EE. UU. impone aranceles al cobre, pero deja fuera al cobre chileno refinado

El 30 de julio de 2025, el presidente Donald Trump anunció la imposición de aranceles del 50 % a productos de cobre semielaborado, excluyendo estratégicamente al cobre refinado, la forma más comercializada del metal. Esta decisión provocó la mayor caída histórica en el precio del cobre en COMEX (EE. UU.), mientras que el mercado de Londres (LME) se mantuvo estable. ¿Qué decidió exactamente Donald Trump? Desde el 1 de agosto de 2025, se aplicará un arancel del 50 % a: Productos semielaborados de cobre: tubos, alambres, varillas, planchas

Componentes de cobre: accesorios de tuberías, cables eléctricos, conectores

Productos intensivos en cobre: transformadores, motores eléctricos

Bienes terminados: instalaciones eléctricas, sistemas de calefacción Productos clave exentos de aranceles Cobre refinado (cátodos): principal forma de comercio global

Minerales y concentrados de cobre

Chatarra de cobre

Cobre blister y ánodos ¿Cómo reaccionó el mercado del cobre? El precio del cobre en COMEX cayó un 20 % en una sola sesión, eliminando la prima del 30 % que mantenía frente al precio en el LME. Esta fue la mayor caída registrada en la historia del mercado estadounidense del metal. Las existencias acumuladas en EE. UU. superaban las 250,000 toneladas, el nivel más alto en más de 20 años, en anticipación a estos aranceles. Esto reducirá drásticamente la demanda local y eliminará la rentabilidad de la arbitraje entre mercados.

Toda la diferencia de precios acumulada en 2025 entre COMEX y LME desapareció por completo.Fuente: Bloomberg Finance LP ¿Qué pasará con los precios en el LME? Aunque los precios del cobre en el LME también bajaron levemente, no se espera una caída prolongada. La reducción de riesgos comerciales con EE. UU. podría reactivar el interés inversor en Londres. Además, el aumento del impulso crediticio en China, un indicador líder para el cobre, sugiere una tendencia positiva a mediano plazo. La contracción de inventarios en Shanghái refuerza esta visión.

El impulso crediticio de China alcanza su nivel más alto desde noviembre de 2024. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los inventarios chinos en la Bolsa de Shanghái han caído a su nivel más bajo desde 2024. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El impulso crediticio de China está alcanzando su nivel más alto desde noviembre de 2024. Este impulso es un indicador adelantado de los precios del cobre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Chile y Perú: principales beneficiarios Tanto Chile como Perú, grandes exportadores de cobre refinado, no se verán afectados por los aranceles y podrán seguir exportando a EE. UU. sin barreras. Esto podría tener un efecto favorable sobre el precio en el LME. Por otro lado, Canadá, que exporta principalmente productos terminados, enfrentará mayores dificultades. Aunque el dólar estadounidense se mantiene fuerte, el peso chileno podría beneficiarse en el mediano plazo gracias a esta ventaja comercial. La correlación entre ambas monedas ha sido alta, pese a una reciente divergencia. El dólar estadounidense (USDCLP) se mantiene en niveles elevados, pero una mejora en la situación arancelaria podría tener un impacto positivo en las monedas sudamericanas. Fuente: xStation5 Perspectivas para el precio del cobre Soporte técnico clave: $9,500 y retroceso Fibonacci 38.2 %

Resistencia: $10,000, necesitaría un catalizador positivo

Riesgo bajista: solo ante un colapso económico global o exceso de oferta

Factor clave alcista: gasto público en China y mayor demanda de cobre Fuente: xStation5. _______

