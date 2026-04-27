Dólar Hoy México: peso mexicano se fortalece en $17.3 tras propuesta de Irán sobre Ormuz y mejora comercial.

El dólar estadounidense abrió la jornada de este lunes 27 de abril de 2026 en torno a 17.39 pesos mexicanos, mostrando una ligera apreciación del peso mexicano en un contexto internacional más favorable para los activos de riesgo. La moneda local encuentra respaldo en un entorno de menor aversión global, luego de que Irán presentara una nueva propuesta a Estados Unidos para avanzar en un acuerdo que permita reabrir el Estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos estratégicos para el comercio energético mundial.

Distensión parcial impulsa a emergentes en el ámbito geopolítico

Informes internacionales señalan que Teherán planteó un plan estructurado en tres etapas, que contempla extender el alto el fuego vigente mientras se avanza en acuerdos progresivos, dejando las negociaciones nucleares como fase final. Este enfoque busca reducir tensiones de manera gradual y ha sido interpretado por los mercados como una señal de voluntad política para evitar una escalada mayor en la región.

El impacto inmediato se ha reflejado en una mejora del apetito por riesgo a nivel global ya que la posibilidad de mantener abierto el Estrecho de Ormuz reduce significativamente los riesgos sobre la oferta energética, lo que tiende a moderar las presiones sobre los precios del petróleo y, con ello, sobre la inflación global. Este alivio favorece especialmente a las economías emergentes, que habían sido castigadas en semanas previas por el encarecimiento de la energía y el endurecimiento de las condiciones financieras. Las negociaciones siguen siendo frágiles y dependen de múltiples actores, lo que mantiene una prima de riesgo latente.

Superávit comercial sorprende

En el frente interno, el dato más relevante de la jornada fue la balanza comercial de marzo, que registró un superávit de 5,932 millones de dólares, muy por encima de los 720 millones esperados por el mercado. Este resultado refleja un desempeño externo más sólido de lo anticipado, impulsado por exportaciones resilientes y una dinámica favorable en sectores vinculados a la manufactura y el comercio con Estados Unidos. Este tipo de sorpresas suele tener un efecto inmediato positivo sobre el tipo de cambio, ya que implica una mayor entrada neta de divisas al país. En el corto plazo, esto contribuye a sostener la demanda por peso mexicano y ayuda a explicar la estabilidad observada en la moneda durante la jornada, especialmente en un contexto donde el flujo externo cobra mayor relevancia.

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Fuente: Trading Economics, desde datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México

Aun así, el dato no modifica el diagnóstico de fondo donde la economía mexicana sigue mostrando un crecimiento moderado, con señales de desaceleración en distintos frentes. El superávit comercial responde más a factores coyunturales que a un cambio estructural en la competitividad o en la capacidad de expansión de la economía, lo que limita su impacto sostenido en el tipo de cambio.

Aranceles redefinen la relación con EE.UU.

Uno de los desarrollos más relevantes para México vino de la política comercial estadounidense, que sigue endureciendo su enfoque hacia sectores estratégicos. Washington publicó los lineamientos para reducir los aranceles al acero y aluminio desde 50% a 25%, pero bajo condiciones que cambian profundamente los incentivos de inversión en la región. Las empresas deberán comprometer inversiones productivas en territorio estadounidense, detallar capacidad instalada, cronogramas y asegurar que procesos críticos como el fundido y colado se realicen en Norteamérica, además de integrarse como proveedores de la industria automotriz pesada en Estados Unidos.

Desde el sector privado mexicano advierten que el esquema funciona como un mecanismo de presión, obligando a las compañías a financiar la reindustrialización estadounidense para mantener acceso competitivo al mercado. Esta lógica ha sido descrita como un “nearshoring inverso”, donde los flujos de inversión dejan de llegar a México y se desplazan hacia el norte.

El tema principal es que esto sería un cambio de paradigma en el que Estados Unidos está utilizando los aranceles como herramienta activa de política industrial y como barrera comercial. En la práctica, esto endurece de facto las reglas de origen y anticipa el tono de la renegociación del T-MEC, donde el objetivo no será eliminar aranceles, sino condicionar el acceso al mercado a decisiones de localización productiva.

Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos

Análisis técnico

USDMXN (M15)



Fuente: xStation

El precio de USDMXN en M15 se mantiene dentro de una estructura lateral con sesgo ligeramente bajista tras haber respetado la directriz descendente marcada en el corto plazo. Luego de un rechazo claro en la zona de 17.45, el activo desarrolló máximos descendentes, evidenciando presión vendedora persistente. Más recientemente, el precio ha intentado estabilizarse sobre el soporte de 17.35, donde aparecen velas con mechas inferiores que sugieren cierta absorción de ventas, aunque sin un impulso alcista contundente.

En el corto plazo, la acción del precio muestra compresión entre 17.35 y 17.39, con cuerpos pequeños y alternancia de velas que reflejan indecisión. El RSI se mantiene en niveles medios sin sobrecompra ni sobreventa, mientras el MACD empieza a girar levemente al alza, sugiriendo una posible pérdida de momentum bajista. Un quiebre sostenido por encima de 17.39–17.40 podría habilitar un rebote hacia la directriz descendente, mientras que una pérdida clara de 17.35 aumentaría el riesgo de una extensión bajista hacia 17.32.