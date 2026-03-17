Dólar Hoy México: sube levemente a $17.72 con negociaciones del T-MEC, petróleo en $104 y Fed mañana

- El dólar en México sube levemente a $17.72, impulsado por negociaciones del T-MEC.
- El mercado espera que la Fed mantenga tasas, lo que influye en el tipo de cambio.
- El alza del petróleo presiona la inflación y afecta negativamente a México.
- El dólar en México sube levemente a $17.72, impulsado por negociaciones del T-MEC.
- El mercado espera que la Fed mantenga tasas, lo que influye en el tipo de cambio.
- El alza del petróleo presiona la inflación y afecta negativamente a México.
El dólar abre este martes 17 de marzo con una leve recuperación de 0,06% frente al peso mexicano. El tipo de cambio cotiza esta mañana en $17.72 pesos por dólar, con el peso acumulando una pérdida del 0.74% en la última semana.
T-MEC
El movimiento alcista del dólar de esta mañana tiene una causa directa y concreta pues, a pesar de que durante el lunes el dólar había cedido terreno, en las siguientes horas la divisa estadounidense logró recuperarse de cara al inicio de las rondas de negociaciones del T-MEC entre México y Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló el plan aprobado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y este martes habrá una reunión previa vía Zoom, y el miércoles tendrá lugar la primera ronda formal de conversaciones con Estados Unidos, donde México propondrá la permanencia del T-MEC y la eliminación de aranceles.
La Fed mantendría las tasas mañana
El consenso del mercado anticipa que la Reserva Federal mantendrá sin cambios su tasa en el rango de 3.50%–3.75% en la reunión del miércoles 18 de marzo. Lo relevante en esta ocasión será el tono del comunicado de Powell pues con la inflación ya en 4.02% en México, y subiendo antes de que el shock del petróleo se incorpore en los datos, cualquier señal de que la Fed posterga recortes reforzaría la postura restrictiva de Banxico y limitaría el margen de maniobra de la política monetaria local.
El petróleo sigue dando qué hablar
El Brent repuntó el lunes hasta alcanzar los US$104 por barril, y esto ocurre pese a que las principales economías mundiales acordaron liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una cantidad récord, para intentar contener la escalada de precios. El efecto sobre México es netamente negativo en este ciclo pues el país es importador neto de gasolinas refinadas, y el crudo caro eleva directamente los costos de transporte y energía, alimentando la inflación no subyacente que ya comenzó a repuntar en frutas, verduras y alimentos.
Análisis técnico
USDMXN
Fuente: xStation.
El precio del USDMXN en gráfico de 15 minutos venía bajando dentro de una directriz descendente, respetando bien esa línea punteada, y por debajo de las EMA 20 (naranja), EMA 50 (azul) y EMA 100 (negra). Desde la zona de 17.62–17.65 (marcada como demanda) aparece un rebote claro, rompiendo esa directriz y empujando el precio de vuelta hacia 17.71–17.72, donde ahora empieza a acercarse a resistencias previas y a la EMA 100, que sigue actuando como techo.
En este punto el precio está justo chocando con zonas importantes (17.71–17.72) y podría frenarse ahí. Si logra sostener el impulso y romper esa área, podría intentar ir más arriba hacia 17.72–17.73, donde también hay una zona marcada. Pero si vuelve a rechazarse en esta zona, no sería raro ver una corrección hacia 17.68 o incluso 17.65, donde empezó el rebote. El RSI está subiendo hacia zona alta y el ADX aún moderado, lo que sugiere que hay impulso en el rebote, pero todavía dentro de una estructura que venía siendo bajista.
Cierre de mercado : Wall Street y el oro caen, mientras el dólar domina en un entorno de aversión al riesgo
Dólar Hoy Colombia: cae hacia $3.684 mientras tensiones con Ecuador y volatilidad externa mantienen al mercado sin tendencia clara
Tres mercados clave para la próxima semana (20.03.2026)
Dólar Hoy México: sube a 17.9 pese a datos sólidos y volatilidad global
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "