895–897, aunque la zona de 900–902 es crítica y podría generar rechazo o consolidación. Si logra romper con decisión ese nivel, se abriría espacio para una extensión del movimiento, mientras que un fallo en esa área podría devolver al precio hacia el rango previo. Por ahora, el comportamiento sugiere continuidad del rebote, pero con el mercado entrando en una zona donde suelen aparecer tomas de beneficio.