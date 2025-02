Donald Trump lastra al Ibex 35

La incertidumbre generada por los aranceles sacude nuevamente a los mercados europeos, entre los que destaca el Ibex que ha experimentado fuertes correcciones durante la jornada. En esta ocasión, Donald Trump ha declarado que probablemente impondrá aranceles del 25% a la importación de automóviles, semiconductores y medicamentos, con un anuncio oficial previsto para el 2 de abril. Además, las declaraciones de algunos miembros del BCE, que generan dudas sobre los próximos movimientos del organismo liderado por Christine Lagarde, han impulsado al alza los rendimientos de los bonos en Europa, afectando negativamente a la renta variable. Como resultado, el Ibex 35 interrumpe su tendencia alcista y pierde el nivel de los 13.000 puntos, arrastrado por la caída de sus principales empresas. Inditex, la compañía con mayor peso en el índice, ha retrocedido más de un 3% tras alcanzar sus máximos. El sector bancario, que había sido uno de los motores del índice desde principios de año, también sufre descensos debido a su sensibilidad al ciclo económico, ya que la guerra comercial podría frenar el crecimiento. Asimismo, las compañías turísticas han retrocedido debido al repunte en los precios del petróleo. Por otro lado, Indra destaca entre las compañías en positivo. Las empresas del sector de la defensa han cobrado protagonismo en Europa en los últimos días, impulsadas por un aumento del gasto en esta área con el objetivo de reducir la dependencia de EE.UU. Además, las utilities han mostrado fortaleza debido a su carácter defensivo en tiempos de incertidumbre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tesla es la ganadora del día en EEUU Mientras tanto, Wall Street se une a la tendencia bajista. La relación entre Trump y Zelensky se ha deteriorado tras las acusaciones del presidente estadounidense, quien responsabilizó a Ucrania de haber iniciado el conflicto, mientras que el líder ucraniano le respondió afirmando que Trump vive en una burbuja. Este cruce de declaraciones ha incrementado la inquietud en los mercados. Entre los sectores más castigados en EE.UU. se encuentran las constructoras, afectadas por datos negativos en el sector inmobiliario. No obstante, Tesla destaca con una subida del 2% en la sesión, beneficiándose de la posible imposición de aranceles a la industria automotriz. De manera similar, el gigante farmacéutico Eli Lilly también registra avances. En Europa, los mercados continúan presionados por las tensiones geopolíticas. En el ámbito económico, el dato más relevante ha sido la inflación del Reino Unido, que en enero alcanzó el 3%, por encima del 2,5% registrado en diciembre, marcando su nivel más alto desde marzo del año pasado. El petróleo continúa sus avances En el mercado de materias primas, la OPEP evalúa postergar nuevamente el aumento de la producción, en medio de persistentes problemas de suministro. A pesar del fortalecimiento del dólar, el precio del petróleo sigue al alza. Por otro lado, el oro ha recuperado la caída del viernes y se encuentra en camino de probar sus máximos históricos, con la vista puesta en superar los 3.000 dólares por onza.



