Dólar Hoy México: cae hacia $17,76 mientras el mercado enfrenta señales claras de debilidad en inversión y un trasfondo de estancamiento estructural

El dólar en México inicia este lunes 6 de abril en torno a 17,76 pesos mexicanos, reflejando una apreciación del peso mexicano en el arranque de la semana, en un contexto donde el apetito por riesgo mejora ante expectativas de distensión en Medio Oriente. Sin embargo, este movimiento del tipo de cambio convive con un trasfondo mucho más complejo a nivel local ya que los últimos datos económicos apuntan a una desaceleración que refuerza la idea de que México enfrenta un problema estructural de crecimiento donde la inversión sigue siendo el principal punto débil.

La inversión fija bruta profundiza su deterioro

El dato más relevante de la jornada es la inversión fija bruta de enero, que registró una caída de -3,30% anual, muy por debajo del -2,10% esperado, mientras que en términos mensuales retrocedió -1,10%, también peor que el -0,80% proyectado. Este resultado confirma la debilidad económica y además la amplifica, porque se trata del componente más importante para determinar la capacidad productiva futura de la economía.



Fuente: Trading Economics, desde datos del Instituo Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

La inversión fija bruta, que incluye gasto en maquinaria, equipo y construcción, es, en esencia, el indicador que define cuánto está apostando un país por crecer en el mediano plazo. Cuando este indicador cae de forma persistente, como ha venido ocurriendo en los últimos trimestres, el problema deja de ser cíclico y pasa a ser estructural. De hecho, esta caída se inserta dentro de una tendencia más larga. Durante 2025, la inversión ya había mostrado contracciones relevantes, con caídas acumuladas cercanas al -6,6% anual, afectadas tanto por el retroceso en maquinaria como en construcción. A esto se suma que en distintos momentos recientes se han observado rachas prolongadas de debilidad, reflejando un entorno donde la inversión no logra consolidar una recuperación sostenida.

Una economía que se parece cada vez más a un ciclo de estancamiento

México atraviesa un ciclo de bajo crecimiento prolongado. El hecho de que el PIB per cápita prácticamente no haya avanzado desde 2017, en torno a 192.121 pesos por habitante en 2025, pese a un aumento significativo de la población, refleja que el problema es de fondo. A la par, variables prioritarias refuerzan esta visión dado que el poder adquisitivo ha crecido apenas 27,5% en términos reales desde 2017, mientras que la inflación acumulada ronda el 50%, erosionando gran parte de ese avance. Además, el costo de vida, con canastas que superan los 20.000 pesos mensuales, contrasta con ingresos promedio que no alcanzan a cubrir necesidades básicas completas.

Lo más relevante es la dinámica que se genera ya que menor inversión implica menor crecimiento, lo que a su vez reduce el consumo y desincentiva nuevas inversiones. Este círculo es precisamente el que se describe como una trampa de estancamiento, y en ese marco, el tipo de cambio deja de reaccionar únicamente a factores externos para empezar a reflejar estas debilidades internas.

La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una nueva ley para fomentar la inversión en infraestructura estratégica mediante esquemas mixtos, con el objetivo de movilizar hasta 5,6 billones de pesos entre 2026 y 2030, concentrados principalmente en energía (54,15%), transporte ferroviario (15,63%), carreteras (13,94%) y puertos (6,48%). El principal problema es la falta de capital, la solución pasa por atraer inversión privada sin deteriorar las finanzas públicas. El propio gobierno reconoce que en 2025 el crecimiento fue apenas de 0,8%, lo que evidencia la urgencia de un impulso adicional. Sin embargo, el mercado mantiene cautela. Aunque el marco legal busca reconstruir la confianza tras años de tensiones con el sector privado, persisten dudas sobre la ejecución, la certeza jurídica y la discrecionalidad en la selección de proyectos. En otras palabras, el diagnóstico está claro, pero la credibilidad de la solución todavía está en construcción.

El entorno externo ayuda, pero no resuelve el problema estructural

En el plano global, el peso mexicano encuentra cierto soporte. La expectativa de una moderación del conflicto en Medio Oriente ha mejorado el apetito por activos emergentes, favoreciendo monedas como el peso mexicano. Sin embargo, este impulso es frágil y, sobre todo, insuficiente para compensar los desafíos internos.

Incluso bajo un escenario relativamente benigno, el impacto del conflicto energético sigue presente. México, como importador neto de combustibles, enfrenta un efecto “neutral a negativo” en crecimiento cuando sube el petróleo, ya que aumentan los costos de importación y las presiones inflacionarias. A esto se suma que el gobierno ha tenido que implementar estímulos fiscales para contener precios de gasolina, como mantener la Magna en torno a $24 por litro y el diésel en $28,3, lo que introduce presiones adicionales sobre las cuentas fiscales.

Inflación, confianza y actividad industrial en el radar

El mercado ahora gira hacia una agenda cargada de datos que ayudarán a confirmar, o matizar, esta narrativa. El miércoles se publicarán los indicadores de confianza del consumidor, con niveles previos de 44,4 y 44,5 puntos, junto con el índice PCSI de Ipsos en torno a 53,05, claves para medir el pulso del consumo interno.

El jueves será especialmente relevante, con la publicación de la inflación de marzo, que viene de 0,50% mensual y 4,02% anual, además de los componentes subyacentes (4,50% anual), y las actas de Banxico, que permitirán entender mejor la decisión reciente de recortar tasas a 6,75% en un entorno inflacionario aún exigente.

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Fuente: Trading Economics, desde datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Finalmente, el viernes se conocerán los datos de producción industrial de febrero, que previamente mostraron caídas de -1,1% tanto mensual como anual, reforzando la debilidad del sector productivo.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

​​​​​Fuente: xStation

En USDMXN en M15 se observa una estructura bajista previa que entra en fase de consolidación, tras un impulso descendente claro desde la zona de 17.87, donde el precio pierde la media móvil (línea amarilla) y desarrolla una secuencia de máximos y mínimos descendentes apoyada por la pendiente negativa de la media. El movimiento bajista se acelera hasta la zona de 17.7605–17.7755, donde aparece una reacción compradora y el precio comienza a lateralizar dentro de ese rango marcado. Actualmente, el precio se ubica en torno a 17.7846, justo en la parte media-alta del rango, con la media móvil aplanándose y las bandas de Bollinger mostrando contracción tras la expansión previa, lo que refleja pérdida de direccionalidad y compresión de volatilidad.

El RSI se mantiene en niveles medios (aproximadamente 48), alejándose de la zona de sobreventa previamente testeada (cercana a 30), lo que indica recuperación del momentum bajista sin dominio claro de compradores. Por su parte, el MACD muestra un cruce alcista reciente con histograma positivo en aumento, lo que podría estar reflejando desaceleración del impulso bajista previo. Las zonas de 17.7755–17.7605 funcionan como soporte inmediato tras múltiples validaciones, mientras que 17.7988 actúa como resistencia dentro del rango actual. La interacción del precio con estos niveles, junto con la compresión de bandas y la media sin pendiente definida, podría asociarse a una fase de equilibrio temporal dentro de la estructura previa.