Dólar Hoy México: se mantiene en 17.75 mientras economía se contrae y Banxico queda contra las cuerdas

El dólar en México se mantiene este jueves 25 de marzo en torno a 17.70–17.80 pesos mexicanos, en una sesión donde el tipo de cambio pierde direccionalidad clara y comienza a reflejar con mayor fuerza los datos internos. A diferencia de jornadas anteriores, donde el petróleo y la geopolítica dominaban, hoy el foco está completamente en la economía mexicana, que entrega señales preocupantes justo antes de la decisión de Banxico.

La actividad económica confirma un inicio de año débil y desbalanceado

El dato del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) publicado ayer sigue marcando la pauta del mercado, que aún está asimilando su impacto. La economía mexicana cayó un -0,9% mensual en enero, una contracción mayor a lo esperado y la más profunda para un inicio de año desde 2009. Lo más relevante es su magnitud y amplitud pues las actividades primarias retrocedieron -3,7%, las secundarias -1,1% y los servicios apenas crecieron 0,6%, actuando como el único soporte parcial.

Variación mensual de la actividad económica de México en porcentaje durante los últimos meses. Fuente: Trading Economics, desde datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México

Este desempeño confirma un deterioro estructural de la economía mexicana, donde el crecimiento es bajo y cada vez más desigual, con mayor dependencia del sector servicios mientras la industria pierde dinamismo. En términos anuales, la expansión fue de solo 0,5%, también por debajo de lo previsto, reforzando la idea de un arranque de año débil. De hecho, las proyecciones ya apuntan a un crecimiento en 2026 entre 1,2% y 1,6%, consolidando varios años por debajo del promedio histórico.

El enfriamiento no ocurre de forma aislada y coincide con señales como la caída del empleo formal, cambios fiscales y mayores costos empresariales, sugiriendo un ajuste más profundo. Esto es clave para el tipo de cambio en México, ya que redefine expectativas sobre el peso mexicano. A la vez, la inflación repuntó hacia el 4,6%, manteniéndose lejos del objetivo del banco central, lo que genera un escenario complejo: crecimiento débil con inflación persistente, un equilibrio que dificulta significativamente la política monetaria.

Banxico enfrenta un escenario más complejo de lo previsto

Hasta hace pocos días, el mercado estaba relativamente cómodo con la idea de que el Banco de México (Banxico) continuaría recortando tasas de forma gradual. Sin embargo, el deterioro en la actividad económica convive con una inflación que no cede con claridad, lo que introduce un dilema más profundo.

Por un lado, la caída del IGAE refuerza el argumento para apoyar el crecimiento, pero por otro, la inflación limita el margen para relajar la política monetaria sin riesgos. Esto es exactamente lo que distintas instituciones ya venían advirtiendo: el ciclo de recortes podría no ser lineal, y existe la posibilidad de que Banxico adopte una postura más cautelosa, evaluando datos antes de seguir ajustando tasas.

El atractivo del peso mexicano ha estado muy ligado al diferencial de tasas. Si ese diferencial deja de ampliarse o entra en duda, el soporte estructural de la moneda se vuelve menos claro.

Energía e inversión

En medio del ruido macroeconómico, el frente energético comienza a ganar relevancia, no tanto por su impacto inmediato en el tipo de cambio en México, sino por sus implicancias futuras en inversión y producción. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en abril se reunirá con la directora de Petrobras, Magda Chambriard, para evaluar una posible alianza con Pemex, propuesta que surgió tras una conversación con Luiz Inácio Lula da Silva a inicios de marzo. El foco de esta cooperación estaría en la exploración de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, un segmento donde Pemex enfrenta limitaciones técnicas y financieras, mientras que Petrobras cuenta con amplia experiencia, especialmente en proyectos de gran profundidad.

La iniciativa llega en un momento estratégico para México, que busca reimpulsar su producción de hidrocarburos, actualmente cerca de 1,6 millones de barriles diarios, y ha comenzado a abrirse a asociaciones tras la reciente reforma energética. Ejemplos como el proyecto Trión, desarrollado junto a Woodside Energy, reflejan este giro hacia esquemas más colaborativos. En ese marco, una eventual alianza con Petrobras no solo tendría sentido operativo y financiero, también reforzaría una relación más estratégica entre México y Brasil, las dos mayores economías de América Latina, en un contexto global donde el petróleo vuelve a ocupar un rol central.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDMXN en M15 se encuentra en una fase de rango con sesgo alcista débil, sin una tendencia definida en el corto plazo. Tras el impulso desde 17.71, el precio alcanzó la zona de 17.79–17.80 donde encontró rechazo, dejando un máximo fallido y evidenciando falta de continuación. Desde ahí, el mercado ha retrocedido hacia la zona media en 17.75–17.76, que actúa como punto de equilibrio. El RSI en torno a 50 confirma neutralidad, mientras el MACD pierde pendiente positiva, lo que refleja agotamiento del impulso más que fortaleza compradora.

Mientras el precio se mantenga por debajo de 17.79–17.80, la probabilidad favorece la continuidad del rango o una rotación hacia 17.72–17.71, donde se encuentra el soporte intradía. Solo una ruptura con cierre sostenido por encima de 17.80 cambiaría el contexto hacia continuación alcista con proyección hacia 17.85. En el estado actual, el precio está en zona media sin ventaja operativa clara, por lo que la toma de decisiones eficiente se concentra en extremos del rango o en confirmación de ruptura.