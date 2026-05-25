Resumen Diario: El optimismo por la paz impulsa un fuerte rally en los mercados globales

La sesión de hoy dejó una conclusión principal: los mercados financieros creen firmemente en la posibilidad de una reducción de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, aunque sigue abierta la pregunta sobre si los inversores no comenzaron a descontar demasiado rápido un éxito total de las negociaciones, las cuales continúan siendo extremadamente sensibles desde el punto de vista político.

También se registraron importantes ganancias en las bolsas europeas, donde los mercados del Viejo Continente reaccionaron con fuerza a la mejora en el sentimiento geopolítico:

Los futuros del S&P 500 subieron alrededor de un 1%, mientras que el Nasdaq 100 avanzó más de un 1,3%, reflejando un regreso del apetito por riesgo y un claro alejamiento del posicionamiento defensivo observado apenas unos días atrás.

Debido a un feriado en Estados Unidos, el mercado cash de Wall Street permaneció cerrado. Sin embargo, los contratos de futuros continuaron operando activamente y señalaron con claridad la dirección del sentimiento del mercado.

La sesión de hoy estuvo marcada por una clara mejora en el sentimiento global de los inversores, impulsada por el descuento de un escenario de desescalada del conflicto en Medio Oriente y un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán .

El principal catalizador de los movimientos de hoy fueron nuevas informaciones relacionadas con las negociaciones de paz, incluida una declaración del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien afirmó que las conversaciones con Teherán están completadas entre un 90% y 95%, y que el marco de un posible acuerdo es cada vez más coherente.

Donald Trump también se mostró optimista, destacando que las conversaciones se están llevando a cabo en una “muy buena atmósfera”.

Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, las partes estarían relativamente cerca de firmar un memorándum integral sobre futura cooperación y estabilización de la región, mientras que algunos de los temas más problemáticos serían pospuestos para etapas posteriores de negociación.

También aparecen cada vez más informaciones sobre una posible participación de China como garante del futuro acuerdo, donde Beijing actuaría como estabilizador y como parte encargada de supervisar el cumplimiento de los términos acordados.