Dólar Hoy México: peso mexicano se fortalece en $17 tras menor presión inflacionaria en EE.UU. y mejora del FMI para México

El peso mexicano arrancó este martes 14 de abril con una nueva apreciación frente al dólar estadounidense, en una sesión en la que el mercado vuelve a inclinarse a favor de las divisas emergentes después de conocer un dato de inflación mayorista en Estados Unidos mucho más benigno de lo esperado. En el mercado, el dólar se mueve en torno a 17,24 pesos mexicanos, luego de haber oscilado entre 17,20 y 17,31 durante la sesión anterior, una señal de que la presión bajista sobre el tipo de cambio sigue vigente, aunque dentro de un entorno todavía sensible a los titulares geopolíticos. El movimiento de hoy responde a la combinación de un dólar más débil, una lectura menos agresiva de la inflación estadounidense y una mejora, aunque modesta, en la percepción sobre el crecimiento de México para 2026.

El USDMXN está reaccionando a factores locales y a un reacondicionamiento más amplio del apetito por riesgo. Cuando el mercado percibe que la inflación en Estados Unidos podría no escalar tanto como se temía, el dólar pierde parte de su soporte y monedas como el peso mexicano ganan tracción, especialmente por su diferencial de tasas y por la profundidad de su mercado. El movimiento de hoy tiene una lógica macro que dice que menos presión inflacionaria en EE.UU. implica menor necesidad de una postura monetaria restrictiva, y eso reduce la demanda defensiva por dólar. Para el peso mexicano, ese ajuste externo llega además en un momento en que el FMI mejoró levemente su previsión de crecimiento para México, lo que ayuda a reforzar la resiliencia relativa.

FMI mejora previsión para México, pero el ajuste sigue siendo modesto

En el frente local, el respaldo más constructivo del día viene desde el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo publicó este 14 de abril su nuevo World Economic Outlook, titulado Global Economy in the Shadow of War, y dentro de esa actualización elevó su proyección de crecimiento para México en 2026 a 1,6%, desde 1,5% previamente. La revisión es positiva, pero conviene no sobredimensionarla, ya que no cambia el hecho de que el FMI sigue viendo una expansión moderada, lejos de un escenario de aceleración potente. De hecho, el propio organismo enmarca sus previsiones dentro de un entorno internacional frágil, atravesado por guerra, volatilidad energética e incertidumbre comercial.

La mejora del FMI ayuda al peso mexicano porque respalda la idea de que la economía no está entrando en un deterioro severo, pero no alcanza para explicar por sí sola la magnitud del movimiento del USDMXN. Lo que el mercado extrae de este tipo de revisiones es una validación parcial de que México conserva cierta capacidad de resistencia aun en un contexto global adverso, algo valioso cuando se compara con otras economías emergentes más expuestas a desequilibrios externos o fiscales.

Fuente: INEGI

También vale la pena subrayar la brecha entre esta proyección del FMI y la visión más optimista de la Secretaría de Hacienda, que sigue esperando una expansión bastante mayor para 2026. Esa diferencia no es menor, porque muestra que el consenso internacional sigue siendo más cauto respecto del potencial de crecimiento mexicano, es decir, el peso mexicano puede verse favorecido por la mejora de expectativas, pero difícilmente podrá apoyarse solo en narrativa doméstica si el entorno global vuelve a deteriorarse.

Menor inflación en EE.UU.

El índice de precios al productor en EE.UU (IPP) subió 0,5% mensual en marzo, muy por debajo del 1,1% esperado, lo que de entrada reduce la percepción de que las presiones de costos se están acelerando de forma desordenada, no obstante, el detalle del informe muestra que el avance general del IPP estuvo muy influido por energía, ya que los precios de bienes finales subieron 1,6% y dentro de ese bloque la energía saltó 8,5%, mientras que los servicios no mostraron avance en el mes y la métrica subyacente que excluye alimentos, energía y servicios comerciales aumentó solo 0,2%, es decir, hubo presión en componentes muy concretos.

Fuente: Trading Economics, desde datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

Esa diferencia es fundamental para entender la reacción cambiaria pues el mercado leyó el dato como una señal de que el traslado del impacto energético aún no se ha extendido con toda su fuerza al resto de la economía. Para el dólar, eso implica una pérdida de impulso, porque reduce la probabilidad de que el mercado tenga que volver a endurecer agresivamente sus expectativas sobre la Reserva Federal. Para el peso mexicano, en cambio, el efecto es un dólar menos demandado globalmente y una moderación en el temor inflacionario estadounidense que tiende a sostener los flujos hacia monedas emergentes con carry atractivo. Aunque el dato del IPP fue más bajo de lo esperado, el informe también muestra que los precios energéticos siguen siendo un foco de riesgo, algo que el mercado no puede ignorar dada la situación en Medio Oriente. Si el petróleo volviera a repuntar con fuerza por la situación en el estrecho de Ormuz, parte del beneficio que hoy recibe el peso mexicano por la debilidad del dólar podría diluirse rápidamente. En ese sentido, el mercado está premiando la sorpresa positiva del dato, pero sin perder de vista que el frente energético sigue siendo la variable más inestable del escenario global.

Análisis técnico.

USDMXN (M15)

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Fuente: xStation

El USD/MXN en M15 muestra un rebote técnico tras la caída previa, luego de encontrar soporte en la zona de 17.20–17.21, desde donde el precio reacciona al alza con recuperación hacia la media móvil y la banda media de Bollinger. Sin embargo, la estructura general sigue siendo de presión bajista en el corto plazo, ya que el precio continúa por debajo de resistencias relevantes como 17.32 y especialmente 17.40–17.43, zonas donde previamente se generaron rechazos. La pendiente de la media móvil comienza a estabilizarse, pero aún no confirma un cambio de tendencia.

En cuanto a indicadores, el RSI repunta desde niveles cercanos a sobreventa hacia la zona media, lo que respalda el rebote actual pero sin mostrar aún sobrecompra que valide continuidad fuerte. El MACD comienza a girar al alza con cruce positivo incipiente, sugiriendo pérdida de momentum bajista, aunque todavía en fase temprana. Mientras el precio no supere 17.32, el movimiento puede interpretarse como correctivo dentro de una estructura más débil; una ruptura de esa zona abriría espacio hacia 17.40, mientras que rechazos podrían reactivar presión hacia 17.20 nuevamente.