Dólar Hoy México: se mantiene cerca de 17.80 tras repunte inflacionario y debilidad en la actividad económica

El dólar en México se mueve este martes 24 de marzo en torno a 17.75–17.85 pesos mexicanos, en una sesión donde el mercado cambia ligeramente el foco respecto a días anteriores. Si ayer el movimiento estaba dominado por el petróleo y el alivio geopolítico, hoy la atención se traslada a los datos internos, que entregan señales mixtas y obligan a recalibrar la lectura sobre la economía mexicana. El peso mexicano venía de recuperar terreno tras las declaraciones de Trump sobre posibles avances con Irán, que redujeron la presión sobre el petróleo y debilitaron al dólar global. Ese impulso todavía se siente, pero ahora empieza a chocar con cifras locales que no son tan consistentes como en días anteriores.

Inflación, actividad económica y próximamente decisión de tasas

El punto más delicado del día pasa por la combinación de inflación y actividad económica, porque cambia completamente la discusión sobre Banxico. El dato más relevante de la jornada es la inflación de la primera quincena de marzo. El IPC general subió un 0,62%, muy por encima del 0,35% esperado, marcando una aceleración más fuerte de lo previsto en los precios. Esto confirma que las presiones inflacionarias siguen presentes y no terminan de disiparse, en línea con lo que ya se venía observando en semanas recientes, donde la inflación había vuelto a acercarse al 4% anual impulsada por energía y alimentos.

​​​​​​​Variación mensual de la inflación general de mediados de mes en México durante los últimos meses. Fuente: Trading Economics, dede datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México

Al mismo tiempo, la inflación subyacente, la referencia clave para el Banco de México, se ubicó en 0,22%, apenas por debajo del 0,23% esperado. Es decir, no hay una señal clara de alivio en el componente más estructural de los precios. La combinación es incómoda pues la inflación no cede con claridad, pero tampoco se descontrola. Sin embargo, lo importante es que vuelve a meter presión sobre Banxico justo cuando el mercado venía descontando la posibilidad de seguir recortando tasas, pero el problema no es solo la inflación.

​​​​​​​Variación mensual de la inflación subyacente de mediados de mes en México durante los últimos meses. Fuente: Trading Economics, dede datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México

La actividad económica mostró un deterioro mucho más evidente. La economía cayó un 0,9% mensual en enero, bastante peor que el -0,4% esperado, mientras que en términos anuales retrocedió un 0,3%, muy lejos del crecimiento de 1,7% proyectado. Este es probablemente el dato más relevante del día, porque rompe la narrativa reciente de resiliencia que habían sostenido indicadores como el consumo o la demanda interna. Por un lado, el gasto de los hogares sigue mostrando cierta fortaleza; por otro, la actividad general pierde tracción. Y eso es exactamente el tipo de escenario que complica la política monetaria.

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Variación anual de la actividad económica de México en porcentaje durante los últimos meses. Fuente: Trading Economics, dede datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México

Para Banxico, el dilema sobre la inflación no baja con claridad, pero el crecimiento se enfría más rápido de lo esperado. Este equilibrio ya había sido advertido en semanas previas, cuando el banco central incluso optó por pausar su ciclo de recortes para evaluar presiones inflacionarias adicionales.

T-MEC: avances técnicos, pero con implicancias más profundas

Las conversaciones formales entre México y Estados Unidos arrancaron la semana pasada, con reuniones presenciales en Washington tras una fase previa de coordinación técnica. En esa primera ronda ya quedaron definidos los ejes de discusión como reglas de origen, fortalecimiento de la producción regional, cadenas de suministro y eliminación de aranceles en sectores clave, pero lo importante es el contexto en el que se da. Estados Unidos llega a la negociación con una postura más agresiva en materia comercial, presionando para reducir la dependencia de Asia y fortalecer el contenido regional, mientras México busca mantener la estructura actual del acuerdo y preservar el acceso preferencial a su principal mercado.

El acuerdo reciente para reforzar la observancia penal en este ámbito, con la creación de grupos de trabajo y coordinación directa entre autoridades. En la práctica, esto es una respuesta a presiones acumuladas desde Estados Unidos, donde distintos sectores han cuestionado el cumplimiento de México en capítulos clave del tratado. En paralelo, la señal que llega desde el sector manufacturero estadounidense es bastante clara, hay optimismo en la actividad, pero una preocupación muy alta por la incertidumbre comercial. Y eso tiene implicancias directas para México. Más de la mitad de esas empresas están integradas con cadenas de suministro en la región, lo que significa que cualquier cambio en reglas, aranceles o estándares puede afectar inversión, producción y comercio en ambos lados de la frontera.

Análisis técnico del tipo de cambio

USDMXN (M15)



Fuente: xStation

En USDMXN M15 el precio se encuentra en una fase lateral tras una caída impulsiva previa, con el mercado oscilando entre 17.75 y 17.89 sin una dirección clara dominante. La estructura actual es de consolidación, pero con un leve sesgo bajista en el corto plazo, ya que los últimos intentos alcistas han sido rechazados cerca de 17.89–17.95, zona que actúa como resistencia inmediata. Las bandas de Bollinger muestran compresión, señal de posible expansión próxima, mientras el RSI se mantiene en zona media-baja, sin fuerza clara para revertir.

El escenario más probable es continuación del rango con ligera presión bajista hacia 17.75 y eventualmente 17.70, zona de demanda marcada. Solo una ruptura y cierre por encima de 17.95 activaría un escenario alcista hacia 18.07, mientras que la pérdida de 17.75 confirmaría continuación bajista. En este contexto, el mercado está en zona de equilibrio, por lo que la ventaja está en operar extremos del rango o esperar ruptura con confirmación.