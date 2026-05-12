Dólar hoy México: IPC de EE.UU. en máximos de dos años debilita al peso mexicano

El peso mexicano (USDMXN) llegó a la semana cotizando cerca de sus mejores niveles en dos años, respaldado por la señal de Banxico del jueves pasado de haber concluido el ciclo de recortes de tasas iniciado en 2024. La lógica era que con la tasa de referencia en 6.50% y sin más recortes a la vista, el diferencial de tasas frente a EE.UU. se mantiene atractivo para el carry trade, sosteniendo al peso incluso frente a los riesgos de crecimiento.

Esa lógica funcionó hasta que el Bureau of Labor Statistics publicó el IPC de abril y el mercado leyó el dato como una señal de que la Fed tampoco recortará pronto. El dólar reaccionó con fuerza y el USD/MXN subió cerca de 0.4% en la sesión hacia los 17.25.

El IPC de abril y sus implicancias para la Fed

El IPC de abril en EE.UU. registró una variación de 3.8% interanual, por encima del consenso de 3.7% y acelerando significativamente desde el 3.3% de marzo. La variación mensual fue de 0.6%, con la energía como principal motor en el contexto del cierre del Estrecho de Ormuz. Pero el dato que más preocupó a los mercados fue el core: el IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, subió 0.4% mensual y 2.8% interanual, su mayor nivel en siete meses y por encima del consenso de 2.7%. Parte de ese resultado refleja distorsiones en el cálculo de alquileres vinculadas al cierre de gobierno de 2025, pero el impulso de la cadena de suministro provocado por el conflicto en Medio Oriente está comenzando a trasladarse a precios más amplios de bienes y servicios.

El resultado cierra prácticamente la ventana para cualquier recorte de tasas de la Fed en lo que resta de 2026. Los futuros del Fed Funds descuentan ahora un 75% de probabilidad de que las tasas permanezcan en 3.50-3.75% al cierre del año. En ese entorno, el dólar recupera terreno frente a las divisas emergentes y el argumento del carry trade pierde parte de su atractivo relativo al reducirse las expectativas de divergencia monetaria.

El contexto geopolítico agrava el panorama, una vez que Trump reportó frustración con el ritmo de las negociaciones con Irán, el Estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado y los precios del petróleo volvieron a subir en la sesión de hoy. Cada semana adicional de bloqueo alimenta la transmisión del shock energético a la inflación subyacente a través de transporte, logística y distribución.

México: crecimiento débil y Banxico sin margen

El escenario mexicano combina señales en direcciones opuestas porque, por un lado, la decisión de Banxico del 7 de mayo de recortar a 6.50% y señalar el fin del ciclo fue el factor que llevó al peso a sus mejores niveles en dos años, con la tasa terminal definida, el mercado puede calcular el diferencial de tasas con certeza, lo que es favorable para el carry. La decisión fue dividida 3-2, con dos miembros de la Junta prefiriendo una pausa, lo que refleja la tensión real al interior del banco central entre la necesidad de apoyar una economía en contracción y la presión inflacionaria importada por el conflicto en Medio Oriente.

Fuente: Tradingeconomics.

Por otro lado, los datos de actividad real muestran una economía bajo presión. La producción industrial de México cayó 1.3% interanual en marzo, con el sector de la construcción como principal lastres con -6.2%, incluyendo una caída de 8.1% en edificación. La manufactura retrocedió 1.0%, con un desplome de 10.4% en producción de accesorios eléctricos y generación de energía. Solo la minería sostuvo el resultado con un alza de 6.0% apoyada en servicios mineros. El PIB del Q1 2026 contrajo 0.8%, más de lo esperado.

Ese deterioro productivo limita el espacio de la política fiscal y monetaria para apoyar la recuperación, Banxico ya señaló que no recortará más, y cualquier rebote del IPC local en los próximos meses, aún pendiente de reflejar los efectos secundarios del shock energético, dificultaría aún más cualquier cambio de postura.

Análisis técnico del dólar en México

El gráfico de 15 minutos muestra al USD/MXN en 17.2522, cotizando por encima de la SMA(50) y la SMA(200), ambas actuando como soporte dinámico tras el dato del IPC. El MACD en 0.00443, por encima de su señal, confirma momentum alcista de corto plazo, y el RSI está en zona moderadamente alcista sin sobrecompra.

El precio rompe al alza la directriz bajista que venía desde los máximos del 1 de mayo cerca de los 17.38, lo que es una señal técnica positiva para el dólar. Resistencia inmediata en 17.2926, nivel que de superarse abriría camino hacia 17.3193 y el techo del canal en 17.3815. Soporte en la zona del rectángulo naranja en torno a 17.1962, nivel que resistió múltiples pruebas esta semana, con segunda referencia en 17.1573.

Fuente: xStation5.