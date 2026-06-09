Dólar Hoy México: el peso mexicano avanza por inflación más baja y alivio entre Irán e Israel

El IPC de mayo llegó por debajo del consenso y volvió dentro de la banda de tolerancia de Banxico, mientras el dólar cede globalmente ante la confirmación de un alto al fuego parcial entre Irán e Israel. El USD/MXN cotiza en 17.3800 con una baja de 0.3% en la sesión.

Los datos de inflación y lo que abren para Banxico

El IPC mensual de mayo registró una caída de 0.21%, frente al consenso de -0.12% y al 0.2% de abril. Es la primera variación mensual negativa en dos años y fue impulsada principalmente por la ampliación de subsidios a la energía, que permitieron amortiguar el encarecimiento de combustibles a pesar del shock global derivado del conflicto en Medio Oriente. La inflación anual bajó a 3.94% desde el 4.45% de abril, superando las expectativas del mercado que apuntaban a 4.03%, y marcando el retorno dentro de la banda de tolerancia de Banxico de un punto porcentual alrededor del objetivo de 3%.

El desglose muestra una fotografía heterogénea, en que la inflación energética se moderó a 3.27% anual pese al entorno global de precios altos, gracias a los créditos fiscales y topes de precio implementados por el gobierno mexicano desde el inicio del conflicto bélico. Los bienes no alimenticios subyacentes registraron 2.84%, el componente más contenido del IPC. En el otro extremo, los alimentos subyacentes anotaron 5.13% y los servicios llegaron a 4.57%, ambos por encima del promedio general y con dinámica más persistente. La inflación subyacente anual cayó a 4.19% desde el 4.26% anterior, su mínimo en un año, ligeramente bajo el consenso de 4.20%.

El dato que introduce una nota de cautela es el IPP, porque los precios al productor subieron 0.46% en mayo frente al 0.04% de abril, muy por encima del pronóstico de -0.1%. En términos anuales, el IPP aceleró a 2.98% desde 2.56%, superando el 2.4% esperado. La divergencia entre un IPC que mejora y un IPP que acelera puede indicar que parte de la presión de costos en la cadena productiva aún no se ha trasladado al consumidor. Para Banxico, el regreso del IPC a la banda de tolerancia abre espacio para discutir recortes adicionales, pero el comportamiento de los servicios y el repunte del IPP sugieren que cualquier movimiento tendría que esperar confirmación en los próximos meses.

El contexto externo, el empleo y el diferencial de tasas

La caída del dólar en la sesión responde principalmente a la reducción temporal del riesgo geopolítico. Irán e Israel acordaron detener los ataques mutuos, y el presidente Trump confirmó que ambos lados buscan un alto al fuego inmediato y que las negociaciones finales avanzan. Eso redujo la demanda de refugio en el dólar. Sin embargo, el billete verde se mantiene cerca de máximos de varios meses ante las expectativas de alza de la Fed, que el mercado sigue colocando en 70% de probabilidad para diciembre. Los datos de IPC y IPP de EE.UU. que se publican esta semana serán el siguiente factor determinante para la dirección del par.

En el frente local, el IMSS reportó una caída de 29.922 puestos de trabajo en mayo, el segundo mes negativo del año. La disminución respondió principalmente a la estacionalidad del sector agropecuario y a la cancelación de un registro patronal fraudulento, no a un deterioro estructural. En los últimos 12 meses se crearon 346.637 empleos formales, el mayor crecimiento en 20 meses, y el acumulado de enero a mayo totaliza 201.605 puestos, 50.8% por encima del mismo período de 2025. Banamex proyecta 360.000 nuevos empleos formales en el sector privado para el cierre de 2026. Banxico mantiene su tasa en 6.50%, preservando un diferencial de aproximadamente 2.75 puntos porcentuales frente al rango de la Fed, soporte estructural para el carry trade en pesos.

Análisis Técnico del Dólar en México

El gráfico de M15 muestra al USD/MXN en 17.3800, con la SMA200 y la SMA50, ambas por encima del precio, confirmando el sesgo bajista del dólar en el corto plazo. El MACD, con histograma ligeramente positivo, señala que el impulso bajista está perdiendo intensidad sin revertir todavía. La resistencia inmediata se ubica en 17.3923 y la resistencia mayor en 17.4695, mientras que el soporte inmediato está en 17.3511 y el soporte profundo en 17.3046. El sesgo sigue siendo bajista para el dólar mientras el precio permanezca bajo la SMA50 en 17.4163.

Fuente: xStation5.