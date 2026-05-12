Dólar hoy México: IPC de EE.UU. en máximos de dos años debilita al peso mexicano

- El IPC de EE.UU. de abril subió 3.8% interanual, por encima de las estimaciones de 3.7% y acelerando desde 3.3% en marzo, con el core en 2.8% anual, su mayor nivel en siete meses, impulsado por energía y distorsiones en el cálculo de alquileres.
- El peso mexicano retrocede 0.4% en la sesión hacia los 17.25 por dólar, revirtiendo parte de la apreciación del día anterior cuando tocó los 17.20, su nivel más fuerte en dos años, tras la señal de Banxico de haber concluido el ciclo de recortes.
- La producción industrial de México cayó 1.3% interanual en marzo, con construcción en -6.2% y manufactura en -1.0%, en un contexto de contracción del PIB de 0.8% en Q1 2026 que refuerza el dilema de Banxico entre estabilidad cambiaria y apoyo al crecimiento.
- El IPC de EE.UU. de abril subió 3.8% interanual, por encima de las estimaciones de 3.7% y acelerando desde 3.3% en marzo, con el core en 2.8% anual, su mayor nivel en siete meses, impulsado por energía y distorsiones en el cálculo de alquileres.
- El peso mexicano retrocede 0.4% en la sesión hacia los 17.25 por dólar, revirtiendo parte de la apreciación del día anterior cuando tocó los 17.20, su nivel más fuerte en dos años, tras la señal de Banxico de haber concluido el ciclo de recortes.
- La producción industrial de México cayó 1.3% interanual en marzo, con construcción en -6.2% y manufactura en -1.0%, en un contexto de contracción del PIB de 0.8% en Q1 2026 que refuerza el dilema de Banxico entre estabilidad cambiaria y apoyo al crecimiento.
El peso mexicano (USDMXN) llegó a la semana cotizando cerca de sus mejores niveles en dos años, respaldado por la señal de Banxico del jueves pasado de haber concluido el ciclo de recortes de tasas iniciado en 2024. La lógica era que con la tasa de referencia en 6.50% y sin más recortes a la vista, el diferencial de tasas frente a EE.UU. se mantiene atractivo para el carry trade, sosteniendo al peso incluso frente a los riesgos de crecimiento.
Esa lógica funcionó hasta que el Bureau of Labor Statistics publicó el IPC de abril y el mercado leyó el dato como una señal de que la Fed tampoco recortará pronto. El dólar reaccionó con fuerza y el USD/MXN subió cerca de 0.4% en la sesión hacia los 17.25.
El IPC de abril y sus implicancias para la Fed
El IPC de abril en EE.UU. registró una variación de 3.8% interanual, por encima del consenso de 3.7% y acelerando significativamente desde el 3.3% de marzo. La variación mensual fue de 0.6%, con la energía como principal motor en el contexto del cierre del Estrecho de Ormuz. Pero el dato que más preocupó a los mercados fue el core: el IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, subió 0.4% mensual y 2.8% interanual, su mayor nivel en siete meses y por encima del consenso de 2.7%. Parte de ese resultado refleja distorsiones en el cálculo de alquileres vinculadas al cierre de gobierno de 2025, pero el impulso de la cadena de suministro provocado por el conflicto en Medio Oriente está comenzando a trasladarse a precios más amplios de bienes y servicios.
El resultado cierra prácticamente la ventana para cualquier recorte de tasas de la Fed en lo que resta de 2026. Los futuros del Fed Funds descuentan ahora un 75% de probabilidad de que las tasas permanezcan en 3.50-3.75% al cierre del año. En ese entorno, el dólar recupera terreno frente a las divisas emergentes y el argumento del carry trade pierde parte de su atractivo relativo al reducirse las expectativas de divergencia monetaria.
El contexto geopolítico agrava el panorama, una vez que Trump reportó frustración con el ritmo de las negociaciones con Irán, el Estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado y los precios del petróleo volvieron a subir en la sesión de hoy. Cada semana adicional de bloqueo alimenta la transmisión del shock energético a la inflación subyacente a través de transporte, logística y distribución.
México: crecimiento débil y Banxico sin margen
El escenario mexicano combina señales en direcciones opuestas porque, por un lado, la decisión de Banxico del 7 de mayo de recortar a 6.50% y señalar el fin del ciclo fue el factor que llevó al peso a sus mejores niveles en dos años, con la tasa terminal definida, el mercado puede calcular el diferencial de tasas con certeza, lo que es favorable para el carry. La decisión fue dividida 3-2, con dos miembros de la Junta prefiriendo una pausa, lo que refleja la tensión real al interior del banco central entre la necesidad de apoyar una economía en contracción y la presión inflacionaria importada por el conflicto en Medio Oriente.
Fuente: Tradingeconomics.
Por otro lado, los datos de actividad real muestran una economía bajo presión. La producción industrial de México cayó 1.3% interanual en marzo, con el sector de la construcción como principal lastres con -6.2%, incluyendo una caída de 8.1% en edificación. La manufactura retrocedió 1.0%, con un desplome de 10.4% en producción de accesorios eléctricos y generación de energía. Solo la minería sostuvo el resultado con un alza de 6.0% apoyada en servicios mineros. El PIB del Q1 2026 contrajo 0.8%, más de lo esperado.
Ese deterioro productivo limita el espacio de la política fiscal y monetaria para apoyar la recuperación, Banxico ya señaló que no recortará más, y cualquier rebote del IPC local en los próximos meses, aún pendiente de reflejar los efectos secundarios del shock energético, dificultaría aún más cualquier cambio de postura.
Análisis técnico del dólar en México
El gráfico de 15 minutos muestra al USD/MXN en 17.2522, cotizando por encima de la SMA(50) y la SMA(200), ambas actuando como soporte dinámico tras el dato del IPC. El MACD en 0.00443, por encima de su señal, confirma momentum alcista de corto plazo, y el RSI está en zona moderadamente alcista sin sobrecompra.
El precio rompe al alza la directriz bajista que venía desde los máximos del 1 de mayo cerca de los 17.38, lo que es una señal técnica positiva para el dólar. Resistencia inmediata en 17.2926, nivel que de superarse abriría camino hacia 17.3193 y el techo del canal en 17.3815. Soporte en la zona del rectángulo naranja en torno a 17.1962, nivel que resistió múltiples pruebas esta semana, con segunda referencia en 17.1573.
Fuente: xStation5.
Rally en los mercados emergentes: por qué están superando al S&P 500
Dólar Hoy en Chile: Dólar superó los 900 tras repunte de inflación en EE.UU.
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (08.05.2026)
Gráfico del día: el oro cae antes del dato de inflación (12.05.2026)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "