Dólar Hoy en Chile: Sube levemente tras repunte de la inflación en Estados Unidos

El dólar en Chile sube ligeramente cerca de 0,1% en su apertura, en una sesión marcada por un fortalecimiento global de la divisa estadounidense tras los últimos datos de inflación en Estados Unidos.

La inflación anual alcanzó 4,2% en mayo, su nivel más alto desde 2023, mientras que la inflación subyacente también continuó acelerándose. Este escenario refuerza la percepción de que las presiones inflacionarias siguen lejos de estar completamente controladas.

La inflación en Estados Unidos vuelve a presionar al mercado

El repunte inflacionario vuelve a respaldar expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Federal Reserve, especialmente en un contexto donde el mercado laboral estadounidense continúa mostrando resiliencia.

Para los inversionistas, una inflación más persistente puede implicar tasas de interés elevadas por más tiempo, lo que tiende a favorecer al dólar estadounidense frente a otras monedas y aumenta la presión sobre activos de mayor riesgo.

Tensiones en Medio Oriente elevan la cautela

A esto se suma el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, luego de nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. Esta situación mantiene elevados los precios de la energía y aumenta la cautela de los inversionistas a nivel global.

El encarecimiento de la energía puede alimentar nuevas presiones inflacionarias y complicar el panorama para los bancos centrales, especialmente si el conflicto se prolonga.

El cobre cae cerca de 1% en la apertura

Por su parte, el cobre cae cerca de 1% durante la apertura, presionado tanto por la fortaleza del dólar como por las preocupaciones sobre el impacto económico de un conflicto prolongado en Medio Oriente.

El aumento de los costos energéticos y el riesgo de condiciones financieras más restrictivas continúan deteriorando las perspectivas para los metales industriales en el corto plazo.

Mercado chileno atento a Estados Unidos y al conflicto geopolítico

Sin datos económicos relevantes en Chile durante la jornada, el mercado seguirá atento a la evolución del conflicto en Medio Oriente y a las expectativas sobre tasas de interés en Estados Unidos.

En este contexto, el comportamiento del tipo de cambio, el desempeño del cobre y las señales provenientes de la Federal Reserve seguirán siendo factores clave para los activos locales.

Análisis técnico

El USDCLP en M15 mantiene una estructura alcista pese a la corrección observada tras alcanzar la zona de 925.9. El precio continúa sosteniéndose sobre el antiguo objetivo de 910.8, que ahora actúa como soporte inmediato, mientras las medias de 50 y 200 periodos conservan pendiente positiva y el RSI se estabiliza en niveles neutrales después de salir de sobrecompra.



La consolidación actual parece más una pausa dentro de la tendencia que un cambio estructural, especialmente mientras el par se mantenga sobre 910.8 y, en una corrección más profunda, sobre 901.4. Una reanudación del impulso comprador podría llevar nuevamente al mercado hacia 925.9, con extensión posterior hacia 935.2, mientras que una pérdida sostenida de 910.8 aumentaría la probabilidad de una corrección más amplia hacia la zona de 901.4.