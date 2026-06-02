El petróleo se mantiene a la espera mientras el mercado apuesta por la diplomacia

Los precios del petróleo cayeron el martes, devolviendo parte de las ganancias registradas anteriormente. Alrededor de la Apertura de Mercado en EE.UU., el crudo Brent se movía entre los 94 y 95 dólares por barril.

La caída de los precios fue una reacción a las esperanzas de una desescalada limitada de las tensiones en Líbano y a las declaraciones de Donald Trump, quien sugirió que podría alcanzarse un acuerdo con Irán durante la próxima semana. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos reconoció que habían surgido complicaciones en las conversaciones, aunque sin proporcionar detalles.

El mercado petrolero sigue siendo sensible a cualquier mensaje relacionado con Irán, que no siempre puede verificarse de inmediato. Es importante destacar que incluso una desescalada completa e inmediata del conflicto no eliminaría el riesgo subyacente de suministro que mantiene los precios elevados.

Sin embargo, el mercado continúa decidido a descontar escenarios de caída en los precios del petróleo.

Un elemento adicional de incertidumbre es el posible regreso del debate político en Estados Unidos sobre la prohibición de las exportaciones de petróleo crudo o productos refinados. Los analistas de Barclays consideran que, a medida que se acerquen las elecciones de mitad de mandato, este tema podría aparecer con mayor frecuencia en el debate público, incluso si la administración Trump sigue oponiéndose a esa medida.

Según Barclays, una prohibición de las exportaciones sería más perjudicial para el mercado energético que un petróleo a 100 dólares por barril, ya que afectaría a las refinerías y al segmento de infraestructura energética.

OIL (D1)



El petróleo ha vuelto a caer hasta el límite inferior de un canal de precios cada vez más definido y amplio, situado entre los 115 y 86 dólares. Las medias móviles EMA siguen indicando impulso alcista, mientras que el RSI se mantiene alrededor de 43. La EMA100 demostró ser un soporte sólido, frenando claramente el precio por encima del nivel de Fibonacci del 61.8%. Un mínimo por encima del registrado a mediados de abril sugiere que, desde una perspectiva técnica, la tensión es mayor de lo que una observación superficial del gráfico podría indicar. Fuente: xStation5