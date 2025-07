Apertura en EE. UU.: Wall Street inicia la sesión con leves alzas tras un cierre récord 📌

Wall Street abri贸 la sesi贸n del viernes con beneficios moderados, luego de que los 铆ndices S&P 500 y Nasdaq 100 marcaran nuevos m谩ximos hist贸ricos el jueves. Al momento de la publicaci贸n, el Nasdaq 100 sube un 0.05%, el S&P 500 avanza un 0.03%, mientras que el Russell 2000 cae un 0.45%. Los datos macroecon贸micos publicados hoy no est谩n generando gran impacto en el mercado. El informe m谩s relevante de la jornada fueron los pedidos de bienes duraderos de junio, que cayeron un 9.3% mensual, hasta los 311,800 millones de d贸lares, una cifra mejor de lo previsto (-10.4%; dato anterior: +16.5%, revisado desde +16.4%). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Mercado burs谩til Intel (Intel Corporation) destaca negativamente, con una ca铆da cercana al 10% tras presentar resultados del segundo trimestre por debajo de lo esperado y ofrecer una previsi贸n cautelosa para el tercer trimestre. La empresa tambi茅n anunci贸 una reducci贸n del 15% de su plantilla laboral. S&P 500 (Intervalo diario 鈥 D1) El 铆ndice S&P 500 ha repuntado cerca de un 32% desde su m铆nimo de principios de abril. En la jornada de hoy suma un 0.04% adicional, alcanzando los 6,408 puntos. Noticias corporativas Deckers Outdoor (Deckers Brands) subi贸 un 12.30% tras un s贸lido primer trimestre fiscal, con un crecimiento del 17% en ingresos, impulsado por las ventas de las marcas HOKA y UGG. Las previsiones para el segundo trimestre tambi茅n superaron expectativas, con ventas proyectadas entre 1.38 y 1.42 mil millones de d贸lares, y un BPA entre $1.50 y $1.55. 聽 Paramount Global (Paramount) avanz贸 un 0.50% despu茅s de que la FCC aprobara su adquisici贸n por parte de Skydance, superando as铆 el 煤ltimo obst谩culo regulatorio. Skydance se comprometi贸 a mantener una l铆nea informativa neutral en CBS y a evitar pol铆ticas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusi贸n), lo que facilit贸 el cierre del acuerdo. 聽 Intel cay贸 un 10% tras presentar resultados mixtos para el segundo trimestre y ofrecer una d茅bil previsi贸n de BPA para el tercer trimestre ($0.00 frente a $0.04 estimado), pese a que su proyecci贸n de ingresos super贸 el consenso. La compa帽铆a est谩 en proceso de reestructuraci贸n, incluyendo recortes de personal y la reducci贸n de sus planes de expansi贸n fabril en Europa y Costa Rica. 聽 ________ 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆:聽 聽

