Dólar Hoy México: peso retrocede tras datos de empleo en EE. UU. y ENOE local

- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron a 212.000 superando las expectativas del mercado.
- La tasa de desempleo en México se situó en un 2.7% durante enero según el INEGI.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron a 212.000 superando las expectativas del mercado.
- La tasa de desempleo en México se situó en un 2.7% durante enero según el INEGI.
La moneda mexicana inició el jueves con una tendencia bajista tras la publicación de indicadores que refuerzan la resiliencia de la economía estadounidense (10:30 AM). El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes de beneficios por desempleo se ubicaron en 212.000, por debajo de las 215.000 previstas, lo que confirma la estabilidad del mercado laboral.
Este escenario fortaleció ligeramente el índice dólar (USDIDX) y generó retrocesos en las principales divisas latinoamericanas. Los datos sugieren que la Reserva Federal podría mantener la cautela en su política monetaria. Al mismo tiempo, el mercado sigue atento a la comparecencia de Michelle Bowman ante el Senado, en busca de señales sobre el futuro de las tasas de interés.
Incertidumbre local
En el panorama doméstico, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el INEGI ofrece una visión mixta sobre el mercado laboral mexicano al inicio de 2026. La tasa de desocupación se situó en un 2.7% en enero, igualando el nivel registrado en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, la tasa de participación económica experimentó un descenso al ubicarse en 58.5%, frente al 59.4% observado en enero de 2025. Este enfriamiento en la participación activa de la población, sumado a la baja del 0.45% en el índice S&P/BMV IPC (11:30 AM), añade cautela mientras el mercado espera el informe trimestral del Banco de México, clave para definir el rumbo tras la pausa en los recortes de tasas.
Fuente: tradingeconomics.
Análisis técnico
El USDMXN mantiene una estructura alcista de corto plazo con una depreciación acumulada del 0.40%. El precio actual de 17.2348 pesos se ubica por encima de la EMA de 50 periodos y la EMA de 200, que ahora actúan como soportes dinámicos y validan el impulso comprador.
El RSI confirma la presión de compra, acercándose a niveles de sobrecompra. En este contexto, si el dólar mantiene respaldo en los datos macroeconómicos, el par podría intentar nuevamente la resistencia en 17.3021 pesos, probada tres veces sin éxito desde el 19 de febrero. En caso de reversión, el soporte más cercano y relevante se encuentra en los 17.1071 pesos.
Fuente: xStation5.
_________________👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí
🔴 Seminario de GESTIÓN DE PORTAFOLIO
Los mercados se resignan bajo la influencia del Golfo Pérsico
Dólar México hoy: el peso mexicano registra su peor día en semanas por la guerra en Medio Oriente
Dólar Hoy Colombia: Exportaciones de Colombia saltan 12,6% y sorprenden al mercado
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "