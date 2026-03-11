Dólar Hoy México: inflación de EE.UU. da alivio temporal, pero el conflicto con Irán mantiene al peso mexicano bajo presión

El dólar estadounidense se mantiene relativamente estable frente al peso mexicano en la jornada del miércoles 11 de marzo, con el tipo de cambio alrededor de 17.59 pesos mexicanos por dólar al inicio de las operaciones. El movimiento refleja un mercado que continúa oscilando entre episodios de aversión al riesgo vinculados a la geopolítica y la influencia de los últimos datos macroeconómicos publicados en Estados Unidos.

A pesar de la presión observada en la apertura, que ubicó al peso mexicano en el cuarto lugar entre las monedas emergentes con mayores retrocesos del día, la moneda mexicana mantiene una trayectoria de fortaleza en el balance anual. En los últimos doce meses el dólar acumula una caída cercana al 14% frente al peso mexicano, lo que refleja la resiliencia relativa de la divisa en comparación con otras monedas emergentes.

Inflación en Estados Unidos se mantiene en línea con lo esperado

El principal catalizador macroeconómico de la jornada fue la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos correspondiente a febrero, cuyos resultados coincidieron con las previsiones del mercado.

IPC mensual: 0.3% (en línea con lo esperado)

IPC anual: 2.4% (sin cambios frente al mes anterior y a la previsión)

IPC subyacente mensual: 0.2% (también en línea con las expectativas)

IPC subyacente anual: 2.5% (sin cambios frente al mes anterior)

Los datos confirmaron que la inflación estadounidense continúa moderándose gradualmente, aunque el entorno energético, agudizado por la guerra con Irán iniciada a finales de febrero, podría volver a presionar los precios en los próximos meses. En los mercados financieros, la reacción fue relativamente contenida, ya que las cifras no modificaron de forma significativa las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal en el corto plazo.

Energía y geopolítica siguen condicionando al mercado

El contexto geopolítico sigue siendo un factor clave para el comportamiento del dólar y de las monedas emergentes. La guerra entre Estados Unidos e Irán, que estalló el pasado 28 de febrero, ha generado fuertes movimientos al alza en los precios del petróleo durante las últimas semanas, con el WTI avanzando cerca de un 6% hasta los 88 dólares por barril, incrementando la volatilidad en los mercados globales. La posible interrupción del tráfico por el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, concentra gran parte de la atención de los inversores.

Los episodios de tensión suelen impulsar la demanda por activos considerados refugio, como el dólar estadounidense, lo que explica parte de la presión que experimenta el peso mexicano en sesiones recientes.

Análisis técnico

USDMXN

Fuente: xStation

El USDMXN en gráfico de 15 minutos el precio viene moviéndose dentro de un canal alcista suave (líneas moradas), respetando bastante bien esa estructura. La zona marcada arriba, cerca de 17.69–17.70, ha funcionado como resistencia: cada vez que el precio se acerca aparecen ventas. Más abajo está la zona de soporte amplia alrededor de 17.57–17.59, que ya frenó caídas antes. Entre medio se ve el nivel cercano a 17.66, que está actuando como referencia de corto plazo. En cuanto a las medias, el precio todavía se mantiene sobre la EMA 50 (azul) y la EMA 100 (negra), mientras la EMA 20 (naranja) va siguiendo el movimiento más de cerca, lo que sugiere que la estructura alcista aún no está completamente dañada, aunque el último rechazo muestra algo de presión vendedora.

En los indicadores, el RSI está en zona media, sin mostrar sobrecompra ni sobreventa, lo que suele indicar un mercado más bien equilibrado. El ADX cerca de 25 sugiere que hay tendencia, pero no demasiado fuerte. Si el precio logra sostenerse sobre 17.66 y volver a mirar la parte alta del canal, podría intentar nuevamente la zona de 17.69–17.70. En cambio, si pierde con claridad ese nivel y empieza a acercarse a 17.59, podría aparecer presión bajista hacia la zona de soporte marcada abajo.