Previa de Palantir: ¿Otro récord u otra venta masiva?

Después del cierre de la sesión del lunes, la controvertida compañía tecnológica Palantir publicará sus resultados. Especializada en tecnología de IA, agregación de datos y vigilancia, la empresa es conocida no solo por su ritmo de crecimiento extremo, sino también por las fuertes reacciones del mercado ante sus publicaciones de resultados. ¿Qué ocurrirá esta vez y a qué deberían prestar atención los inversores?

Al observar métricas básicas como los ingresos y el BPA, Palantir ha superado el consenso del mercado en cada presentación de resultados desde mediados de 2023.

En la conferencia de hoy, el mercado espera ingresos superiores a 1,5 mil millones de dólares y un BPA de 0,28. Esto implica un aumento de la rentabilidad trimestre contra trimestre de más de una decena porcentual y un incremento superior al 200% interanual.

Sin embargo, estas medidas de rentabilidad son solo la punta del iceberg al analizar compañías tan complejas como Palantir.

Con múltiplos de valoración tan elevados como los de Palantir, cualquier decepción puede desencadenar una ola de ventas. Al mismo tiempo, incluso una ligera superación en partidas clave puede derivar en euforia. Esta es una consecuencia directa del enorme apalancamiento operativo y la tasa de crecimiento de la compañía.

Para defender la tesis alcista, la empresa debe abordar varios riesgos durante la llamada y en los propios resultados:

La presión de los LLM comerciales, compañías como OpenAI y Anthropic están avanzando cada vez más hacia un segmento que hasta ahora ha sido dominio de firmas como Palantir. La compañía necesita demostrar que esto no representa una amenaza para su crecimiento. Puede hacerlo mediante:

Demostrar crecimiento en RPO y cRPO.

Reforzar la confianza del mercado en la guía, o incluso elevarla.

Reportar la tasa de retención neta de ingresos, una métrica clave para las compañías SaaS, que ayudará a evaluar si el modelo de negocio de Palantir está amenazado de alguna manera.

Otras áreas que los inversores deberían observar incluyen métricas de eficiencia operativa específicas de Palantir, tales como:

El tiempo y la eficiencia de implementación, y la duración de la transición desde las etapas piloto del servicio hacia una versión de producción; esto indicará qué tan eficazmente la compañía gestiona los importantes desafíos de desplegar e integrar soluciones complejas y bases de datos heredadas en muchas organizaciones.

El equilibrio en el crecimiento de clientes, ya que un aumento excesivo de la participación del sector gubernamental en el crecimiento de la compañía podría generar preocupaciones sobre la salud del segmento comercial y sobre las prioridades de la empresa. También sería bien recibido un fuerte crecimiento de las ventas fuera de EE.UU.

PLTR.US (D1)