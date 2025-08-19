Dólar hoy en Colombia 19 de agosto soporte clave en $4033

Colombia hoy, 19 de agosto de 2025: dólar estable en $4.019, último día de Colombia Mayor y Bioexpo 2025 en Leticia

¡ULTIMA HORA!: Un paso en la frontera colombo-venezolana

En el plano regional, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la activación de la primera zona binacional en la frontera con Norte de Santander, tras la firma de un memorando de entendimiento semanas atrás. La medida busca fortalecer el comercio transfronterizo, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad en un corredor históricamente dinámico y conflictivo.

Aunque Maduro descartó cualquier integración militar formal, enfatizó la necesidad de coordinar acciones para enfrentar el contrabando y la criminalidad, al tiempo que apeló a la memoria histórica compartida como un factor de unión futura.

El dólar arranca con calma

Fuente: Prensalatina

El mercado cambiario colombiano abrió la jornada con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en $4.019,24, un nivel prácticamente igual al del lunes. En las casas de cambio, la divisa estadounidense se compra en promedio a $3.960 y se vende cerca de $4.015, lo que refleja estabilidad con un leve sesgo bajista. El panorama se mantiene sin sobresaltos, mientras los inversionistas siguen atentos a la política monetaria y al flujo de capitales hacia el país.

Colombia Mayor: fecha límite para cobrar

Hoy vence el plazo para reclamar el séptimo ciclo de pagos del programa Colombia Mayor. Más de 1,6 millones de adultos mayores están convocados a retirar su subsidio, de los cuales más de 500 mil con 80 años o más reciben un monto diferenciado de $225.000. El desembolso total de recursos supera los 221 mil millones de pesos. Las autoridades han advertido que la acumulación de cuatro pagos sin retiro puede llevar a la exclusión del programa, por lo que este día es decisivo.

Bioexpo 2025: Leticia será la sede

La capital del Amazonas, Leticia, fue elegida como sede de la próxima Bioexpo 2025, la feria más importante de negocios verdes en América Latina. El evento se realizará del 24 al 26 de octubre y reunirá a inversionistas, empresas y emprendedores de la bioeconomía, el turismo sostenible y la innovación ambiental. Con esta designación, el país busca posicionar la región amazónica como un polo estratégico de inversión verde.

Contexto macroeconómico

En el segundo trimestre, la economía colombiana creció 2,1 % interanual, con un acumulado semestral de 2,4 %. Aunque sectores como comercio, servicios, agro e información y comunicaciones mostraron dinamismo, la minería, el petróleo y la construcción siguen en terreno negativo. La inflación de julio se ubicó en 4,9 %, aún por encima de la meta del 3 %, lo que mantiene la tasa de interés en 9,25 % y prolonga la postura restrictiva del Banco de la República.

Balanza Comercial - 19 de Agosto 2025

En junio de 2025, Colombia reportó un déficit comercial de 1.380 millones de dólares. Desde 1980 hasta la fecha, el saldo de la balanza comercial ha registrado un promedio negativo de 340 millones de dólares, con un pico histórico positivo de 810 millones en diciembre de 2011 y un mínimo de -2.910 millones en agosto de 2022. Fuente: DANE | Tradingeconomics

Análisis técnico – USDCOP (gráfico 30 min)

Fuente: xStation 5

El comportamiento del USDCOP en la sesión muestra una estructura bajista:

Medias móviles : la de 20 periodos se encuentra debajo de la de 50, confirmando el sesgo negativo.

Soportes y resistencias : Soporte inmediato : $4.019 Soporte mayor : $3.993–$3.995 Resistencia inmediata : $4.045–$4.055 Resistencia mayor : $4.077

MACD: permanece en terreno negativo, con histograma débil y sin cruce alcista confirmado.

Mientras el precio no recupere los $4.055, predomina el riesgo de nuevas caídas hacia los $3.995. Una ruptura de soporte en $4.019 fortalecería el escenario bajista, mientras que un repunte sobre $4.055 podría abrir la puerta a correcciones hacia $4.077 y la zona de $4.097 (SMA50).

