Dólar Hoy en Chile: sube hacia los $935 y acumula alza semanal de 1,1% tras tensión geopolítica y efecto de alzas de los combustibles

El dólar en Chile inicia la jornada de este viernes 27 de marzo con una subida cercana al 0,8%, acumulando un avance semanal en torno al 1,1%, en una sesión sin referencias económicas locales relevantes. El tipo de cambio se ubica en la zona de los $930–$935, reflejando un fortalecimiento del dólar a nivel global en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica.

El movimiento responde principalmente a la persistencia de tensiones en Medio Oriente, donde conviven señales mixtas entre intentos de negociación y riesgos de una eventual escalada militar. Este escenario ha mantenido los precios del petróleo en niveles elevados, reforzando los temores inflacionarios y llevando al mercado a ajustar sus expectativas hacia una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal hacia fin de año.

Incertidumbre prolongada mantiene presión sobre el dólar

A pesar de algunos avances puntuales, como mejoras en el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, el mercado sigue operando bajo un escenario de alta incertidumbre estructural. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin resultados concretos, lo que ha impedido una normalización sostenida del sistema energético global. El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, sigue siendo el principal foco de riesgo, y cualquier disrupción adicional podría generar nuevas presiones sobre los precios de la energía.

En este contexto, el mercado ha consolidado una narrativa clara dando a entender que más que un evento puntual, la geopolítica se ha transformado en un factor persistente que condiciona inflación, tasas y flujos de capital, favoreciendo al dólar como activo refugio.

Cobre estable, pero con sesgo bajista

En el mercado de materias primas, el cobre se mantiene relativamente estable en la apertura, aunque con un sesgo bajista tras las presiones acumuladas en las últimas semanas.

El deterioro en las perspectivas de demanda responde a múltiples factores. Por un lado, el encarecimiento de la energía está afectando la actividad industrial global. Por otro, la incertidumbre geopolítica y la desaceleración en China han debilitado las expectativas sobre el consumo de metales. Este escenario limita la capacidad del cobre para actuar como soporte del peso chileno, reforzando la presión alcista sobre el tipo de cambio.

“Bencinazo” y MEPCO

A nivel local, el principal cambio estructural proviene del impacto del denominado “bencinazo”, que comenzó a regir el jueves 26 de marzo. El alza de $370 por litro en gasolinas y $580 en diésel, es una de las más fuertes en décadas y responde tanto al aumento del petróleo como a los ajustes en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

El MEPCO, creado en 2014, funciona como un sistema que amortigua las variaciones del precio internacional del petróleo mediante ajustes en el impuesto específico, evitando alzas bruscas para los consumidores . Sin embargo, los cambios implementados esta semana modifican su funcionamiento, el cálculo del precio de referencia pasó a considerar cuatro semanas, lo que implica un traspaso más rápido de las variaciones internacionales al mercado local. En la práctica, esto reduce la capacidad del mecanismo para contener alzas abruptas, trasladando con mayor velocidad el shock externo a los precios internos. De hecho, el ajuste aplicado desde hoy refleja directamente este cambio, con un impacto inmediato en el costo de vida.

Inflación y UF

El efecto del alza de combustibles no se limita al transporte, esto es porque en Chile, donde cerca del 98% de los bienes se movilizan por vía terrestre, el incremento del diésel genera un efecto de segunda vuelta que impacta alimentos, servicios y toda la cadena productiva. Las estimaciones apuntan a que este shock podría añadir entre 1,3% y 1,5% a la inflación en los próximos meses, lo que cambia significativamente el escenario inflacionario del país.

En este contexto, la Unidad de Fomento (UF) comienza a tomar protagonismo al estar indexada a la inflación, su aumento se traduce directamente en mayores costos para los hogares, afectando dividendos hipotecarios, arriendos, seguros, educación y otros gastos clave. De hecho, ya se proyecta que la UF podría superar los $40.000 en los próximos meses, amplificando el impacto del shock inflacionario.

Inversión minera y señales mixtas en el frente macro

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó que durante el primer trimestre se han ingresado proyectos mineros al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por US$17.320 millones, la cifra más alta registrada. Entre ellos destacan iniciativas como la expansión de Minera El Abra (US$7.500 millones), la nueva concentradora de Escondida (más de US$5.100 millones) y proyectos de litio en el salar de Atacama. Estas inversiones refuerzan la confianza de largo plazo en la economía chilena y su capacidad de atraer capital.

Sin embargo, en el frente fiscal, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió riesgos relevantes para las finanzas públicas, proyectando un déficit estructural de -2,7% del PIB, por sobre la meta de -1,1%, y alertando sobre un posible cuarto incumplimiento consecutivo de la regla fiscal. Este escenario podría implicar mayores necesidades de financiamiento y limitar el margen de maniobra ante futuros shocks.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDCLP en M15 está en impulso alcista extendido llegando a resistencia mayor, tras romper con fuerza la zona de 925 y desplazarse directamente hasta 938–940, donde ya se observa desaceleración. La estructura es claramente alcista en el corto plazo, pero el movimiento es vertical y sin retrocesos, lo que indica extensión y reduce la eficiencia para nuevas compras. El RSI está en sobrecompra extrema y el MACD en expansión positiva, confirmando momentum, pero también un mercado en fase avanzada del impulso.

Para toma de decisión, mientras el precio se mantenga por encima de 925–926, la estructura alcista sigue intacta, pero en la zona actual 938–940 la probabilidad favorece rechazo o consolidación antes de continuar. Si no logra sostenerse, el escenario más probable es un pullback hacia 930–925 para reequilibrar. Solo una ruptura y consolidación por encima de 940–946 habilita continuación alcista. Aquí la recomendación técnica es no comprar en extensión, esperar retroceso o confirmación clara de ruptura.