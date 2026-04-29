Dólar Hoy México: peso cae a 17.47 tras decisión de la Fed y foco del mercado en discurso final de Powell

El dólar estadounidense abrió hoy a 17,47 pesos mexicanos en promedio, lo que representa un aumento de 0,5% respecto a los 17,39 pesos de la jornada previa. El movimiento recoge la cautela del mercado ante la decisión de la Reserva Federal y, sobre todo, la expectativa en torno al mensaje final de Jerome Powell al frente del banco central.

Fed sin cambios

La Reserva Federal mantuvo su tasa de referencia en el rango de 3,50%–3,75%, en línea con lo esperado por el mercado y sin generar sorpresas en el dato en sí. Aunque la decisión ya estaba completamente descontada por los inversores, la atención estará en el tono del comunicado y en la conferencia de prensa posterior, en lo que además representa la última reunión de Jerome Powell como presidente del organismo antes del fin de su mandato en mayo. El contexto en el que se produce esta decisión es particularmente complejo, ya que la Fed enfrenta una combinación incómoda de factores. Por un lado, la inflación sigue mostrando resistencia, impulsada en parte por el encarecimiento energético derivado del conflicto en Medio Oriente, lo que limita el margen para recortes de tasas. Por otro, existen señales de desaceleración económica que obligan a calibrar cuidadosamente el endurecimiento monetario.

Fuente: Trading Economics desde datos de la Reserva Federal

Las tasas largas en Estados Unidos se mantienen elevadas, con el bono a 10 años en torno a 4,4%, reflejando expectativas de que las tasas se mantendrán altas por más tiempo. Este fenómeno encarece el financiamiento global y fortalece al dólar como activo refugio, especialmente en un entorno donde la incertidumbre geopolítica continúa latente.El verdadero punto de inflexión, por tanto, está en la trayectoria futura donde el mercado comienza a internalizar que cualquier recorte será gradual y condicionado, lo que reduce el atractivo relativo de economías emergentes y limita el margen de apreciación de monedas como el peso mexicano en el corto plazo.

México: política industrial defensiva y señales mixtas de crecimiento

En el frente interno, el gobierno de Claudia Sheinbaum avanza en una estrategia de fortalecimiento industrial ante el endurecimiento del entorno externo. El acuerdo firmado con la industria siderúrgica busca priorizar el consumo de acero nacional en compras públicas, en un intento por sostener a un sector golpeado por los aranceles estadounidenses, que han llegado hasta el 50% bajo la sección 232.

México consume cerca de 28 millones de toneladas de acero al año, aunque produce apenas la mitad, lo que ha abierto espacio a importaciones, particularmente desde Asia. La estrategia del gobierno apunta a cerrar esa brecha mediante incentivos a la producción local y financiamiento a proyectos, con el objetivo de proteger inversiones estimadas en 8.000 millones de dólares y alrededor de 90.000 empleos dentro del sector. Este movimiento responde a un cambio estructural en el comercio internacional donde los países buscan reforzar sus capacidades productivas internas. La política industrial comienza a ganar protagonismo frente a la lógica de libre comercio que dominó décadas anteriores, obligando a economías como la mexicana a adaptarse a un entorno donde la autosuficiencia relativa y la seguridad económica adquieren mayor relevancia.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. Fuente: Trading Economics

A la par, el Banco Mundial y la Secretaría de Economía han puesto el foco en otro elemento menos visible, pero igualmente estratégico. El fortalecimiento de normas y estándares productivos aparece como una herramienta para mejorar la competitividad y facilitar la inserción en cadenas globales de valor, especialmente en un momento donde la calidad y la certificación son determinantes para acceder a mercados internacionales.

Política monetaria y expectativas

La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja señaló que la institución evaluará un posible último recorte de tasas en la reunión del 7 de mayo, lo que podría marcar el cierre del ciclo de flexibilización iniciado en 2024. La tasa de referencia se ubica actualmente en 6,75%, tras una reducción gradual que ha buscado equilibrar el control inflacionario con el debilitamiento de la actividad económica.

La inflación anual se mantiene en 4,53%, por encima del objetivo del 3%, mientras que la economía muestra señales de estancamiento, lo que limita el margen para mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo. A esto se suma el impacto potencial del conflicto en Medio Oriente, que ha elevado los precios energéticos y podría introducir presiones adicionales sobre los precios en los próximos meses. El PIB del primer trimestre, que se publicará mañana, apunta a una contracción trimestral de -0,5% y un crecimiento anual de apenas 0,8%, lo que confirmaría una desaceleración relevante respecto a periodos anteriores. Este contexto sugiere que el margen de Banxico para continuar recortando tasas existe, aunque cada vez más condicionado por el entorno externo y la política de la Fed.

Fuente: Trading Economics desde datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México

La estabilidad de tasas en Estados Unidos y la incertidumbre sobre el futuro de la política monetaria global limitan el atractivo relativo de la moneda, mientras que los esfuerzos internos por fortalecer la industria y sostener el crecimiento económico actúan como contrapeso. La dirección del tipo de cambio en el corto plazo seguirá dependiendo, en gran medida, de las señales que entregue la Reserva Federal y de la capacidad del mercado para interpretar el legado y la última reunión de Powell.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

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Fuente: xStation

El USDMXN en M15 mantiene un impulso alcista sólido, pero ahora el foco está claramente en la zona de retrocesos de Fibonacci, donde el precio ha alcanzado prácticamente el 0% (máximo reciente) tras respetar de forma ordenada los niveles intermedios. Durante el avance, se observa cómo el activo reaccionó en torno al 61.8% y 50%, confirmando estructura técnica saludable, y posteriormente aceleró desde el 38.2%, lo que refuerza la validez del movimiento. Actualmente, el precio está testeando la parte alta del rango, muy cerca de 17.55–17.57, zona que coincide con resistencia previa.

En este contexto, mientras el precio se mantenga por encima del 23.6% (≈17.50), el sesgo sigue siendo alcista, ya que ese nivel actúa como soporte dinámico inmediato. Sin embargo, el RSI en sobrecompra advierte de posible agotamiento en el corto plazo, por lo que no se descarta una consolidación o retroceso hacia 38.2% (≈17.48) o incluso 50% (≈17.47) antes de continuar al alza. La clave estará en si logra romper con decisión el 0% (máximo), lo que habilitaría extensión del movimiento, o si falla en esa zona y corrige dentro de la estructura.