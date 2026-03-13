El USD/COP inicia la jornada del 13 de marzo de 2026 con movimientos moderados alrededor de la zona de los 3.700 pesos, en un mercado que sigue ajustándose tras la reciente caída del dólar frente al peso colombiano.

A pesar de este leve rebote, la tendencia reciente del dólar frente al peso colombiano sigue siendo bajista. En la última semana el tipo de cambio acumula retrocesos y, en términos anuales, la divisa estadounidense continúa depreciándose frente a la moneda local, reflejando un mercado con episodios frecuentes de volatilidad.

Datos macro de Estados Unidos muestran señales mixtas

Los mercados reaccionan este viernes a nuevos indicadores macroeconómicos publicados en Estados Unidos. El PIB trimestral del cuarto trimestre registró un crecimiento de 0,7%, claramente por debajo del 1,4% previsto, lo que sugiere una moderación en el ritmo de expansión de la economía estadounidense.

En contraste, los indicadores de inflación preferidos por la Reserva Federal se mantuvieron estables:

PCE subyacente mensual: 0,4%

PCE subyacente anual: 3,1%

El hecho de que la inflación subyacente se mantenga en niveles relativamente elevados refuerza la idea de que la Reserva Federal podría mantener una postura prudente en su política monetaria, incluso en un escenario de crecimiento más moderado.

Mejora la confianza del consumidor en Colombia

En el frente local, el mercado también reaccionó al dato de confianza del consumidor de febrero en Colombia, que se ubicó en 18,3%, superando la previsión de 17,0%. Este indicador, que mide la percepción de los hogares sobre la situación económica y sus expectativas futuras, suele ser un termómetro relevante del consumo interno.

Un aumento en la confianza de los consumidores puede interpretarse como una señal de mayor dinamismo en la demanda interna, lo que en el mediano plazo podría apoyar la actividad económica del país.

Evolución del índice de confianza del consumidor en Colombia durante los últimos meses, expresado en porcentaje. Fuente: Trading Economics, desde datos de Fedesarrollo.

Mercado cambiario sigue marcado por volatilidad reciente

El comportamiento del USD/COP en los últimos días ha estado caracterizado por fuertes oscilaciones, con caídas pronunciadas seguidas de rebotes moderados. Según datos recientes del mercado, el dólar ha mostrado descensos en varias sesiones consecutivas, intercalados con movimientos alcistas puntuales, reflejando un entorno de elevada sensibilidad a los datos macroeconómicos y al contexto internacional.

Además, la volatilidad semanal del tipo de cambio se ha situado por encima de su promedio anual, lo que indica que el mercado continúa reaccionando con rapidez a cambios en las expectativas económicas y financieras.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

​​​​​Fuente: xStation

En USD/COP (M15) el precio venía en una tendencia bajista clara, respetando el canal descendente y moviéndose por debajo de las medias. En ese movimiento la EMA 20 (naranja) quedó por debajo de la EMA 50 (azul) y ambas bajo la EMA 100 (negra), reflejando presión bajista. Sin embargo, desde el soporte marcado en 3690 el mercado reaccionó con fuerza y comenzó un rebote que ahora lo tiene nuevamente cerca de 3729, una zona que antes actuó como resistencia.

Ahora el precio está justo entre niveles importantes: arriba aparece 3743 y luego 3766, donde además está marcada la zona de oferta. Si el mercado logra sostener el impulso y recuperar esas áreas, el rebote podría extenderse un poco más. Pero si el precio vuelve a frenarse cerca de 3729–3743, no sería raro ver otra corrección hacia la zona de 3690, que sigue siendo el soporte más claro del gráfico. El RSI está cerca de sobrecompra y el ADX sigue moderado, lo que sugiere que el rebote tiene fuerza, pero aún dentro de una estructura mayor que venía siendo bajista.