¿Paz entre EE.UU. e Irán bajo un paraguas chino?

Los últimos reportes del mercado sugieren que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán avanzan gradualmente hacia un marco más coherente para un posible acuerdo, aunque todavía persisten importantes puntos de fricción. El secretario de Estado Marco Rubio describió el estado actual de las conversaciones como un “marco bastante sólido” para un potencial acuerdo, siendo uno de sus elementos clave la posible reapertura del Estrecho de Ormuz, un punto estratégico responsable de aproximadamente una quinta parte de los flujos globales de petróleo.

El desarrollo más importante dentro de este escenario es la clara aparición de China como un posible garante o, al menos, como un intermediario clave en el proceso. Irán está señalando que no está dispuesto a comprometerse con un acuerdo definitivo sin garantías políticas y económicas adicionales, mientras que Beijing surge naturalmente como el único actor capaz de mantener canales de comunicación con Teherán y ejercer una influencia significativa mediante mecanismos comerciales y relacionados con sanciones.

Desde la perspectiva del mercado, esto introduce varias implicancias importantes. Primero, la participación de China desplaza efectivamente las negociaciones desde un formato bilateral EE.UU.–Irán hacia un marco más amplio de seguridad energética, donde Beijing se convierte en un asegurador informal de los flujos a través de Ormuz. Esto ayuda a explicar por qué los escenarios que contemplan la reapertura del estrecho están siendo descontados más rápidamente en los mercados petroleros, considerando el fuerte interés de China en garantizar suministros estables como uno de los mayores importadores de crudo de la región.

En segundo lugar, está emergiendo una clara asimetría estratégica. Estados Unidos está presionando por una rápida reapertura de Ormuz y una reducción del riesgo marítimo como condición previa para avanzar en nuevas conversaciones nucleares. Irán, por otro lado, está intentando integrar este tema dentro de un paquete más amplio que no solo incluya alivio de sanciones, sino que también formalice efectivamente el rol de China como garante regional de equilibrio. Como resultado, el foco de las negociaciones está desplazándose gradualmente desde el propio programa nuclear hacia una arquitectura más amplia de seguridad energética y logística.

Para China, esto crea una posición potencialmente muy ventajosa. Sin entrar formalmente en el conflicto, Beijing podría convertirse en un estabilizador clave de los flujos petroleros, fortaleciendo su influencia en Medio Oriente mientras reduce simultáneamente el riesgo de shocks en los precios energéticos. En la práctica, los mercados están comenzando a descontar no solo un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, sino también un marco trilateral implícito en el que China actúa como garante silencioso de la estabilidad del sistema.

Como resultado, la prima de riesgo geopolítico en el petróleo está disminuyendo no únicamente por el progreso en las negociaciones nucleares, sino cada vez más por las expectativas de que China pueda integrarse como un estabilizador estructural de todo el proceso. Sin embargo, el escenario sigue siendo frágil, ya que cualquier escalada relacionada con transferencias de uranio, tiempos de alivio de sanciones o control sobre Ormuz podría revertir rápidamente el sentimiento del mercado y reintroducir volatilidad en los mercados energéticos.