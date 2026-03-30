Dólar Hoy en Chile: sube hacia los $930 por tensión geopolítica, debilidad del cobre y pese a desempleo menor a lo esperado

El dólar en Chile inicia la jornada de este lunes 30 de marzo con una leve alza, ubicándose en torno a los $928–$932, en un contexto donde los factores internacionales siguen siendo el principal determinante del tipo de cambio. A medida que el conflicto en Medio Oriente entra en su quinta semana, el mercado ha transitado desde una fase de alta volatilidad hacia una aparente estabilidad relativa, aunque sin resolver el problema de la ausencia de señales claras de desescalada. Esta combinación, menor ruido inmediato pero alto riesgo latente, ha consolidado un entorno en el que los inversionistas continúan privilegiando activos refugio, sosteniendo la demanda por el dólar a nivel global y limitando cualquier intento de apreciación del peso chileno.

Este comportamiento refleja un cambio en la forma en que el mercado está internalizando la geopolítica. Ya se trata de un conflicto que comienza a percibirse como persistente, con efectos estructurales sobre inflación, energía y crecimiento global. La participación de nuevos actores y la prolongación de las tensiones han reforzado la idea de que el shock externo no será transitorio, lo que mantiene al dólar con un sesgo alcista sostenido.

Geopolítica, energía y cobre

El impacto de este escenario se transmite con fuerza a través del mercado de materias primas, particularmente en el cobre, activo clave para la economía chilena. A diferencia de otros episodios donde el metal actúa como amortiguador del tipo de cambio, en esta ocasión su comportamiento ha sido más bien neutral a débil, manteniéndose estable pero sin capacidad de repunte.

Esto responde a un deterioro en las expectativas de demanda global. El alza sostenida en los precios de la energía, derivada del conflicto, está encareciendo los costos industriales a nivel mundial, afectando la producción y reduciendo el dinamismo de sectores intensivos en metales. Al mismo tiempo, la incertidumbre global ha debilitado las perspectivas de crecimiento, particularmente en economías clave como China, lo que reduce el impulso estructural sobre el cobre. Esto genera un doble efecto negativo para el peso chileno ya que por un lado, se pierde el soporte que tradicionalmente entrega el cobre. Por otro lado, se fortalece el dólar global por el aumento de la aversión al riesgo. Esta combinación, menos cobre y más dólar, es particularmente adversa para monedas emergentes, dejando al tipo de cambio local altamente expuesto a shocks externos.

Un desempleo más bajo a lo esperado

En el plano local, la publicación de la tasa de desempleo entregó una señal algo más favorable de lo esperado, ubicándose en 8,3% frente al 8,5% proyectado por el mercado. Si bien el dato podría interpretarse como positivo en el margen, es importante contextualizarlo dentro de la dinámica estructural del mercado laboral chileno.

​​​​​​

Fuente: Trading Economics, desde datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile

El desempleo se ha mantenido persistentemente en niveles cercanos o superiores al 8% en los últimos años, reflejando un mercado laboral que aún no logra consolidar una recuperación sólida tras los shocks recientes. Parte de esta dinámica responde a un fenómeno clave: la fuerza laboral crece a un ritmo similar o superior al empleo, lo que mantiene presiones sobre la tasa de desocupación. Además, distintos análisis apuntan a que el aumento en la participación laboral, en un contexto de demanda aún débil, ha dificultado una reducción más significativa del desempleo . A esto se suma un componente estructural relevante, como el aumento de la informalidad y la persistencia de brechas en el mercado laboral, lo que evidencia que la mejora observada en la cifra puntual no necesariamente implica un cambio de tendencia.

Aunque una cifra mejor a la esperada podría entregar cierto soporte al peso chileno en el corto plazo, el mercado continúa dominado por factores externos, por lo que la influencia del desempleo sobre el tipo de cambio resulta marginal frente al peso de la geopolítica y los commodities.

Shock bencinero y presión sobre el consumo

Donde sí comienza a observarse un impacto más tangible es en el frente inflacionario y en el consumo. El alza de los combustibles, con incrementos de $370 por litro en gasolina y más de 60% en diésel, ya está generando un deterioro en el ingreso disponible de los hogares, con estimaciones que apuntan a un aumento del gasto mensual de hasta $60.000.

Este ajuste también introduce un efecto de segunda vuelta sobre la economía. En un país altamente dependiente del transporte terrestre, el encarecimiento del diésel se traduce rápidamente en mayores costos logísticos, lo que termina impactando precios de alimentos, servicios y bienes básicos.

Este fenómeno tiene implicancias que presionan al alza la inflación, dificultando el proceso de convergencia hacia la meta del Banco Central. Adicionalmente, erosiona el consumo, uno de los principales motores de la actividad interna. En este contexto, el shock bencinero comienza a consolidarse como uno de los principales riesgos locales, especialmente si se combina con un tipo de cambio elevado y un entorno externo adverso.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDCLP en M15 se encuentra en una estructura lateral amplia, delimitada por la zona superior en 934–938 y la inferior en 906–913, con múltiples reacciones en ambos extremos que validan el rango. El movimiento reciente muestra un impulso alcista que alcanza la zona de 938, donde aparece rechazo claro, seguido de una secuencia correctiva con máximos decrecientes hasta la zona de 927–929, donde el precio comienza a estabilizarse. La media actúa como referencia dinámica en la zona media del rango y actualmente el precio se ubica cercano a ella, lo que refuerza el contexto de equilibrio.

Las bandas de Bollinger muestran expansión previa en el tramo alcista y posterior compresión durante la corrección, mientras el RSI se mantiene en zona media sin extremos, reflejando ausencia de momentum direccional claro. El MACD se encuentra cerca de la línea cero con histograma reducido, lo que podría asociarse a pérdida de fuerza en el movimiento previo. En este contexto, el precio se mantiene dentro de niveles intermedios del rango, interactuando con zonas previamente testeadas, lo que podría implicar continuidad del comportamiento lateral hasta que se produzca una interacción más definida con los extremos estructurales.