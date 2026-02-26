Dólar Hoy México: peso retrocede tras datos de empleo en EE. UU. y ENOE local

La moneda mexicana inició el jueves con una tendencia bajista tras la publicación de indicadores que refuerzan la resiliencia de la economía estadounidense (10:30 AM). El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes de beneficios por desempleo se ubicaron en 212.000, por debajo de las 215.000 previstas, lo que confirma la estabilidad del mercado laboral.

Este escenario fortaleció ligeramente el índice dólar (USDIDX) y generó retrocesos en las principales divisas latinoamericanas. Los datos sugieren que la Reserva Federal podría mantener la cautela en su política monetaria. Al mismo tiempo, el mercado sigue atento a la comparecencia de Michelle Bowman ante el Senado, en busca de señales sobre el futuro de las tasas de interés.

Incertidumbre local

En el panorama doméstico, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el INEGI ofrece una visión mixta sobre el mercado laboral mexicano al inicio de 2026. La tasa de desocupación se situó en un 2.7% en enero, igualando el nivel registrado en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, la tasa de participación económica experimentó un descenso al ubicarse en 58.5%, frente al 59.4% observado en enero de 2025. Este enfriamiento en la participación activa de la población, sumado a la baja del 0.45% en el índice S&P/BMV IPC (11:30 AM), añade cautela mientras el mercado espera el informe trimestral del Banco de México, clave para definir el rumbo tras la pausa en los recortes de tasas.



Análisis técnico

El USDMXN mantiene una estructura alcista de corto plazo con una depreciación acumulada del 0.40%. El precio actual de 17.2348 pesos se ubica por encima de la EMA de 50 periodos y la EMA de 200, que ahora actúan como soportes dinámicos y validan el impulso comprador.

El RSI confirma la presión de compra, acercándose a niveles de sobrecompra. En este contexto, si el dólar mantiene respaldo en los datos macroeconómicos, el par podría intentar nuevamente la resistencia en 17.3021 pesos, probada tres veces sin éxito desde el 19 de febrero. En caso de reversión, el soporte más cercano y relevante se encuentra en los 17.1071 pesos.

