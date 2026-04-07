Dólar hoy en Chile: sube hacia los $920 ante tensión con Irán, pese a sólido superávit comercial impulsado por el cobre

El dólar abre la jornada del 7 de abril con un sesgo alcista, ubicándose en torno a los $915–$920 en las primeras operaciones, tras haber cerrado cerca de $917 el día anterior según registros del Banco Central. El movimiento se da en un mercado que vuelve a estar dominado por la incertidumbre geopolítica, donde la atención global se concentra en el plazo fijado por Estados Unidos a Irán para avanzar hacia un alto el fuego. Este evento es interpretado como binario, ya que un fracaso en las negociaciones podría derivar en una escalada directa con impacto sobre infraestructura energética primordial y, en consecuencia, sobre la oferta global de petróleo.

Comercio exterior sorprende al alza

A pesar de este entorno externo adverso, el frente local entregó señales relevantes que moderan parcialmente la presión sobre el tipo de cambio. La balanza comercial de marzo registró un superávit de US$3.060 millones, superando ampliamente los US$2.790 millones previos, reflejando una mejora significativa en el flujo de divisas hacia la economía.

Evolución de la Balanza Comercial en Chile. Fuente: xStation

El principal motor de este resultado fue el repunte de las exportaciones, que alcanzaron US$10.291 millones, frente a los US$9.083 millones anteriores, con un impulso claro desde el sector minero. En particular, las exportaciones de cobre subieron a US$5.162 millones desde US$4.697 millones, consolidando nuevamente al metal como el eje central del ingreso externo chileno. El cobre continúa siendo el principal producto de exportación del país y el mayor generador de divisas, con una participación dominante dentro del comercio exterior chileno. Además, el precio del metal ha mostrado cierta estabilidad reciente, cerrando en torno a los US$5,51 por libra a inicios de abril, lo que contribuye a sostener este impulso exportador .

​​​​​​Evolución del dólar y precio del cobre. Fuente: Cochilco.

El aumento de las importaciones, que subieron a US$7.720 millones desde US$6.255 millones, refleja al mismo tiempo una economía que mantiene cierto dinamismo en la demanda interna, aunque también implica una mayor salida de divisas. Aun así, el saldo neto sigue siendo positivo, lo que en términos macroeconómicos representa una entrada relevante de dólares al país, factor que tiende a apoyar al peso chileno .

Geopolítica domina la sesión y limita el impacto de los fundamentos locales

Pese a la solidez de los datos comerciales, el mercado cambiario sigue mostrando una alta dependencia de los factores externos, esto debido a que la evolución del conflicto en Medio Oriente continúa siendo el principal catalizador de corto plazo, desplazando incluso a fundamentos locales que, en condiciones normales, tendrían mayor capacidad de influir en el tipo de cambio. El riesgo de una interrupción prolongada en el suministro energético global mantiene elevados los precios del petróleo y refuerza un entorno de cautela, donde los inversionistas priorizan liquidez y cobertura frente a escenarios adversos.

Este cambio en el apetito por riesgo es clave, ya que afecta directamente a monedas como el peso chileno, que históricamente presentan alta sensibilidad a shocks externos y movimientos en commodities. En este contexto, el fortalecimiento del dólar responde a su rol de refugio y a un ajuste en las expectativas de política monetaria en Estados Unidos, donde el mercado comienza a reducir la probabilidad de recortes de tasas en el corto plazo ante un escenario inflacionario más incierto.

Inversión, consumo y reforma tributaria

Por un lado, el dinamismo del comercio exterior y el repunte del cobre apuntan a un soporte relevante para la actividad, especialmente desde el sector minero. Por otro, sectores vinculados al consumo enfrentan ajustes derivados del alza de costos, en particular por el impacto de los combustibles en la economía.

En este contexto, el mercado automotor sorprendió al alza en marzo, con un crecimiento de 14% en las ventas de vehículos livianos y medianos, alcanzando 27.358 unidades. Este comportamiento refleja un consumidor que, pese al encarecimiento de la energía, sigue activo, aunque con un cambio en sus patrones de decisión, privilegiando eficiencia dentro de sus posibilidades.A nivel estructural, también se observa un cambio relevante en la composición del mercado, con una fuerte presencia de vehículos de origen chino, que ya representan cerca del 48,9% de las ventas, lo que evidencia una transformación en la oferta y en la competitividad del sector.

​​​​​​Fuente: XTB Research

Fuente: XTB Research

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que se está afinando una reforma tributaria que contempla reducir el impuesto corporativo desde 27% a 23%, con el objetivo de incentivar la inversión y dinamizar el crecimiento económico. A esto se suma el reciente encuentro entre el presidente José Antonio Kast y su par argentino Javier Milei, donde ambos mandatarios acordaron fortalecer la integración en sectores estratégicos como energía y minería, además de impulsar el intercambio de inversiones. Este tipo de señales apunta a mejorar el posicionamiento regional de Chile y a generar condiciones más favorables para el desarrollo de proyectos de gran escala en el mediano plazo.

Análisis técnico

USDCLP (M15)



Fuente: xStation

En USDCLP en M15 se observa una estructura de recuperación tras una fase bajista previa, donde el precio rebota con fuerza desde la zona de 912.08 (soporte marcado) luego de un tramo descendente sostenido. Este movimiento alcista se desarrolla con recuperación de la media móvil (línea amarilla), que comienza a girar al alza, y con el precio desplazándose hacia la zona de 922.88, donde actualmente se encuentra testeando una resistencia intermedia. Las bandas de Bollinger muestran expansión tras el impulso alcista reciente, lo que refleja aumento de volatilidad en este movimiento, luego de una fase previa de contracción. A nivel estructural, la zona de 928.36 se mantiene como resistencia superior relevante, mientras que 933.84 continúa siendo el techo más amplio del rango.

El RSI se ubica en zona cercana a sobrecompra (~67–70), lo que refleja fortalecimiento del momentum alcista en el corto plazo, aunque sin una extensión extrema. Por su parte, el MACD presenta cruce alcista con histograma creciente, confirmando la aceleración del impulso reciente. La zona de 912.08 sigue funcionando como soporte estructural tras múltiples validaciones, mientras que el comportamiento del precio cerca de 922.88 y posteriormente 928.36 podría seguir determinando la continuidad o desaceleración de este tramo alcista. La interacción con estas zonas, junto con la expansión de bandas y la pendiente positiva de la media, podría interpretarse como una fase de impulso dentro de una estructura más amplia aún contenida entre niveles mayores.