Dow Jones sube 1,4% y alcanza máximos

🗽Wall Street rebota tras los comentarios moderados de Powell en Jackson Hole
Los futuros del Dow Jones Industrial Average registran alzas tras el discurso de Jerome Powell en el simposio económico de Jackson Hole.
Powell advierte de crecientes riesgos para el mercado laboral en EE. UU.
La Fed considera que el impacto inflacionario derivado de los aranceles probablemente será temporal.
El mercado laboral muestra fragilidad, mientras que el riesgo de repunte inflacionario parece ser menor.
Los inversores incrementan sus apuestas a un mayor relajamiento de la política monetaria este año, incorporando por completo en precios dos recortes de tasas de la Fed hacia fin de año. El tono moderado de Powell sorprendió a Wall Street. Tras el discurso, el mercado asigna un 90% de probabilidad a un recorte de tasas en septiembre, frente al 75% previo.
Los índices de Wall Street avanzan: el Russell 2000 sube casi un 3%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 registran alzas de 1,3% y 1,5%, respectivamente.
US30 (Intervalo D1)
Los futuros del Dow Jones alcanzan hoy un nuevo máximo histórico.
Fuente: xStation5
