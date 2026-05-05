Dólar Hoy México: el dólar cede al reinterpretarse los choques en el Estrecho de Ormuz como parte de las negociaciones con Irán

El peso mexicano (USDMXN) abre la sesión del martes con fortaleza, apreciándose un 0,5% frente al dólar con el USD/MXN cayendo hacia los 17,40 en una jornada sin publicaciones económicas domésticas relevantes. El driver principal viene de la relectura que el mercado está haciendo de los eventos de ayer en el Estrecho de Ormuz, los intercambios de fuego entre fuerzas estadounidenses e iraníes mientras Estados Unidos escoltaba buques a través del estrecho, junto con el ataque de drones al puerto emiratí de Fujairah, generaron ayer un rally del petróleo del 4,4% y un fortalecimiento del dólar como activo refugio.

Hoy el mercado recalibra esa percepción, la escalada se interpreta crecientemente como parte del proceso negociador en curso más que como una ruptura del alto el fuego, lo que reduce la prima de riesgo geopolítico, debilita al dólar globalmente y reactiva el apetito por divisas emergentes de alto rendimiento como el peso mexicano.

La desescalada como catalizador del peso

Cada vez que el mercado percibe menor riesgo de escalada en el conflicto con Irán, el dólar retrocede como activo refugio y el capital fluye de regreso hacia posiciones de mayor rendimiento en mercados emergentes. El peso ha sido uno de los principales beneficiarios de ese mecanismo en 2026 (aprecición de +3.3% YTD), sostenido por el diferencial de tasas con Estados Unidos y por la percepción de que México tiene una exposición relativamente manejable al shock energético comparado con economías europeas o asiáticas importadoras netas.

La caída simultánea del petróleo, con el WTI retrocediendo hacia los 103 dólares desde los máximos de ayer, confirma la narrativa de desescalada. Cuando el crudo cae en este contexto, indica que el mercado está deshaciendo posiciones de refugio energético construidas sobre el miedo a una ruptura del alto el fuego, y ese deshacimiento implica menor demanda de dólar y mayor apetito por riesgo en divisas emergentes. La correlación en este caso es paradójica pero consistente con lo que hemos visto en múltiples episodios similares desde el inicio del conflicto en febrero.

La semana tiene además catalizadores externos relevantes que el mercado está monitorizando, los inversores esperan discursos de funcionarios de la Fed y el dato de empleo del viernes, donde el consenso apunta a apenas 60.000 empleos creados en abril frente a los 178.000 de marzo. Un dato de empleo débil reforzaría las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos, lo que ampliaría el diferencial favorable al peso y podría extender la apreciación de la divisa mexicana más allá de la sesión de hoy.

Plan México

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó hoy los decretos del Plan México, un paquete de simplificación administrativa que establece la autorización expedita de inversiones estratégicas en un plazo máximo de 30 días para proyectos que cumplan criterios de ubicación en polos de desarrollo, pertenencia a sectores estratégicos o superación de determinados montos de inversión. El secretario de Economía Marcelo Ebrard describió la medida como una respuesta directa a los cuellos de botella regulatorios identificados en consultas con empresarios y gobiernos estatales, subrayando que el objetivo es destrabar proyectos en el corto plazo.

En términos de impacto sobre el peso en la sesión de hoy, la medida opera como señal de política de mediano plazo. Los mercados de divisas incorporan reformas regulatorias con rezago porque su efecto depende de la implementación concreta y de la materialización efectiva de la inversión privada. El factor dominante en la cotización del día sigue siendo el apetito por riesgo global derivado de la lectura del conflicto en Oriente Medio.

Análisis técnico del dólar en México hoy

El USD/MXN cotiza en torno a 17,40 con la SMA50 y la SMA200, ambas por encima del precio actual, confirmando la tendencia bajista del par tras la caída vertical de las últimas horas. El RSI se encuentra en sobreventa significativa y el ADX indica una tendencia bajista con fuerza considerable.

Para el resto de la sesión, el soporte inmediato se ubica en 17,3815, seguido de 17,3424 como nivel clave donde el par rebotó previamente, y una pérdida de ese soporte abriría camino hacia 17,2920. Al alza, la resistencia inmediata está en 17,4614, zona donde confluyen ambas medias móviles, cuya recuperación sería necesaria para que el par retome dirección alcista. El RSI en sobreventa extrema sugiere posibilidad de rebote técnico del dólar en el corto plazo, pero el ADX en 51,3 indica que el impulso bajista tiene suficiente fuerza como para mantenerse antes de cualquier reversión significativa.

Fuente: xStation5.