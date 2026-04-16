Dólar Hoy México: peso mexicano se mantiene estable mientras el mercado apuesta por extensión del alto al fuego entre EE.UU. e Irán

El peso mexicano arranca la jornada del 16 de abril cotizando en torno a 17,26 por dólar, manteniéndose en niveles bajos y con una dinámica mucho más estable que la observada en días anteriores. El comportamiento del tipo de cambio refleja un mercado que ha dejado atrás la reacción impulsiva a los eventos geopolíticos y que ahora opera bajo una lógica más pausada, donde predominan las expectativas de negociación. La cotización actual responde a una pérdida de urgencia en la demanda por activos refugio, en la medida en que el conflicto en Medio Oriente comienza a transitar hacia una fase más diplomática.

Lo que se observa es una consolidación del peso mexicano en un rango estrecho, con movimientos contenidos que sugieren que el mercado ya ha incorporado gran parte de la incertidumbre reciente. La estabilidad actual también se explica por la ausencia de sorpresas macroeconómicas relevantes en las últimas horas, lo que deja al tipo de cambio más expuesto a factores de narrativa global. En ese sentido, el peso no necesita nuevos catalizadores internos para sostenerse, ya que el principal driver sigue siendo la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y las señales que apuntan a una posible extensión del alto al fuego.

El mercado se mueve hacia un escenario de negociación y extensión de la tregua

El foco del mercado continúa en el estrecho de Ormuz, aunque la interpretación de los eventos ha cambiado de forma relevante. Si bien el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a partir del 13 de abril sigue vigente, afectando el comercio marítimo iraní y manteniendo presión sobre el suministro energético, lo que domina hoy es la expectativa de continuidad del proceso diplomático. La administración de Donald Trump ha dejado entrever que el conflicto podría estar cerca de una resolución, mientras avanzan conversaciones indirectas con Irán mediadas por actores regionales como Pakistán.

Las negociaciones se centran en extender el actual alto al fuego de dos semanas, que comenzó el 8 de abril, y en avanzar hacia un acuerdo más amplio que incluya temas nucleares, comercio energético y reapertura completa del estrecho de Ormuz. Aunque no existe todavía un acuerdo formal, distintos funcionarios han reconocido que el diálogo continúa y que existe disposición de ambas partes para evitar una escalada mayor, lo que ha reducido la presión inmediata sobre los mercados.

T-MEC, seguridad y recursos estratégicos en el centro del debate

En el plano bilateral, la reunión entre el secretario de Hacienda de México, Édgar Amador Zamora, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, introduce un elemento estructural relevante para la lectura del tipo de cambio. El encuentro, realizado el 14 de abril, se enmarca en la antesala de la revisión del T-MEC, que deberá concretarse antes del 1 de julio de 2026, y refleja la importancia estratégica de la relación económica entre ambos países. La agenda de dicha reunión incluyó la cooperación en minerales críticos, como litio, cobre y zinc, donde México busca posicionarse como proveedor estratégico en un contexto global de alta demanda, así como la coordinación en seguridad financiera para combatir el financiamiento ilícito y el narcotráfico. Este último punto adquiere mayor relevancia tras las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra redes vinculadas al Cártel del Noreste, lo que evidencia una mayor integración en materia de seguridad económica.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDMXN en M15 presenta una recuperación técnica desde el soporte en torno a 17.22, desarrollando una secuencia de mínimos ascendentes que le permite volver sobre la media móvil y testear la zona de resistencia intermedia en 17.28–17.30. Este movimiento se da dentro de un rango más amplio, donde el precio aún no logra romper la estructura de máximos previos, manteniéndose contenido bajo la zona de oferta superior. Las bandas de Bollinger muestran expansión durante el impulso alcista reciente y comienzan a estabilizarse, reflejando desaceleración tras el avance.

En términos de momentum, el RSI se aproxima nuevamente a zona de sobrecompra, lo que evidencia presión compradora en el corto plazo, aunque sin ruptura clara de niveles extremos, mientras el MACD se mantiene en terreno positivo pero con menor pendiente en el histograma, indicando pérdida progresiva de impulso. La zona de 17.30 continúa actuando como referencia clave de techo, mientras el soporte en 17.26 se configura como nivel de equilibrio dentro de la estructura actual.