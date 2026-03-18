Dólar hoy en México: el peso retrocede por inflación en EE.UU. y presión sobre la Fed

El dólar estadounidense avanza levemente frente al peso mexicano en la jornada del miércoles 18 de marzo, con el tipo de cambio moviéndose en torno a 17.65–17.72 pesos mexicanos, en un contexto de cautela global previo a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

El movimiento refleja un mercado que mantiene un sesgo moderadamente alcista para el dólar en México en el corto plazo, mientras los inversionistas ajustan posiciones ante datos inflacionarios más fuertes de lo esperado en Estados Unidos y la incertidumbre sobre el mensaje que entregará la Fed.

Inflación mayor a lo esperado impulsa al dólar

Uno de los principales catalizadores de la jornada ha sido el dato de Índice de Precios al Productor (IPP) de febrero en EE.UU., que sorprendió al alza dando como resultado un 0.7% en comparación al 0.3% esperado. Este dato refuerza la idea de que las presiones inflacionarias podrían mantenerse más persistentes de lo anticipado, especialmente en un contexto donde los precios energéticos siguen elevados por el conflicto en Medio Oriente.

El mercado ha reaccionado con una ligera apreciación del dólar, al considerar que este escenario podría limitar el margen de la Reserva Federal para adoptar un tono más flexible en el corto plazo.

La Fed concentra toda la atención del mercado

El foco principal del día está en la decisión de tasas de la Reserva Federal, donde se espera que el banco central mantenga su tasa en torno al 3.75%, sin cambios respecto a la reunión anterior. Sin embargo, más allá de la decisión, el mercado estará especialmente atento al mensaje de Jerome Powell, en busca de señales sobre el impacto del repunte del petróleo en la inflación y el ritmo de futuros recortes o estabilidad de tasas.

Históricamente, el peso mexicano tiende a reaccionar con fuerza a cambios en las expectativas de tasas en Estados Unidos, debido al diferencial de rendimientos y al flujo de capitales hacia mercados emergentes.

Factores globales siguen condicionando al peso mexicano

El entorno externo continúa siendo determinante para el comportamiento del tipo de cambio en México. Las tensiones en Medio Oriente han elevado los precios del petróleo a niveles cercanos a máximos recientes, generando volatilidad en los mercados financieros. Este escenario ha provocado episodios alternados de aversión al riesgo, favoreciendo al dólar como activo refugio en momentos de mayor incertidumbre, aunque con fases de corrección cuando el mercado percibe menor escalada del conflicto.

T-MEC y entorno local aportan señales mixtas

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó a Estados Unidos para reunirse con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, tras una serie de reuniones técnicas previas entre ambos países, marcando el inicio efectivo del proceso de negociación del acuerdo.

En esta primera fase, las discusiones se centran en temas clave como reglas de origen, aranceles, especialmente en sectores como acero y aluminio, la integración de cadenas de suministro y la reducción de la dependencia de Asia, en un contexto global cada vez más enfocado en bloques regionales. Si bien el inicio del diálogo ha sido interpretado como una señal constructiva en el mediano plazo, la incertidumbre sobre posibles ajustes al acuerdo, junto con factores políticos internos, mantiene cierta cautela en el mercado.

Dado que el T-MEC regula la mayor parte del comercio entre México y Estados Unidos, este proceso es especialmente relevante para el mercado cambiario, ya que cualquier cambio en las condiciones del acuerdo puede impactar directamente en los flujos de inversión y en la fortaleza del peso mexicano.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

Fuente: xStation.

El precio del USDMXN en 15 minutos se ve que la tendencia general venía bajista, con la EMA 100 (negra) inclinada hacia abajo y el precio respetando esa caída durante varias horas. Luego hay un impulso fuerte al alza (línea punteada), que lleva el precio hasta la zona de 17.73–17.74, donde aparece rechazo claro. Desde ahí el precio empieza a corregir y pierde fuerza, volviendo hacia niveles medios como 17.64–17.65, que ahora actúan como zona clave. Las EMA 20 (naranja) y 50 (azul) alcanzan a girar al alza, pero ya empiezan a verse más planas con este retroceso.

Ahora el precio está justo testeando esa zona de 17.64, que coincide con soporte reciente. Si logra sostenerse ahí y recuperar las medias, podría intentar otro movimiento hacia 17.73–17.74. Pero si pierde ese nivel con claridad, el camino quedaría más libre hacia 17.62 y hasta 17.60, que también están marcados abajo. El RSI retrocede desde zona alta y el ADX no muestra mucha fuerza, así que el impulso alcista se ve débil y podría seguir corrigiendo si no entra volumen.