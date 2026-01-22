Dólar hoy en México: la inflación quincenal sube menos de lo previsto y el peso mantiene su racha bajo los 17.50

En USDMXN , el sesgo de corto plazo sigue bajista: precio cerca de 17,48 , bajo la SMA 200 (~ 17,58 ), con soportes en 17,43 y 17,36 y resistencias clave en 17,50 y 17,57 .

La inflación quincenal sorprendió a la baja ( 3,77% anual vs 3,87% esperado), mientras la subyacente subió a 4,47% , manteniendo el debate sobre el ritmo de recortes de Banxico .

El tipo de cambio en México se mantuvo relativamente estable, pero dentro de una tendencia bajista que se ha venido consolidando.

El tipo de cambio en México se mantuvo relativamente estable durante la sesión, aunque dentro de una tendencia bajista que se ha venido consolidando. El telón de fondo local lo marcó el dato de inflación de la primera quincena de enero: los precios al consumidor subieron 3,77% anual, por debajo del 3,87% esperado por el consenso, aunque por encima del 3,66% de fines de diciembre.

En la medida subyacente, la inflación aceleró a 4,47%, también por debajo de lo anticipado, lo que mantiene vigente la lectura de que el proceso desinflacionario avanza, pero con presiones persistentes en servicios. Parte del movimiento respondió al traspaso de impuestos especiales, con aumentos en rubros como cigarrillos y bebidas, mientras algunos componentes como transporte aéreo, huevos y gas LP mostraron retrocesos.

Inflación quincenal

El dato de la primera quincena de enero dejó una señal relevante para el mercado porque, por un lado, la inflación general en 3,77% anual quedó por debajo de lo que anticipaba el consenso (3,87%), lo que refuerza la idea de un proceso de desinflación en marcha. Por otro lado, el nivel se ubicó por encima del registro de fines de diciembre (3,66%), lo que ayuda a explicar por qué el tono del mercado sigue siendo cuidadoso.

En paralelo, la inflación subyacente aceleró a 4,47%. Aunque también se ubicó por debajo de lo anticipado, el mensaje no es completamente limpio, sigue presente la lectura de que el proceso desinflacionario avanza, pero con presiones persistentes, especialmente en servicios.

En cuanto a los drivers de corto plazo, parte del movimiento se explicó por el traspaso de impuestos especiales, con alzas en rubros como cigarrillos y bebidas, mientras que algunos componentes puntuales, transporte aéreo, huevos y gas LP, registraron retrocesos, matizando el resultado agregado.

Banxico rumbo al 5 de febrero

Este cuadro llega antes de la reunión de política monetaria del 5 de febrero, en un mercado que tiende a ver a Banxico manteniendo la tasa sin cambios tras 12 recortes consecutivos, con la tasa de referencia en 7% luego del ajuste de diciembre. La discusión se centra en el equilibrio entre una inflación general moderándose y una subyacente aún elevada, lo que favorece una postura de espera por “un par de reuniones” antes de retomar el ciclo de recortes.

Para el peso mexicano, el mensaje es ambivalente: una inflación menor alivia tensiones, pero una trayectoria de tasas que eventualmente vuelva a bajar podría reducir el atractivo de carry. Por ahora, la expectativa de pausa sostiene parte del soporte.

Entorno externo

En el frente internacional, el apetito por riesgo recibió apoyo tras una moderación de tensiones geopolíticas y comerciales entre Estados Unidos y Europa vinculadas a Groenlandia, con un tono menos confrontacional desde Washington respecto de aranceles y el uso de fuerza, aunque con detalles todavía poco claros y rechazo explícito de Dinamarca a negociar cesión territorial.

En paralelo, el mercado continúa asumiendo que la Reserva Federal mantendrá tasas en su próxima reunión, mientras sigue descontando recortes más adelante en el año. La atención se desplazó hacia señales del mercado laboral, como las solicitudes semanales de desempleo, y hacia la publicación rezagada de datos de inflación PCE. Este mix suele favorecer monedas emergentes cuando domina el escenario de menor fricción geopolítica y tasas estadounidenses estables, contribuyendo a que el dólar no encuentre impulso sostenido.

Análisis técnico del dólar en México

En USDMXN (M30) persiste una estructura de corto plazo bajista tras la ruptura de la zona de congestión previa, con el precio operando alrededor de 17,48 y aún por debajo de la media móvil simple de 200 periodos, ubicada cerca de 17,58, lo que mantiene la presión descendente de fondo. El rebote desde el soporte de 17,43 luce más correctivo que direccional, mientras el RSI se mueve en torno a 49, señalando un momentum más bien neutral tras la caída.

En este escenario, una recuperación necesitaría reconquistar 17,50 y, sobre todo, 17,57 para aliviar el sesgo vendedor; si no ocurre, el soporte en 17,43 continúa siendo el primer nivel a vigilar, con un segundo umbral técnico más abajo en torno a 17,36.

