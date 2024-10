Economía mexicana con mejores cifras de actividad económica y ventas minoristas 📈

Este lunes, M茅xico ha publicado datos clave que ofrecen un panorama alentador para su econom铆a. Los datos de actividad econ贸mica superaron las expectativas tanto en t茅rminos interanuales como intermensuales. La actividad econ贸mica interanual creci贸 un 3.8%, significativamente por encima del pron贸stico de 1.9% y del dato previo. En el 谩mbito mensual, el aumento fue de 0.6%, superando la expectativa de 0.4%. En cuanto a las ventas minoristas, los resultados tambi茅n fueron positivos. En t茅rminos intermensuales, las ventas crecieron 0.7%, mejorando respecto al registro anterior de -0.5% y cumpliendo con las expectativas del mercado. Sin embargo, a pesar de esta recuperaci贸n mensual, las ventas minoristas interanuales contin煤an en contracci贸n, con un descenso de -0.6%, aunque es una mejora significativa respecto al -3.1% registrado previamente y al pron贸stico de -1.0%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Expectativas para los pr贸ximos d铆as Ma帽ana, se publicar谩n los datos de inflaci贸n de la primera quincena de septiembre, en los que se espera una mejora. El jueves ser谩 el d铆a clave de la semana, cuando el Banco de M茅xico anunciar谩 su decisi贸n de pol铆tica monetaria. Los analistas esperan un recorte de 25 puntos b谩sicos en la tasa de inter茅s, lo que podr铆a tener importantes implicaciones para el mercado cambiario y el crecimiento econ贸mico. Mercado internacional: Expectativa en torno al d贸lar y los datos del PMI de EE.UU. A nivel internacional, los inversionistas mantienen la mirada en los Estados Unidos. Se espera que los datos del PMI del pa铆s norteamericano, en particular del sector servicios, generen movimiento en el d贸lar, sobre todo despu茅s de que la Reserva Federal decidiera recortar su tasa de inter茅s en 50 puntos b谩sicos la semana pasada. Los indicadores del PMI ser谩n fundamentales para evaluar la solidez de la econom铆a estadounidense tras esta decisi贸n. Tipo de cambio: En M茅xico, el tipo de cambio ha mostrado volatilidad durante la jornada de hoy, impulsado tanto por los datos econ贸micos nacionales como por las expectativas en torno a los EE.UU. El peso mexicano alcanz贸 un m谩ximo de 19.47 y un m铆nimo de 19.30 frente al d贸lar. 聽 Gr谩fico USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. 聽 El tipo de cambio rompi贸 a la baja el canal ascendente en el que se encontraba, lo que sugiere una posible correcci贸n en el corto plazo. El activo podr铆a buscar soporte en la zona de los 19.24 antes de continuar con su tendencia alcista. Si el precio realiza un pullback y retoma su impulso al alza, es probable que vuelva a intentar alcanzar la resistencia en los 19.50. En un escenario m谩s optimista, si logra regresar al canal y romper al alza, podr铆a llegar hasta el techo en los 19.76. El indicador RSI muestra que el tipo de cambio est谩 cerca de niveles de sobreventa, lo que refuerza la posibilidad de una correcci贸n al alza en el corto plazo. Por su parte, el ADX indica que la tendencia alcista est谩 ganando fuerza, lo que sugiere que el impulso alcista podr铆a mantenerse una vez finalizada la correcci贸n.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "