Dólar hoy en Chile: sube a $924 tras nuevas amenazas de Trump contra Irán, mientras los consumidores chilenos se vuelven pesimistas

El dólar en Chile inicia la jornada de este jueves 2 de abril con un fuerte avance cercano al 1,4%, ubicándose en torno a los $924 en una sesión marcada por la ausencia de referencias locales y un escenario internacional que vuelve a tensionarse. La presión alcista responde a un renovado flujo hacia activos refugio, en un contexto donde las declaraciones de Donald Trump reabrieron la posibilidad de nuevas acciones militares en Medio Oriente. El mandatario afirmó que Estados Unidos está “muy cerca” de cumplir sus objetivos en Irán, aunque advirtió que, de no avanzar en la resolución del conflicto, el país “golpeará extremadamente fuerte” al régimen iraní, elevando el tono de incertidumbre en los mercados.

Geopolítica y cobre

El movimiento del tipo de cambio se explica por la fortaleza global de la divisa, y también por una combinación de factores externos que están actuando en la misma dirección. La persistencia del conflicto en Medio Oriente, sumada a la falta de claridad respecto a una eventual resolución, mantiene elevados los precios de la energía y refuerza un entorno de mayor cautela en los mercados financieros. Esta situación tal como está tiende a favorecer posiciones en dólares y a castigar a monedas emergentes como el peso chileno, que son más sensibles a cambios en el apetito por riesgo.

Al mismo tiempo, el cobre retrocede cerca de 1,8%, reflejando un deterioro en las perspectivas de demanda global en un escenario donde los mayores costos energéticos comienzan a afectar la actividad industrial. La combinación de incertidumbre geopolítica, condiciones financieras más restrictivas y señales mixtas desde China ha limitado la recuperación del metal, que sigue operando bajo presión tras las caídas recientes y dado el rol estructural del cobre en la economía chilena, este ajuste amplifica la depreciación del peso y refuerza el sesgo alcista del tipo de cambio.

Expectativas económicas y confianza

Los indicadores de percepción comienzan a reflejar un entorno más complejo, esto se condice con el Índice de Confianza del Consumidor de Ipsos retrocedió 1,4 puntos en marzo, ubicándose en 48,8 y retornando a terreno pesimista, lo que refleja una evaluación más negativa de la situación actual. Aun así, el dato mantiene una mejora de 8 puntos respecto al mismo período del año anterior, lo que sugiere que las expectativas de mediano plazo continúan relativamente estables pese al deterioro coyuntural. El análisis revela un mercado que reconoce la debilidad del presente, pero que aún no descuenta un deterioro estructural más profundo, lo que podría limitar caídas más abruptas en el consumo en el corto plazo.

Cabe recordar que el dato IMACEC de febrero, que fue revelado ayer, registró una caída de 0,3% anual, ubicándose por debajo de las expectativas del mercado y confirmando un enfriamiento de la actividad económica. El detalle del dato muestra una economía con señales de desaceleración más profundas de lo que sugiere la cifra agregada. La producción de bienes cayó 3,7% anual, arrastrada por la debilidad en la industria manufacturera y en sectores como la pesca y la fruticultura, mientras que la minería mostró un crecimiento acotado de 1,0%, limitado por una menor producción de cobre. El comercio logró sostener un crecimiento marginal de 0,2%, impulsado por el segmento minorista y automotor, aunque con una caída relevante en el comercio mayorista, lo que sugiere una pérdida de dinamismo en la cadena productiva. Por su parte, los servicios crecieron 1,6%, apoyados principalmente en actividades como salud, lo que permitió amortiguar parcialmente la caída general de la actividad.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

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Fuente: xStation

El precio del USDCLP en M15 se encuentra dentro de una estructura lateral amplia con sesgo bajista previo, tras un rechazo claro en la zona de 938.39 que dio paso a una secuencia de máximos descendentes. Posteriormente, el precio desarrolla un movimiento correctivo que encuentra soporte en 911.64, desde donde se produce un rebote técnico que lo lleva nuevamente hacia la zona de 924.67 y 927.43. La media móvil mantiene una pendiente negativa en gran parte del tramo reciente, aunque comienza a estabilizarse con el rebote actual, mientras que las bandas de Bollinger muestran expansión tras la caída y posterior compresión en la fase de recuperación, con el precio desplazándose desde la banda inferior hacia la media.

El RSI presenta una recuperación desde niveles cercanos a sobreventa hacia niveles medios, reflejando pérdida de presión vendedora en el corto plazo, mientras que el MACD muestra un cruce alcista con incremento del histograma positivo, evidenciando un cambio en el momentum reciente. A nivel estructural, la zona de 921.08 actúa como soporte intermedio, mientras que 927.43 funciona como resistencia inmediata dentro del rango, manteniendo al precio contenido entre niveles técnicos relevantes, con el comportamiento condicionado por la interacción con estas zonas y la media móvil como referencia dinámica.