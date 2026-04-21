Dólar Hoy en Chile: sube hacia $885 tras sólidas ventas minoristas en EE.UU. y dudas sobre negociación con Irán

El dólar en Chile inicia la jornada de este 21 de abril con un sesgo ligeramente alcista, cotizando en torno a los $883-$885, en línea con el fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel global. Este movimiento se produce tras una sesión previa donde el tipo de cambio ya había mostrado un rebote, pasando desde niveles cercanos a $878 hacia la zona actual, reflejando una recomposición parcial del dólar.

La dinámica responde principalmente a factores externos, en una jornada sin datos económicos locales relevantes. En este contexto, el tipo de cambio vuelve a actuar como un reflejo directo de los flujos globales, donde el dólar retoma protagonismo tras varios días de debilidad asociados a la desescalada geopolítica. Además, el mercado comienza a mostrar una mayor cautela, lo que se traduce en un ajuste moderado hacia activos más defensivos. Este cambio, aunque aún incipiente, ha sido suficiente para sostener al dólar en Chile en niveles más altos dentro del rango reciente.

Datos de EE.UU. y geopolítica sostienen al dólar

Uno de los principales factores detrás del fortalecimiento del dólar global ha sido la publicación de datos económicos mejores a lo esperado en Estados Unidos, particularmente en ventas minoristas, el cual estuvo ubicado en 1,7, lo que refuerza la percepción de una economía aún resiliente. Este tipo de datos tiende a respaldar al dólar, ya que reduce la probabilidad de recortes agresivos de tasas por parte de la Reserva Federal.

Aunque las expectativas de negociación entre Estados Unidos e Irán se mantienen, el mercado ha reaccionado con cautela ante reportes contradictorios sobre el calendario y la participación en las conversaciones. Las últimas informaciones apuntan a que una nueva ronda podría comenzar el miércoles, pero sin confirmaciones definitivas.

Fuente: Trading Economics, desde datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos

Esta combinación, datos sólidos en EE.UU. y ruido en el proceso diplomático, genera un entorno donde el dólar encuentra soporte tanto por fundamentos macroeconómicos como por su rol de activo refugio. En consecuencia, el tipo de cambio en Chile se mantiene sensible a cualquier novedad proveniente de este frente.

Cobre estable limita movimientos más amplios del tipo de cambio

En el plano local, el cobre se mantiene relativamente estable, sin registrar movimientos significativos en la apertura. Esto implica que el principal soporte estructural del peso chileno no está entregando una señal clara en la jornada, dejando al tipo de cambio aún más expuesto a factores externos. El metal se ha estabilizado tras el fuerte repunte observado en días anteriores, cuando logró recuperar las caídas de marzo y posicionarse nuevamente en niveles elevados. Sin embargo, esta fase de consolidación reduce su impacto marginal sobre el tipo de cambio, especialmente en jornadas dominadas por factores financieros.

En este contexto, el peso chileno pierde uno de sus principales anclajes de corto plazo, lo que facilita movimientos alcistas del dólar, incluso si estos son moderados. La ausencia de una señal clara desde el cobre refuerza la idea de un mercado cambiario guiado principalmente por el dólar global.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El USDCOP en M15 muestra una recuperación progresiva tras el impulso bajista previo que llevó al precio hacia la zona de 872–874, donde se observa consolidación y posterior giro alcista. Desde ese nivel, el precio construye una secuencia de máximos y mínimos crecientes, apoyado por la media móvil y con expansión de la banda superior de Bollinger, lo que refleja un repunte en el momentum. Actualmente, el precio se aproxima nuevamente a la zona de resistencia en torno a 884–888, donde ya se empiezan a ver señales de freno tras el impulso.

El RSI se encuentra cerca de niveles de sobrecompra, lo que sugiere agotamiento en el corto plazo, mientras el MACD mantiene pendiente positiva pero comienza a estabilizarse, indicando desaceleración del impulso. Este contexto apunta a una posible pausa o corrección menor si no logra romper con claridad la resistencia inmediata, manteniendo al precio en una fase de transición entre continuación alcista o nueva consolidación.