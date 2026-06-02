Dólar Hoy México: el peso mexicano recupera terreno tras tregua en Líbano y petróleo más débil

El peso mexicano revertió las pérdidas del lunes y comenzó junio recuperando terreno frente al dólar en una jornada nuevamente dominada por la geopolítica de Medio Oriente. El USD/MXN opera en 17.2800 con una baja de 0.3%, después de que el par tocara 17.4437 en la sesión anterior cuando Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos.

El alivio de hoy responde al reacomodo inmediato de posiciones tras declaraciones del presidente Trump que redujeron momentáneamente la tensión regional. El T-MEC y la trayectoria de la Fed siguen siendo los determinantes de fondo para el tipo de cambio en las próximas semanas.

Tregua en el Líbano y petróleo más bajo descomprimen al par

El catalizador de la sesión fue el anuncio de Trump de que Israel y Hezbolá acordaron detener los ataques y que las conversaciones con Irán avanzaban. Eso redujo la prima de riesgo geopolítico, permitió que el petróleo retrocediera moderadamente y debilitó al dólar frente a las divisas de mercados emergentes. El par había llegado a 17.4437 en la sesión del lunes después de que la agencia iraní Tasnim reportara la suspensión de las negociaciones con Washington tras los ataques israelíes en el Líbano, con Teherán evaluando además el cierre completo del Estrecho de Ormuz.

El retroceso del petróleo beneficia al peso de forma específica porque alivia la presión inflacionaria importada y reduce la urgencia de un ajuste de tasas que estreche el diferencial con la Fed, sin embargo, la sensibilidad sigue siendo alta. Rabobank advirtió este lunes que Ormuz podría permanecer parcialmente cerrado hasta tres meses, un escenario que se aleja con los comentarios de Trump pero no desaparece del horizonte. Hoy no se publicaron datos económicos de México, de modo que el par opera exclusivamente sobre factores externos.

La próxima referencia macroeconómica de peso es el reporte de empleo de Estados Unidos del viernes. El mercado descuenta actualmente unos 17 puntos base de alza de la Fed para este año, lo que implica una probabilidad de cerca de 70% de un incremento de 25 pb y una subida completa plenamente cotizada hacia marzo de 2027. Un NFP por encima del consenso reforzaría ese escenario y añadiría presión sobre el peso mexicano.

T-MEC complejo podría definir el mediano plazo

En el frente local, el secretario de Economía Marcelo Ebrard reconoció hoy que el modelo de libre comercio que dio origen al TLCAN ya no existe y que el objetivo de México en la revisión del T-MEC es garantizar mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense que competidores como China, Vietnam o Corea del Sur. México presentará sus propuestas formales el 16 de junio en Washington y una tercera ronda está pactada para el 20 de julio en la Ciudad de México. La negociación es compleja, sin horizontes de resolución rápida, y la incertidumbre sobre el resultado seguirá siendo un factor de riesgo residual para el tipo de cambio.

Análisis técnico del dólar en México

El gráfico M15 muestra al USD/MXN en 17.2800, por debajo de la SMA50 y la SMA200, que convergen como resistencia inmediata. El RSI la sobreventa y abre la posibilidad de un rebote técnico hacia ese clúster antes de retomar la tendencia bajista, además, el ADX confirma una tendencia bajista de alta intensidad.

El canal alcista desde los mínimos de mayo quedó roto en la sesión de hoy, los círculos marcaban los sucesivos apoyos que el par respetó antes de la ruptura. Resistencias en 17.3434, 17.3620, 17.3969 y 17.4437 y soporte en 17.1782. Sesgo bajista para el dólar, aunque la volatilidad geopolítica de Medio Oriente mantiene el riesgo de movimientos bruscos en ambas direcciones.

Fuente: xStation5.