Donald Trump genera más controversia con un cambio de política para el próximo mandato 📄

Citas clave de la declaración de Donald Trump hoy: Donald Trump afirmó que la prohibición de Biden sobre perforación en alta mar y explotación de petróleo en vastas áreas será revocada de inmediato.

Las tasas de interés son definitivamente demasiado altas.

Las revisiones de inversiones superiores a $1,000 millones en Estados Unidos serán aceleradas.

Donald Trump volvió a amenazar a Dinamarca con aranceles si no acepta un acuerdo sobre la adquisición de Groenlandia.

La OTAN debería aportar contribuciones del 5%.

Trump considera que Estados Unidos necesita a Panamá y Groenlandia por motivos de seguridad económica.

Trump propone anexar el Golfo de México a Estados Unidos y renombrarlo como el Golfo Americano. El presidente electo Donald Trump enfatizó su compromiso con el fortalecimiento de los intereses económicos y la independencia energética de Estados Unidos, señalando la reversión de la prohibición de perforación offshore de Biden y proponiendo significativas inversiones extranjeras. En particular, anunció que el fundador de una importante compañía realizaría inversiones por valor de $20,000 millones en la construcción de nuevos centros de datos en varios estados de EE. UU., con el potencial de duplicar esta cantidad. Trump también expresó preocupación por las altas tasas de interés, prometió acelerar permisos para grandes inversores y señaló su intención de reemplazar a funcionarios clave en su administración. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cuanto a asuntos internacionales, Trump continúa señalando una postura firme en las negociaciones comerciales y territoriales. Amenazó con imponer aranceles a Dinamarca si esta se opone a los intereses estadounidenses en Groenlandia y mantiene que los socios de la OTAN deberían incrementar sus contribuciones financieras al 5%. Mientras tanto, Donald Trump Jr. ha llegado a Groenlandia para evaluar el sentimiento local, generando controversia sobre el estatus de la isla. A pesar de que los líderes daneses enfatizan que Groenlandia "pertenece a sus habitantes", Trump se mantiene firme en que la "seguridad, fortaleza y paz" de Estados Unidos dependen de asegurar una mayor influencia en regiones estratégicamente valiosas. La declaración de hoy de Donald Trump es decididamente pro-dólar y respalda un mayor fortalecimiento de la moneda.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "