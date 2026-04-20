Dólar Hoy México: peso mexicano pierde terreno cayendo a 17,3 tras nueva escalada en Ormuz y repunte del petróleo

El peso mexicano inicia la jornada del 20 de abril con una ligera depreciación, llevando el tipo de cambio hacia la zona de 17,34 por dólar, en un movimiento que rompe la estabilidad observada al cierre de la semana pasada. La variación es moderada en términos porcentuales, pero el cambio de dirección es relevante, ya que responde a un giro en el entorno global ocurrido durante el fin de semana. La dinámica actual refleja un mercado que vuelve a incorporar riesgo geopolítico en los precios, lo que favorece al dólar estadounidense y limita el avance de monedas emergentes como el peso mexicano.

El tipo de cambio venía operando bajo una narrativa de desescalada tras la reapertura del estrecho de Ormuz el viernes 17, lo que había impulsado una apreciación significativa del peso. Sin embargo, esa narrativa cambió abruptamente en menos de 48 horas, obligando al mercado a reposicionarse. La reacción del peso mexicano es consistente con ese cambio, con una pérdida parcial de terreno que responde más a factores externos que a debilidad interna estructural.

Del alivio a la incertidumbre en menos de 48 horas

El principal catalizador del movimiento cambiario ha sido el giro ocurrido en el estrecho de Ormuz durante el fin de semana. Tras haber sido reabierto completamente el 17 de abril como parte del alto al fuego, Irán decidió volver a restringir el tránsito marítimo menos de 24 horas después, argumentando que Estados Unidos no levantó su bloqueo naval sobre los puertos iraníes. Este nuevo cierre se produce en un contexto de alta tensión, luego de incidentes directos entre fuerzas estadounidenses e iraníes en la zona. La intercepción de un buque iraní por parte de Estados Unidos y la posterior respuesta con drones por parte de Teherán han deteriorado rápidamente el frágil equilibrio alcanzado días atrás, poniendo en duda la continuidad de las negociaciones.

El petróleo ha retomado su tendencia alcista, con el Brent acercándose nuevamente a niveles cercanos a los 95 dólares por barril tras haber superado los 97 durante la madrugada, reflejando el retorno de la prima de riesgo asociada al suministro energético global. Este ajuste revierte parcialmente la fuerte caída observada el viernes tras la reapertura del estrecho, evidenciando lo volátil que sigue siendo el escenario. El mercado había comenzado a descontar una desescalada progresiva, pero los eventos del fin de semana reinstalan el riesgo de un conflicto prolongado. El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, vuelve a posicionarse como el principal foco de incertidumbre global, afectando directamente a divisas sensibles al apetito por riesgo como el peso mexicano.

Crecimiento débil refuerza sensibilidad externa en la economía mexicana

En el frente local, los datos publicados refuerzan la idea de una economía mexicana que avanza, pero sin dinamismo suficiente para contrarrestar shocks externos. El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima un crecimiento anual de 0,5% para marzo, sin cambios respecto al mes anterior, lo que confirma un escenario de estancamiento en el margen. La economía mexicana sigue creciendo, pero a un ritmo limitado que no genera un impulso adicional para la moneda.

Fuente: México, ¿Cómo vamos?

El desglose sectorial muestra una divergencia donde las actividades terciarias, que incluyen comercio y servicios, crecen 1,1% anual y continúan siendo el principal motor, mientras que las actividades secundarias, donde se concentra la industria, caen 0,5% anual. Esta debilidad industrial resulta especialmente relevante en un contexto global complejo, ya que limita la capacidad de respuesta ante cambios en el comercio y en la demanda externa.

Además, el carácter anticipado del IOAE implica que existe un rango amplio de incertidumbre, con estimaciones que podrían variar entre -0,7% y 1,7% anual. Aun así, la señal es consistente con una economía que no logra acelerar, lo que incrementa la dependencia del tipo de cambio respecto a factores externos. En un entorno donde el principal driver es geopolítico, esta falta de tracción interna deja al peso mexicano más expuesto a episodios de volatilidad.

Fuente: México, ¿Cómo vamos?

Presión comercial en un momento económico delicado en el T-MEC

En paralelo, la relación comercial con Estados Unidos vuelve a tomar protagonismo en un momento especialmente sensible. La visita del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, a México marca el inicio de una nueva fase en las negociaciones rumbo a la revisión del T-MEC, que deberá concretarse antes del 1 de julio de 2026. Las discusiones se centran en temas estructurales como reglas de origen, aranceles y propiedad industrial, en un contexto donde Estados Unidos ha endurecido su postura.

Desde Washington, figuras como el secretario de Comercio, Howard Lutnick, han cuestionado abiertamente el acuerdo, calificándolo como desfavorable y planteando la necesidad de reformularlo. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía Marcelo Ebrard, busca preservar el tratado como eje central de la integración regional, consciente de que más del 80% de las exportaciones mexicanas con un intercambio bilateral cercano a los 900.000 millones de dólares anuales. Cualquier señal de fricción en este frente introduce un componente adicional de incertidumbre que puede amplificar los efectos de los shocks externos, como el actual episodio en Medio Oriente.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDMXN en M15 muestra una pérdida de impulso tras el tramo alcista previo, entrando en una fase de distribución bajo la zona de resistencia cercana a 17.37. La estructura reciente deja máximos ligeramente descendentes y presión vendedora sostenida, con el precio trabajando por debajo de la media móvil y desplazándose hacia la banda inferior de Bollinger, lo que refleja un sesgo bajista de corto plazo. La compresión progresiva de las bandas tras la expansión anterior sugiere agotamiento del movimiento previo y transición hacia un nuevo impulso direccional.

El RSI se mantiene en zona media-baja sin alcanzar extremos, indicando margen para continuidad del movimiento, mientras el MACD permanece en terreno negativo con histograma decreciente, reforzando la debilidad del impulso comprador. El comportamiento del precio cerca de soportes intermedios evidencia intentos de estabilización, aunque la estructura general sigue condicionada por la incapacidad de recuperar niveles superiores, manteniendo la presión hacia zonas inferiores dentro del rango reciente.