Dólar Hoy en Chile: sube con tensión en el Estrecho de Ormuz y mercado atento al cambio presidencial

El dólar en Chile inicia la jornada de este miércoles 11 de marzo con un sesgo alcista, en un contexto en el que la prima por riesgo geopolítico se mantiene elevada y los mercados continúan atentos a la evolución del conflicto en Oriente Medio. La demanda por activos refugio ha vuelto a fortalecerse, impulsando moderadamente al dólar y generando presión sobre el peso chileno.

El foco de atención se concentra en reportes que sugieren que Irán estaría tomando medidas para colocar minas en el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. Este escenario ha reactivado las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el flujo global de crudo.

Ante este riesgo, se ha vuelto a mencionar la posibilidad de una liberación de reservas estratégicas de petróleo por parte de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que podría situarse entre 300 y 400 millones de barriles. Sin embargo, el mercado mantiene cierto escepticismo, ya que la preocupación principal no es únicamente el precio del petróleo, sino la continuidad operativa del tránsito por el estrecho. Este contexto mantiene elevada la aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales y refuerza la demanda por el dólar, afectando especialmente a monedas de economías emergentes como el peso chileno.

Inflación de Estados Unidos cumple expectativas del mercado

Durante la jornada también se conocieron los datos de inflación en Estados Unidos correspondientes a febrero, que resultaron en línea con las previsiones del mercado. El IPC mensual registró un aumento de 0,3%, mientras que la inflación anual se ubicó en 2,4%, ambas cifras coincidiendo con las estimaciones del consenso. Por su parte, el IPC subyacente mensual también se situó en 0,2%, igualmente en línea con lo esperado.

Los datos siguen confirmando un escenario en el que la inflación estadounidense continúa moderándose gradualmente, aunque aún dentro de niveles que mantienen a la Reserva Federal cautelosa respecto a un eventual ciclo de recortes de tasas.

Cobre corrige y resta soporte al peso chileno

En el plano local, el panorama económico se mantiene relativamente estable. No obstante, el cobre registra una corrección de 0,61%, lo que reduce parte del soporte que normalmente entrega al peso chileno. Dado el estrecho vínculo entre el desempeño del metal rojo y la moneda chilena, esta caída del cobre añade un sesgo alcista adicional al tipo de cambio durante la sesión.

Cambio de mando presidencial también concentra atención del mercado

La jornada de hoy también está marcada por el cambio de mando presidencial en Chile, instancia en la que José Antonio Kast asumirá oficialmente la presidencia del país, sucediendo a Gabriel Boric.La ceremonia se realizará a partir de las 12:00 horas en el Congreso Nacional en Valparaíso, ante el Congreso y con la presencia de autoridades nacionales e internacionales.

Aunque este evento es principalmente institucional, los mercados suelen seguir con atención los cambios de administración, especialmente por las posibles señales que puedan surgir respecto a prioridades económicas, política fiscal y regulatoria. Estos factores pueden influir en las expectativas de inversión y en el comportamiento del mercado cambiario en el mediano plazo.

Presidente José Antonio Kast. Fuente: Shutterstock

Análisis técnico

USDCLP (M15)

En el USDCLP en 15 minutos sigue destacando la zona de oferta en 919–920 (marcada en naranja arriba), donde el precio fue rechazado varias veces. Desde ahí vino una caída fuerte que rompió soportes intermedios como 912 y luego 907, dejando al precio también por debajo de la EMA 20 (naranja), la EMA 50 (azul) y la EMA 100 (gris), lo que refleja que el impulso de corto plazo pasó a ser bajista. La pequeña zona naranja en el medio muestra uno de los últimos intentos del precio por sostenerse antes de que apareciera la caída más fuerte.

Ahora el mercado está rebotando desde la zona baja cercana a 886–888, marcada con el círculo y no muy lejos del soporte mayor en 881.81. El precio intenta volver hacia 899–900, donde se juntan varias medias y podría haber reacción. El RSI viene recuperándose desde niveles bajos y el ADX está cerca de 25, lo que sugiere que el rebote existe pero la tendencia previa aún pesa. Si el precio logra sostenerse sobre 900, podría intentar acercarse a 906 o 912; si no, el mercado podría volver a mirar la zona de 886–881 como soporte.