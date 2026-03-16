Dólar Hoy México: se acerca a 18 pesos mexicanos ante tensiones geopolíticas y expectativa por decisión de la Fed

El dólar estadounidense se mantiene cerca de la zona de 17.85–17.92 pesos mexicanos durante la jornada del lunes 16 de marzo, con el mercado cambiario operando con cautela al inicio de la semana en medio de factores geopolíticos y la expectativa por la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

El tipo de cambio se ha acercado nuevamente a la barrera psicológica de 18 pesos por dólar, reflejando un entorno internacional más incierto que ha impulsado episodios de demanda por activos refugio como el dólar.

Geopolítica y petróleo mantienen la cautela en los mercados

Bolsa de valores de Ciudad de México. Fuente: Shutterstock.



Uno de los principales catalizadores para el comportamiento reciente del peso mexicano sigue siendo la evolución del conflicto en Medio Oriente. La guerra en la región ha impulsado los precios del petróleo y ha generado volatilidad en los mercados globales, lo que suele favorecer al dólar frente a varias monedas emergentes.

Las tensiones energéticas han elevado los precios del crudo hasta niveles no vistos en varios años, incrementando las preocupaciones sobre posibles presiones inflacionarias globales y sobre el impacto económico de un shock energético prolongado. En este contexto, aunque México es exportador de petróleo, el aumento de los precios energéticos puede tener efectos mixtos sobre la economía y los mercados financieros, ya que también eleva los costos de combustibles y puede generar presiones inflacionarias internas.

T-MEC y política comercial también entran en el radar



Además del contexto energético, el mercado también sigue de cerca el inicio de las conversaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron iniciar la primera ronda de discusiones la semana del 16 de marzo en Washington, como parte del proceso que evaluará el funcionamiento del acuerdo comercial firmado en 2020.

Las negociaciones estarán lideradas por el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y abordarán temas como reglas de origen, integración de cadenas de suministro y fortalecimiento de la producción regional en América del Norte. El resultado de este proceso es relevante para los mercados, dado que el tratado regula una parte significativa del comercio entre las tres economías.

Expectativa por la decisión de la Reserva Federal

Otro factor clave para el mercado cambiario esta semana será la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal, prevista para el miércoles. El consenso del mercado espera que el banco central mantenga su tasa de referencia en torno al 3.75%, mientras los inversionistas evalúan el impacto de los recientes movimientos en los precios del petróleo sobre la inflación. El aumento de los costos energéticos ha llevado a algunos analistas a advertir que las presiones inflacionarias podrían persistir durante 2026, lo que limitaría el margen de la Fed para recortar tasas en el corto plazo.

Análisis técnico

USDMXN

Fuente: xStation.

En gráfico de 15 minutos el precio del USD/MXN viene moviéndose dentro de un canal bajista, con máximos y mínimos cada vez más bajos. Además, el mercado está por debajo de las EMA 20 (naranja), EMA 50 (azul) y EMA 100 (negra), que también apuntan hacia abajo, lo que suele reflejar presión bajista en el corto plazo. Antes de caer, el precio rechazó zonas superiores cerca de 17.86–17.88, que aparecen marcadas como resistencias en el gráfico.

Ahora el precio está probando la parte baja del canal cerca de 17.77, una zona donde podría aparecer algo de reacción. Si el mercado logra sostenerse ahí, podría darse un rebote técnico hacia 17.81 o 17.84, donde pasan las medias y antiguas resistencias. Pero si el canal sigue dominando y el precio rompe esa base, la caída podría extenderse un poco más. El RSI está cerca de zona baja y el ADX moderado, lo que encaja con una tendencia bajista que aún podría seguir activa, aunque con rebotes intermedios.