Dólar Hoy México: se mantiene sobre $18 tras deterioro fiscal, tensiones comerciales y un mercado que sigue recalibrando el riesgo

El dólar inicia la jornada de este martes 31 de marzo en torno a los 18.10 pesos, manteniéndose en niveles elevados tras el fuerte ajuste observado en las sesiones anteriores. Si bien el movimiento intradía muestra cierta estabilidad incluso con una leve variación negativa cercana al -0,08%, el tipo de cambio continúa operando bajo una nueva lógica, donde múltiples factores de riesgo se acumulan y limitan la capacidad del peso mexicano para recuperar terreno de forma sostenida.

Más que un rebote puntual o una corrección técnica, lo que se observa es un mercado que sigue procesando cambios estructurales en la narrativa macroeconómica del país.

El déficit se amplía y suma presión al peso mexicano

Uno de los elementos más relevantes de la jornada de ayer es la publicación de la balanza fiscal de febrero, que mostró un déficit de -50,73 mil millones de pesos, ampliándose de forma significativa frente al dato previo de -19,32 mil millones. Este deterioro además de superar ampliamente el registro anterior, refuerza una tendencia que el mercado ya venía anticipando con un mayor estrés en las cuentas públicas en un entorno cada vez más exigente.

México ya venía operando con un déficit fiscal proyectado en torno al 4,1% del PIB para 2026, con riesgos incluso de acercarse al 5%, en un escenario marcado por mayor gasto público, subsidios energéticos y menor dinamismo económico. Además, este resultado se da en paralelo a un aumento del gasto destinado a contener el impacto del petróleo sobre los precios internos especialmente a través de estímulos fiscales a los combustibles, lo que reduce ingresos y presiona aún más el balance público.

El déficit fiscal elevado suele traducirse en mayor necesidad de financiamiento, aumento de deuda y, eventualmente, presión sobre la moneda, especialmente cuando coincide con un entorno de tasas a la baja y crecimiento débil.

Banxico, inflación y petróleo

El frente fiscal se suma a un escenario ya complejo desde el punto de vista monetario donde la inflación se mantiene elevada, recientemente en torno al 4,6% anual, y sigue condicionada por factores como energía, alimentos y choques de oferta. En este sentido, el Banco de México enfrenta un dilema cada vez más evidente que es contener la inflación sin profundizar la desaceleración económica.

La decisión reciente de recortar la tasa a 6,75% marcó un punto de inflexión ya que durante meses, el peso mexicano se sostuvo gracias al diferencial de tasas, que atrajo flujos hacia activos locales, sin embargo, con el inicio del ciclo de recortes, ese soporte comienza a debilitarse, justo en un momento donde la inflación no ha convergido al objetivo.

Aunque precios elevados del crudo pueden generar mayores ingresos en ciertos casos, en México el efecto es mixto e incluso negativo en términos netos, dado su rol como importador de combustibles refinados. El alza del petróleo presiona la inflación, encarece costos productivos y obliga al gobierno a intervenir vía subsidios, lo que termina impactando tanto la política monetaria como el frente fiscal. El resultado es un entorno donde política monetaria, inflación y finanzas públicas dejan de ser variables independientes y pasan a reforzarse entre sí en una dinámica que el mercado empieza a reflejar en el tipo de cambio.

México abre frente con China mientras avanza la revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que México sostendrá múltiples conversaciones con China a lo largo del año, incluyendo una reunión de alto nivel en el marco del foro APEC, en un contexto marcado por tensiones arancelarias. México ha impuesto aranceles en sectores como acero, textiles, calzado y automotriz, argumentando que las importaciones chinas llegan con precios difíciles de igualar, como el caso del acero a 150 dólares por tonelada, lo que sugiere distorsiones competitivas. Frente a esto, Ebrard fue enfático en la postura del país, se quiere mantener el diálogo, pero defender las condiciones de la industria nacional.

Marcelo Ebrard, Secretario de Economía del gobierno mexicano

Al mismo tiempo, el funcionario dejó claro que México busca reducir su dependencia de ciertas importaciones estratégicas, especialmente en sectores como el farmacéutico, en línea con los objetivos planteados también en la revisión del T-MEC. En ese sentido, Ebrard confirmó que ya se establecieron términos de referencia, mesas de trabajo y una secuencia de negociación con Estados Unidos para la revisión del tratado. El objetivo central sigue siendo el mismo y es mantener el acuerdo sin aranceles entre socios y fortalecer su estructura, especialmente en un contexto donde el comercio regional supera los 4.000 millones de dólares diarios.El T-MEC ha sido uno de los pilares del crecimiento mexicano, particularmente en sectores manufactureros, entonces, cualquier fricción, ya sea con Estados Unidos o China, impacta directamente en expectativas de inversión, exportaciones y estabilidad cambiaria.

Análisis técnico

USDMXN

Fuente: xStation

El precio del USDMXN en M15 mantiene una estructura bajista activa, tras la ruptura del rango previo en 18.05, con una secuencia clara de máximos y mínimos descendentes. La media móvil presenta pendiente negativa y continúa actuando como resistencia dinámica, con el precio operando por debajo de esta tras el último impulso bajista que llevó la cotización hacia la zona de 17.94–17.96, donde se observa reacción técnica. Las bandas de Bollinger reflejan expansión durante la caída y un desplazamiento del precio hacia la banda inferior, seguido de un intento de estabilización en esa zona.

El RSI se mantiene en niveles bajos, saliendo de sobreventa pero sin recuperar fuerza significativa, lo que indica debilidad persistente en el momentum, mientras que el MACD continúa en terreno negativo, con ligera desaceleración en el histograma tras el impulso bajista. A nivel de niveles clave, la zona de 17.96–17.98 actúa como soporte inmediato tras múltiples reacciones, mientras que 18.03–18.05 se mantiene como resistencia relevante junto con la media móvil. El comportamiento del precio podría seguir mostrando presión bajista mientras no se observe recuperación sostenida por encima de estas zonas dinámicas.