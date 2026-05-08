Dólar hoy Colombia: toca máximos desde marzo por geopolítica y datos sólidos de EE.UU.

El dólar alcanza niveles no vistos desde comienzos de marzo, impulsado por una mayor demanda de dólar ante la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente y por datos laborales sólidos en Estados Unidos. El USDCOP extiende su avance mientras el mercado combina riesgo, petróleo estable y cautela antes de la inflación local.

La tensión geopolítica volvió al mercado después de que el ejército estadounidense atacara instalaciones militares en Irán, en represalia por el lanzamiento de proyectiles contra buques de guerra que transitaban por el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo de Omán. Aunque el petróleo se ha mantenido relativamente estable, el riesgo de una escalada mantiene elevada la prima geopolítica y favorece al dólar frente a monedas emergentes como el peso colombiano.

El soporte adicional para el dólar vino desde el frente macroeconómico. Las nóminas no agrícolas de EE.UU. se ubicaron en 115.000, por encima del consenso de 62.000, mientras la tasa de desempleo se mantuvo estable y no se observaron presiones relevantes en salarios. Los datos refuerzan un escenario favorable para el dólar, con una actividad laboral resistente, y menor urgencia de recortes agresivos por parte de la Fed.



En el plano local, el mercado queda a la espera del dato de inflación, donde se espera un leve repunte anual. La cifra será clave para evaluar si la guerra y los precios internacionales empiezan a alterar las expectativas inflacionarias locales, con impacto directo sobre la curva de tasas y la próxima lectura del Banco de la República.



Fuente: xStation