Dólar Hoy México: peso se debilita hacia 17.42 ante renovadas tensiones en Ormuz y mayor aversión al riesgo

El dólar estadounidense abrió la jornada del 28 de abril de 2026 en 17.42 pesos mexicanos, mostrando un avance de 0,22% frente a los 17.38 del cierre previo, en un movimiento que refleja un deterioro en el apetito por riesgo global. La moneda mexicana, que venía beneficiándose de señales de distensión en Medio Oriente, pierde tracción en un contexto donde las negociaciones entre Estados Unidos e Irán vuelven a mostrar fricciones, devolviendo volatilidad a los mercados emergentes.

Tregua frágil y bloqueo en Ormuz reavivan la incertidumbre

El escenario entre Estados Unidos e Irán vuelve a tensionarse tras conocerse que las conversaciones no han logrado destrabar los puntos críticos del conflicto, particularmente en torno al estrecho de Ormuz, que sigue operando bajo una dinámica de bloqueo cruzado. Pese a la extensión del alto al fuego anunciada días atrás por la administración de Donald Trump, la situación dista de estabilizarse, con señales claras de que el conflicto ha entrado en una fase de estancamiento más que de resolución.

En las últimas horas, Irán presentó una nueva propuesta para reabrir el estrecho, condicionada al levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos, lo que deja fuera, al menos en esta etapa, concesiones relevantes en materia nuclear. Esta postura ha sido considerada insuficiente por Washington, que mantiene una línea dura en torno a la desnuclearización iraní, lo que reduce significativamente las probabilidades de un acuerdo inmediato. Aunque no se ha retomado una escalada militar abierta, el flujo comercial por Ormuz sigue profundamente afectado, con interrupciones que han llevado el tránsito marítimo a niveles mínimos y han presionado al alza los precios del petróleo, que ya superan los 110 dólares por barril.

Más allá del corto plazo, el conflicto comienza a adquirir características de un enfrentamiento prolongado, con elementos de guerra económica, sanciones y bloqueos marítimos que dificultan una salida rápida. Para el peso mexicano, esto implica operar en un entorno donde la dirección depende de la evolución de un riesgo geopolítico que afecta directamente las condiciones financieras globales.

Fortaleza exportadora en México

México registró en marzo un superávit comercial de 5.932 mil millones de dólares, muy por encima de lo esperado, acompañado de exportaciones que alcanzaron un récord de 70.7 mil millones de dólares, con un crecimiento anual de 27,7%. Este desempeño se explica principalmente por el dinamismo del sector manufacturero, especialmente en electrónica y equipo de cómputo, altamente integrado con la demanda estadounidense.



El crecimiento responde tanto al ciclo económico de Estados Unidos como a cambios más profundos en las cadenas globales de valor, donde México comienza a capturar beneficios vinculados a la relocalización productiva y a la demanda tecnológica. Este factor ha sido uno de los pilares que han sostenido al peso mexicano en los últimos meses. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que el entorno global más complejo, marcado por el conflicto en Medio Oriente, está generando condiciones financieras más restrictivas y presiones inflacionarias que afectan a toda la región. Aunque elevó la proyección de crecimiento para México a 1,5% desde 1,3%, el mensaje de fondo es que el país sigue operando en un entorno de bajo dinamismo y alta sensibilidad a shocks externos.

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Fuente: Trading Economics



Ese equilibrio se vuelve más delicado cuando se incorporan riesgos adicionales, como por ejemplo, Fitch que mantuvo la calificación soberana en “BBB-” con perspectiva estable, pero ha advertido que el limitado crecimiento y la debilidad fiscal reducen el margen de maniobra ante escenarios adversos. En un entorno donde el petróleo encarece costos globales y las condiciones financieras se endurecen, la resiliencia macroeconómica será puesta a prueba con mayor intensidad.

Comercio e inversión de EE.UU. hacia México

El frente comercial muestra una transición relevante hacia un entorno más restrictivo, donde Estados Unidos actúa como socio y como competidor directo por la inversión. La reciente decisión de condicionar la reducción de aranceles al acero y aluminio desde 50% a 25% a que las empresas instalen capacidad productiva en territorio estadounidense refleja un cambio de lógica, en el que el acceso al mercado queda subordinado a la relocalización industrial.



La confianza del consumidor del Conference Board se ubicó en 92,8 puntos en abril, superando con claridad el 89,0 esperado, lo que indica que, pese a la incertidumbre global, el consumo sigue teniendo tracción. Este dato es especialmente relevante porque anticipa demanda futura y refuerza la idea de que Estados Unidos mantiene condiciones para sostener su ciclo económico, lo que a su vez justifica políticas más agresivas para atraer inversión productiva. Una economía que mantiene niveles de confianza elevados tiene mayor capacidad para absorber inversión, lo que hace más creíbles y efectivas este tipo de políticas industriales. Desde esa perspectiva, el endurecimiento comercial no solo responde a criterios geopolíticos, también está respaldado por fundamentos macro que permiten a Estados Unidos competir activamente por capital, incluso frente a socios como México.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

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Fuente: xStation



El precio de USDMXN en M15 muestra un rechazo claro desde la zona de 17.45–17.46, donde aparecieron velas con mechas superiores largas que evidencian presión vendedora y toma de utilidades tras el impulso previo. Luego de ese máximo, el activo desarrolló una secuencia bajista con velas de cuerpo sólido, rompiendo la media móvil y acelerando hacia la zona de 17.38. En este tramo, la caída se dio con poca presencia de mechas inferiores, lo que confirma dominio de los vendedores en el corto plazo.



En el escenario inmediato, el precio intenta estabilizarse tras el impulso bajista, con un rebote técnico desde mínimos recientes, aunque todavía sin estructura alcista clara. El RSI se mantiene en niveles bajos, saliendo de sobreventa, mientras el MACD sigue en terreno negativo, reflejando debilidad en el momentum. Mientras el precio no recupere con claridad la zona de 17.41–17.42, el sesgo sigue siendo bajista, con riesgo de nuevas caídas hacia 17.36; en cambio, una recuperación sostenida podría abrir espacio a un rebote más amplio dentro del rango.