Dólar Hoy México: peso se mantiene estable en $17,34 pese a alto al fuego indefinido y creciente tensión en Ormuz

Hoy el dólar abrió en torno a 17,34 pesos mexicanos, prácticamente sin cambios respecto a la jornada previa, reflejando un mercado que ha optado por una postura de cautela ante la falta de definiciones claras en el frente externo. Esta estabilidad responde a un equilibrio delicado en el que la extensión del alto al fuego reduce el riesgo de un shock inmediato, lo que modera la demanda por activos refugio. Sin embargo, la persistencia de incidentes en Ormuz y el endurecimiento de las posiciones de ambos países mantienen activa la prima de riesgo, evitando una apreciación más marcada de monedas emergentes como el peso mexicano.

Los precios del petróleo han retomado niveles elevados ante la falta de avances diplomáticos, lo que introduce presión adicional sobre las expectativas inflacionarias globales y, por extensión, sobre la trayectoria de tasas de interés en economías desarrolladas. En este escenario, el tipo de cambio refleja más una fase de espera que una tendencia definida en el que la estabilidad actual responde y se refleja en la ausencia de un catalizador que incline de manera clara la balanza hacia un escenario de mayor riesgo o de desescalada efectiva.

Alto al fuego extendido, pero sin avances en Ormuz

El anuncio de una extensión indefinida del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, realizado por Donald Trump a inicios de semana, ha suavizado el tono diplomático del conflicto sin generar una distensión real en el terreno, ya que la continuidad de la tregua depende de una propuesta de Teherán que aún no llega y las posiciones siguen alejadas, especialmente por el bloqueo naval de Washington en el estrecho de Ormuz. Mientras Estados Unidos mantiene su control militar como herramienta de presión, Irán responde con una estrategia de disrupción constante, ataques a embarcaciones, incautaciones y nuevas condiciones de tránsito, y ha intensificado tácticas asimétricas como el uso de su “flota mosquito” y drones para elevar los costos operativos sin escalar a un conflicto directo. En este contexto, el alto al fuego existe solo en términos formales, con negociaciones estancadas, Irán exigiendo el levantamiento del bloqueo y Estados Unidos sosteniendo la presión para un acuerdo más amplio, lo que mantiene elevado el riesgo geopolítico y dificulta que el mercado anticipe una resolución cercana.

Datos económicos: señales mixtas en México y fortaleza relativa en EE.UU.

La inflación en México volvió a sorprender al alza en la primera mitad de abril, con un avance de 0,11% frente al 0,08% esperado, en un contexto donde la tasa anual ya se mantiene por encima del 4%, lejos del objetivo del Banco de México. Sin embargo, el componente subyacente mostró un incremento de 0,18%, por debajo del 0,20% previsto, lo que indica que las presiones estructurales no se están acelerando al mismo ritmo. Este contraste deja a Banxico en una posición compleja ya que la inflación general sigue afectada por factores volátiles como alimentos y energía, mientras la subyacente no cede con claridad, limitando el margen para recortes agresivos de tasas y manteniendo una postura cautelosa.

​​​​​​

Fuente: Trading Economics, desde datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México

En el frente de actividad, los datos reflejan un enfriamiento de la economía, donde las ventas minoristas cayeron -0,9% mensual, muy por debajo del -0,1% esperado, mientras que en términos anuales crecieron 3,1%, también por debajo del 4,1% proyectado. Esto apunta a una desaceleración progresiva del consumo interno, en un entorno de tasas elevadas, menor dinamismo global y pérdida de impulso del crédito. En contraste, Estados Unidos mantiene un desempeño sólido: los PMI se ubicaron en 54,0 en manufactura y 51,3 en servicios, ambos sobre lo esperado, mientras las solicitudes de subsidio por desempleo alcanzaron 214 mil, coherentes con un mercado laboral aún ajustado y sin presión inmediata para recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Fuente: Trading Economics, desde datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México

Este diferencial entre ambas economías comienza a tener implicaciones para el tipo de cambio, esto debido a que México enfrenta inflación persistente y menor crecimiento, mientras Estados Unidos sostiene una expansión firme, lo que tiende a reducir el diferencial de tasas reales hacia adelante y debilitar gradualmente el atractivo del peso mexicano vía carry trade. De cara a los próximos datos que se revelan mañana en México, se espera una tasa de desempleo cercana al 2,5% y un rebote de 0,5% mensual en la actividad de febrero tras la caída previa de -0,9%. Más que los datos puntuales, el foco estará en confirmar si se consolida una recuperación o si la economía entra en una fase de crecimiento más débil, en un contexto donde el balance de riesgos para el peso comienza a inclinarse.

​​​​​​Fuente: Trading Economics, desde datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México

Análisis técnico

USDMXN (M15)

​​​​​​Fuente: xStation

El precio de USDMXN en M15 muestra un rechazo claro en la zona de 17.40, donde previamente se había consolidado como resistencia, evidenciado por velas con mechas superiores y posterior impulso bajista con cuerpos amplios. Tras ese movimiento, el activo pierde estructura alcista de corto plazo y cae con fuerza hasta la zona de 17.33, donde aparece reacción compradora que frena la caída. Este nivel actúa como soporte inmediato, generando un rebote técnico que devuelve al precio hacia niveles intermedios cercanos a la media móvil.

En el comportamiento más reciente, las velas reflejan recuperación con mayor presencia de cuerpos alcistas, aunque todavía con cierta volatilidad y sombras, lo que indica que el mercado no ha definido un sesgo claro. El RSI rebota desde niveles bajos sin alcanzar sobrecompra, mientras el MACD intenta estabilizarse tras el impulso bajista previo. En este contexto, el precio parece entrar en fase de consolidación, donde la reacción en los extremos del rango será determinante para el próximo movimiento direccional.