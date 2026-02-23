Dólar Hoy México: MXN se fortalece tras PIB sólido y menor riesgo comercial frente a EE. UU.

La moneda mexicana ha iniciado la semana con fortaleza, consolidando una apreciación del 0.40% frente al dólar estadounidense para situarse en los 17.2256 pesos. Este repunte responde a un alivio sistémico tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que invalidó los aranceles generalizados promovidos por la administración de Trump, al determinar que el mandatario excedió sus facultades ejecutivas. Esta resolución ha mitigado el riesgo comercial de corto plazo, devolviendo el apetito por el peso mexicano en un mercado que temía medidas proteccionistas agresivas.

A esta ganancia judicial se suma el avance en seguridad tras la desarticulación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta acción del gobierno mexicano no solo es una reducción del crimen organizado, sino una mejora en la diplomacia coercitiva que neutraliza uno de los principales argumentos de presión de la Casa Blanca de cara a la revisión del T-MEC. Al entregar resultados tangibles en el combate al narcotráfico, México en cierto grado fortalece su posición negociadora y reduce la incertidumbre política que suele castigar la valoración de la divisa.



Dinamismo macroeconómico

Mientras la economía de Estados Unidos muestra señales de fatiga con un crecimiento del PIB de apenas 1.4% (considerando que en el trimestre anterior fue de un 4.40%), México ha sorprendido al mercado con datos que confirman un dinamismo interno superior a lo esperado. El Producto Interno Bruto anualizado del cuarto trimestre cerró en un 1.8%, batiendo el pronóstico del 1.6%. Este crecimiento viene respaldado por una Actividad Económica (IGAE) que se expandió un 3.3% anual en diciembre, por encima del 2.6% previsto, impulsado por unas Ventas Minoristas que crecieron en un 4.3%.



Fuente: tradingeconomics.



Esta divergencia en el crecimiento de ambos socios comerciales se refleja claramente en la percepción de riesgo país. México ha logrado reducir su prima de riesgo en 112 puntos durante el último año, situándose actualmente en 468 puntos. Aunque este diferencial sigue siendo amplio respecto a economías desarrolladas, la tendencia decreciente es una señal de confianza para los inversionistas institucionales, quienes ven en los fundamentales mexicanos un refugio de valor ante el estancamiento del consumo y el sentimiento pesimista de los hogares en Estados Unidos.



Fuente: Datosmacro.



Análisis técnico

El par USDMXN ha ejecutado un movimiento hacia los 17.1908. En la última sesión, el precio logró perforar la EMA de 200 periodos (17.2017), nivel que ha transitado de ser un soporte estructural a consolidarse como la resistencia inmediata a superar. Esta ruptura valida el sentimiento positivo hacia la moneda local, sugiriendo que el sesgo bajista para el dólar podría tener continuidad mientras el apetito por activos de riesgo se mantenga firme.

Actualmente, el cruce busca estabilizarse sobre la EMA de 50 periodos (17.1841), la cual actúa como el soporte dinámico de corto plazo más cercano. Con un RSI en los 55.1 puntos, el peso mexicano aún dispone de margen para una mayor apreciación antes de alcanzar niveles de saturación. Bajo este escenario, es probable que el par intente testear el soporte histórico de los 17.0998, zona donde se identifica un patrón de doble piso y una falsa rotura previa el 18 de febrero.

Hacia el alza, cualquier rebote enfrentará la presión de la resistencia en los 17.2356, nivel que ha sido testeado en dos ocasiones (con presencia de cambio de R/S), sumando una tercera interacción que resultó en una falsa rotura alcista (validando nuevamente la fortaleza del nivel). El diferencial de tasas y la robustez macroeconómica de México sugieren que el peso mantendrá su fortaleza relativa, incluso frente a la narrativa de que la Reserva Federal podría postergar el inicio del ciclo de recortes de tasas hasta el mes de junio.



Fuente: xStation5.

